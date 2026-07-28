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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडहीरो के कहने पर फिल्म से निकाले गए थे राघव जुयाल, बोले- 'फोन आने बंद हो गए थे'

हीरो के कहने पर फिल्म से निकाले गए थे राघव जुयाल, बोले- 'फोन आने बंद हो गए थे'

राघव जुयाल ने हाल ही में अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक बार हीरो कहने पर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jul 2026 02:28 PM (IST)
राघव जुयाल ने हाल ही में अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक बार हीरो कहने पर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था.

राघव जुयाल इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘भाई तेरी स्टार है’ को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच हाल ही में उन्होंने अपने करियर के पुराने दिनों को याद करते हुए एक खुलासा किया. उन्होंने बताया कि एक बार हीरो कहने पर उन्हें फिल्म से बाहर कर दिया गया था. जिसके बाद उन्हें काफी दुख हुआ.

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राघव जुयाल ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अपने करियर के शुरूआती दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि 'किल' फिल्म ऑफर होने से पहले उनके हाथ से बड़ी फिल्म निकल गई.
राघव जुयाल ने हाल ही में न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में अपने करियर के शुरूआती दिनों को याद किया. उन्होंने कहा कि 'किल' फिल्म ऑफर होने से पहले उनके हाथ से बड़ी फिल्म निकल गई.
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उन्होंने बताया, 'मुझे एक फिल्म के लिए चुन लिया गया था. शूटिंग शुरू होने ही वाली थी और मैं पूरी तरह तैयार था. फिर अचानक से उनके फोन आने बंद हो गए. उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक बड़े चेहरे की तलाश है.'
उन्होंने बताया, 'मुझे एक फिल्म के लिए चुन लिया गया था. शूटिंग शुरू होने ही वाली थी और मैं पूरी तरह तैयार था. फिर अचानक से उनके फोन आने बंद हो गए. उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें एक बड़े चेहरे की तलाश है.'
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उन्होंने आगे बताया कि रिजेक्शन की वजह से उन्हें कितना दुख हुआ था. उन्होंने कहा, 'मैं उनको बोला था कि मैं खा-पीकर अपना चेहरा बड़ा करता हूं क्योंकि अभी तो मेरा छोटा चेहरा है. मैं ऐसा मजाक कर देता हूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.'
उन्होंने आगे बताया कि रिजेक्शन की वजह से उन्हें कितना दुख हुआ था. उन्होंने कहा, 'मैं उनको बोला था कि मैं खा-पीकर अपना चेहरा बड़ा करता हूं क्योंकि अभी तो मेरा छोटा चेहरा है. मैं ऐसा मजाक कर देता हूं. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता.'
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उन्होंने कहा, 'मुझे बाद में पता चला कि फिल्म के हीरो ने मेकर्स से मुझे फिल्म में न लेने के लिए कहा था. इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ था.'
उन्होंने कहा, 'मुझे बाद में पता चला कि फिल्म के हीरो ने मेकर्स से मुझे फिल्म में न लेने के लिए कहा था. इस बात से मुझे बहुत दुख हुआ था.'
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उसी बातचीत उन्होंने आगे कहा, 'मैंने सोचा, शुक्र है कि मैंने वो फिल्म नहीं की. और मज़े की बात यह है कि वह फ़िल्म कभी बनी ही नहीं. वो काफी बड़े स्टूडियो की फिल्म थी.'
उसी बातचीत उन्होंने आगे कहा, 'मैंने सोचा, शुक्र है कि मैंने वो फिल्म नहीं की. और मज़े की बात यह है कि वह फ़िल्म कभी बनी ही नहीं. वो काफी बड़े स्टूडियो की फिल्म थी.'
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बता दें, राघव जुयाल फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में लीड रोल में नजर आने वाले है. इस फिल्म को विवेक बी अग्रवाल ने डायरेक्ट किया है.
बता दें, राघव जुयाल फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' में लीड रोल में नजर आने वाले है. इस फिल्म को विवेक बी अग्रवाल ने डायरेक्ट किया है.
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फिल्म में राघव जुयाल के अलावा, संजय कपूर, निक्की वेल्स और निहारिका एनएम हैं. फिल्म 30 जुलाई 2026 को रिलीज होगी.
फिल्म में राघव जुयाल के अलावा, संजय कपूर, निक्की वेल्स और निहारिका एनएम हैं. फिल्म 30 जुलाई 2026 को रिलीज होगी.
Published at : 28 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Raghav Juyal Bhai Tera Star Hai

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