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अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी संग बाली में किया शुद्धिकरण, देखें तस्वीरें
अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी इस वक्त सुर्खियों में हैं. उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 07:21 PM (IST)
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