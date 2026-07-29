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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं कनिका कपूर? सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से बटोर रहीं सुर्खियां

कौन हैं कनिका कपूर? सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' से बटोर रहीं सुर्खियां

Who is Kanikka Kapur: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस पीरियड ड्रामा फिल्म में कनिका कपूर भी अहम भूमिका निभा रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर ये एक्ट्रेस हैं कौन.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 29 Jul 2026 01:08 PM (IST)
Who is Kanikka Kapur: सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' को दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस पीरियड ड्रामा फिल्म में कनिका कपूर भी अहम भूमिका निभा रही हैं. चलिए जानते हैं आखिर ये एक्ट्रेस हैं कौन.

बॉलीवुड के 'गदर' स्टार सनी देओल की फिल्म 'बंटवारा 1947' साल 2026 की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस पीरियड ड्रामा फिल्म को लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज बना हुआ है. फिल्म का दमदार ट्रेलर रिलीज होने के बाद से ही इसकी स्टारकास्ट चर्चा में है. इसी बीच एक्ट्रेस कनिका कपूर भी सुर्खियों में आ गई हैं.

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कनिका कपूर एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने शॉर्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. इसके अलावा, पढ़ाई के दौरान वो थिएटर से भी जुड़ी रहीं और कई नाटकों में हिस्सा लिया.
कनिका कपूर एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हैं. उन्हें बचपन से ही एक्टिंग में दिलचस्पी थी. महज 13 साल की उम्र में उन्होंने शॉर्ट फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था. इसके अलावा, पढ़ाई के दौरान वो थिएटर से भी जुड़ी रहीं और कई नाटकों में हिस्सा लिया.
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18 साल की उम्र में कनिका ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी पहचान बना ली. उन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लिया और 'मिस मूड इंडिगो' (2013), 'फेमिना स्टाइल दिवा नॉर्थ' (2014) और 'मनप्पुरम मिस क्वीन ऑफ इंडिया' (2015) जैसे खिताब अपने नाम किए.
18 साल की उम्र में कनिका ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत की और जल्द ही अपनी पहचान बना ली. उन्होंने कई ब्यूटी पेजेंट्स में हिस्सा लिया और 'मिस मूड इंडिगो' (2013), 'फेमिना स्टाइल दिवा नॉर्थ' (2014) और 'मनप्पुरम मिस क्वीन ऑफ इंडिया' (2015) जैसे खिताब अपने नाम किए.
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साल 2015 में कनिका कपूर ने 'मिस एशिया' का खिताब अपने नाम किया. कोच्चि में आयोजित इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद उन्हें 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली थी.
साल 2015 में कनिका कपूर ने 'मिस एशिया' का खिताब अपने नाम किया. कोच्चि में आयोजित इस प्रतियोगिता को जीतने के बाद उन्हें 5 लाख रुपये की पुरस्कार राशि भी मिली थी.
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कनिका कपूर ने साल 2015 में तेलुगु फिल्म 'टिप्पू' से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने वैष्णवी का किरदार निभाया था. इसके बाद साल 2018 में उन्होंने रियलिटी शो 'इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स' में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने रोहित शेट्टी और करण जौहर जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी.
कनिका कपूर ने साल 2015 में तेलुगु फिल्म 'टिप्पू' से एक्टिंग डेब्यू किया था, जिसमें उन्होंने वैष्णवी का किरदार निभाया था. इसके बाद साल 2018 में उन्होंने रियलिटी शो 'इंडियाज नेक्स्ट सुपरस्टार्स' में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने रोहित शेट्टी और करण जौहर जैसे दिग्गज फिल्ममेकर्स के सामने अपनी परफॉर्मेंस दी.
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इसके बाद कनिका कपूर साल 2019 में हिंदी फिल्म 'अ गिफ्ट ऑफ लव: सिफर' में नजर आईं. इसी साल उन्होंने म्यूजिक वीडियो 'नूर' में भी काम किया.
इसके बाद कनिका कपूर साल 2019 में हिंदी फिल्म 'अ गिफ्ट ऑफ लव: सिफर' में नजर आईं. इसी साल उन्होंने म्यूजिक वीडियो 'नूर' में भी काम किया.
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साल 2020 में कनिका ने टीवी की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने सोनी टीवी के शो 'एक दूजे के वास्ते 2' में मोहित कुमार के साथ लीड रोल निभाया, जिसमें उन्होंने सुमन तिवारी का किरदार निभाया था. इस शो से उन्हें काफी पहचान मिली और वो टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं.
साल 2020 में कनिका ने टीवी की दुनिया में कदम रखा. उन्होंने सोनी टीवी के शो 'एक दूजे के वास्ते 2' में मोहित कुमार के साथ लीड रोल निभाया, जिसमें उन्होंने सुमन तिवारी का किरदार निभाया था. इस शो से उन्हें काफी पहचान मिली और वो टीवी इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहीं.
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टीवी और फिल्मों के अलावा कनिका कई वेब सीरीज का भी हिस्सा रही हैं. उन्होंने 'इम्मैच्योर' (2019), 'डेट विद सीनियर ऑफिस रोमांस' (2022), 'द ग्रेट इंडियन स्टड' (2022) और 'मॉडर्न परिवार' (दिवाली स्पेशल, 2021) जैसी सीरीज में काम किया है.
टीवी और फिल्मों के अलावा कनिका कई वेब सीरीज का भी हिस्सा रही हैं. उन्होंने 'इम्मैच्योर' (2019), 'डेट विद सीनियर ऑफिस रोमांस' (2022), 'द ग्रेट इंडियन स्टड' (2022) और 'मॉडर्न परिवार' (दिवाली स्पेशल, 2021) जैसी सीरीज में काम किया है.
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कनिका कपूर कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने 'नूर', 'आंखों के दरमियां', 'इतने तुम जरूरी हो', 'तुझे देखा', 'खबर', 'कृष्ण संग राधा' और 'बेगाना' जैसे म्यूजिक वीडियोज में काम किया है. एक्टिंग के अलावा कनिका कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें सैमसंग और रेक्सोना जैसे ब्रांड शामिल हैं.
कनिका कपूर कई म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुकी हैं. उन्होंने 'नूर', 'आंखों के दरमियां', 'इतने तुम जरूरी हो', 'तुझे देखा', 'खबर', 'कृष्ण संग राधा' और 'बेगाना' जैसे म्यूजिक वीडियोज में काम किया है. एक्टिंग के अलावा कनिका कई बड़े ब्रांड्स के विज्ञापनों में भी नजर आ चुकी हैं, जिनमें सैमसंग और रेक्सोना जैसे ब्रांड शामिल हैं.
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साल 2023 में कनिका कपूर ने राजश्री प्रोडक्शंस और जियो स्टूडियोज की फिल्म 'दोनों' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में राजवीर देओल और पालोमा ढिल्लों जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इसके अलावा कनिका फिल्म 'मर्डरबाद' में भी नजर आ चुकी हैं.
साल 2023 में कनिका कपूर ने राजश्री प्रोडक्शंस और जियो स्टूडियोज की फिल्म 'दोनों' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इस फिल्म में राजवीर देओल और पालोमा ढिल्लों जैसे एक्टर्स नजर आए थे. इसके अलावा कनिका फिल्म 'मर्डरबाद' में भी नजर आ चुकी हैं.
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हाल ही में वो शॉर्ट वेब सीरीज 'रॉन्ग नंबर रीबूट' में मोहित कुमार के साथ नजर आई थीं. वहीं, साल 2026 में कनिका ने करीब 5 साल बाद टीवी पर वापसी की. उन्होंने स्टार प्लस के शो 'तारा' में क्रुशल आहूजा के साथ तारा शेखावत का किरदार निभाया था.
हाल ही में वो शॉर्ट वेब सीरीज 'रॉन्ग नंबर रीबूट' में मोहित कुमार के साथ नजर आई थीं. वहीं, साल 2026 में कनिका ने करीब 5 साल बाद टीवी पर वापसी की. उन्होंने स्टार प्लस के शो 'तारा' में क्रुशल आहूजा के साथ तारा शेखावत का किरदार निभाया था.
Published at : 29 Jul 2026 01:08 PM (IST)
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Kanikka Kapur Bantwara 1947

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