उन्होंने आगे बताया कि रिजेक्शन की वजह से उन्हें कितना दुख हुआ था. उन्होंने कहा, 'मैं उनको बोला था कि मैं खा-पीकर अपना चेहरा बड़ा करता हूं क्योंकि अभी तो मेरा छोटा चेहरा है. मैं ऐसा मजाक कर देता हूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.'