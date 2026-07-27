अब कहां हैं राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना? 22 साल पहले छोड़ा था बॉलीवुड

इन फिल्मों के अलावा रिंकी को करीना कपूर और तुषार कपूर की फिल्म मुझे कुछ कहना है, मैंगो सूफले, प्राण जाए पर शान ना जाए, झंकार बीट्स, चमेली जैसी फिल्मों में भी देखा गया था. उनकी आख़िरी फिल्म साल 2004 में आई 'चमेली' थी.