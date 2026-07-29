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कौन हैं कनिका कपूर? सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से बटोर रहीं सुर्खियां
Who is Kanikka Kapur: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस पीरियड ड्रामा फिल्म में कनिका कपूर भी अहम भूमिका निभा रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर ये एक्ट्रेस हैं कौन.
बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस पीरियड ड्रामा फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी स्टारकास्ट चर्चा में है. इसी बीच एक्ट्रेस कनिका कपूर भी सुर्खियों में आ गई हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 01:08 PM (IST)
Tags :Kanikka Kapur Bantwara 1947
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