कौन हैं 'मुसाफिर कैफे' की सुधा? आदित्य रॉय कपूर संग कर चुकी हैं काम, खूबसूरती पर फिदा हैं फैंस

वेदिका पिंटो अपनी खूबसूरती, स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं. उनकी शानदार पर्सनैलिटी और एलिगेंट लुक्स अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. अपनी सादगी और फैशन सेंस से वो लोगों का दिल जीत लेती हैं.