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कौन हैं 'मुसाफिर कैफे' की सुधा? आदित्य रॉय कपूर संग कर चुकी हैं काम, खूबसूरती पर फिदा हैं फैंस
Who Is Vedika Pinto: विक्रांत मैसी की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसमें वेदिका पिंटो ने 'सुधा' का रोल निभाया है. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है.
दिव्य प्रकाश दुबे के मशहूर उपन्यास पर बनी सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों सुर्खियों में है. सीरीज में 'सुधा' का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों पर छा जाने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि वेदिका पिंटो हैं. स्क्रीन पर उनकी सादगी, मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी की जमकर तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं.
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Published at : 28 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Tags :Vedika Pinto Musafir Cafe
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