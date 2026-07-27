अब कहां हैं राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना? 22 साल पहले छोड़ा था बॉलीवुड

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अब कहां हैं राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना? 22 साल पहले छोड़ा था बॉलीवुड
Rinke Khanna Birthday: राजेश खन्ना की छोटी बेटी और अक्षय कुमार की साली रिंकी खन्ना आज 49 साल की हो गई हैं. इस मौके पर चलिए उनसे जुड़ी कुछ खास बातें जानते हैं.
Rinke Khanna Birthday: राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया ने बॉलीवुड में बड़ा नाम कमाया. उनकी बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना को थोड़ी बहुत पहचान मिली, हालांकि उनकी छोटी बेटी रिंकी फिल्मी दुनिया में सफल नहीं रही और जल्द ही बॉलीवुड से गायब हो गई थीं. आइए जानते हैं कि अब रिंकी खन्ना कहां हैं?
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Published at : 27 Jul 2026 03:13 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion