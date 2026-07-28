आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी के बाली वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. बाली ट्रिप के दौरान दोनों ने प्रसिद्ध तिर्ता एम्पुल मंदिर में पारंपरिक 'वॉटर प्यूरिफिकेशन सेरेमनी' (पवित्र जल स्नान) में हिस्सा लिया.