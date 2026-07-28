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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी संग बाली में किया शुद्धिकरण, देखें तस्वीरें

अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी संग बाली में किया शुद्धिकरण, देखें तस्वीरें

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी इस वक्त सुर्खियों में हैं. उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jul 2026 07:21 PM (IST)
अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी इस वक्त सुर्खियों में हैं. उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के छोटे बेटे आयुष्मान सेठी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उनकी गर्लफ्रेंड समीक्षा शेट्टी के साथ बाली वेकेशन की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं.

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आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी के बाली वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. बाली ट्रिप के दौरान दोनों ने प्रसिद्ध तिर्ता एम्पुल मंदिर में पारंपरिक 'वॉटर प्यूरिफिकेशन सेरेमनी' (पवित्र जल स्नान) में हिस्सा लिया.
आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी के बाली वेकेशन की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं. बाली ट्रिप के दौरान दोनों ने प्रसिद्ध तिर्ता एम्पुल मंदिर में पारंपरिक 'वॉटर प्यूरिफिकेशन सेरेमनी' (पवित्र जल स्नान) में हिस्सा लिया.
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आयुष्मान फैमिली व्लॉग्स भी बनाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बाली वेकेशन का व्लॉग शेयर किया, जिसमें दोनों इस खास धार्मिक रस्म को निभाते नजर आए.
आयुष्मान फैमिली व्लॉग्स भी बनाते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर बाली वेकेशन का व्लॉग शेयर किया, जिसमें दोनों इस खास धार्मिक रस्म को निभाते नजर आए.
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आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी ने हरे रंग के पारंपरिक परिधान (सारोंग) पहनकर मंदिर के पवित्र कुंड में स्नान किया और पूजा-अर्चना की.
आयुष्मान सेठी और समीक्षा शेट्टी ने हरे रंग के पारंपरिक परिधान (सारोंग) पहनकर मंदिर के पवित्र कुंड में स्नान किया और पूजा-अर्चना की.
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इन तस्वीरों में आयुष्मान और समीक्षा की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. फैंस भी दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं और पोस्ट पर लगातार प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं.
इन तस्वीरों में आयुष्मान और समीक्षा की शानदार बॉन्डिंग देखने को मिल रही है. फैंस भी दोनों की केमिस्ट्री को काफी पसंद कर रहे हैं और पोस्ट पर लगातार प्यार भरे कमेंट कर रहे हैं.
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बता दें कि अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के दो बेटे हैं- आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी. आयुष्मान कपल के छोटे बेटे हैं. उन्होंने मुंबई के सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की.
बता दें कि अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी के दो बेटे हैं- आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी. आयुष्मान कपल के छोटे बेटे हैं. उन्होंने मुंबई के सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की.
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इसके बाद आयुष्मान एक्टिंग की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग और एनवाईयू टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में अभिनय की ट्रेनिंग ली.
इसके बाद आयुष्मान एक्टिंग की पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क चले गए, जहां उन्होंने स्टेला एडलर स्टूडियो ऑफ एक्टिंग और एनवाईयू टिश स्कूल ऑफ द आर्ट्स में अभिनय की ट्रेनिंग ली.
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उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'फ्रेंड्स' को सह-लेखन किया. 2025 में उन्होंने म्यूजिक वीडियो 'छोटी बातें' का निर्देशन किया, जिसमें उनके भाई आर्यमान सेठी और एक्ट्रेस योगिता बिहानी ने एक्टिंग किया.
उन्होंने शॉर्ट फिल्म 'फ्रेंड्स' को सह-लेखन किया. 2025 में उन्होंने म्यूजिक वीडियो 'छोटी बातें' का निर्देशन किया, जिसमें उनके भाई आर्यमान सेठी और एक्ट्रेस योगिता बिहानी ने एक्टिंग किया.
Published at : 28 Jul 2026 07:21 PM (IST)
Tags :
Archana Puran Singh Ayushmaan Sethi

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