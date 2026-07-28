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हीरो के कहने पर फिल्म से निकाले गए थे राघव जुयाल, बोले- 'फोन आने बंद हो गए थे'
राघव जुयाल ने हाल ही में अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक बार हीरो कहने पर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था.
राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘भाई तेरी स्टार है’ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक बार हीरो कहने पर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था. जिसके बाद उन्हें काफी दुख हुआ.
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Published at : 28 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :Raghav Juyal Bhai Tera Star Hai
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Hirdesh Kumar Singh
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