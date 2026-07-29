कौन हैं कनिका कपूर? सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से बटोर रहीं सुर्खियां

कनिका कपूर कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने 'नूर', 'आंखों के दरमियां', 'इतने तुम जरूरी हो', 'तुझे देखा', 'खबर', 'कृष्ण संग राधा' और 'बेगाना' जैसे म्यूजिक वीडियोज में काम किया है. एक्टिंग के अलावा कनिका कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें सैमसंग और रेक्सोना जैसे ब्रांड शामिल हैं.