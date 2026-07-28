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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकौन हैं 'मुसाफिर कैफे' की सुधा? आदित्य रॉय कपूर संग कर चुकी हैं काम, खूबसूरती पर फिदा हैं फैंस

कौन हैं 'मुसाफिर कैफे' की सुधा? आदित्य रॉय कपूर संग कर चुकी हैं काम, खूबसूरती पर फिदा हैं फैंस

Who Is Vedika Pinto: विक्रांत मैसी की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसमें वेदिका पिंटो ने 'सुधा' का रोल निभाया है. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 28 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Who Is Vedika Pinto: विक्रांत मैसी की वेब सीरीज 'मुसाफिर कैफे' 24 जुलाई 2026 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है. इसमें वेदिका पिंटो ने 'सुधा' का रोल निभाया है. उनकी एक्टिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है.

दिव्य प्रकाश दुबे के मशहूर उपन्यास पर बनी सीरीज 'मुसाफिर कैफे' इन दिनों सुर्खियों में है. सीरीज में 'सुधा' का किरदार निभाकर दर्शकों के दिलों पर छा जाने वाली एक्ट्रेस कोई और नहीं, बल्कि वेदिका पिंटो हैं. स्क्रीन पर उनकी सादगी, मासूमियत और बेहतरीन अदाकारी की जमकर तारीफ हो रही है. सोशल मीडिया पर फैंस उनकी खूबसूरती और एक्टिंग के दीवाने हो चुके हैं.

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वेदिका पिंटो बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से अलग पहचान बनाई है. कम समय में ही उन्होंने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का ध्यान खींचा है.
वेदिका पिंटो बॉलीवुड का उभरता हुआ चेहरा हैं, जिन्होंने अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से अलग पहचान बनाई है. कम समय में ही उन्होंने अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस से दर्शकों का ध्यान खींचा है.
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उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में पंजाबी सिंगर ऋतविज के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो 'लिग्गी' से की. वो अपनी बेहतरीन डांसिंग और बोल्ड लुक की वजह से रातों-रात इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं.
उन्होंने अपने करियर की शुरुआत साल 2019 में पंजाबी सिंगर ऋतविज के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो 'लिग्गी' से की. वो अपनी बेहतरीन डांसिंग और बोल्ड लुक की वजह से रातों-रात इंटरनेट पर वायरल हो गई थीं.
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वेदिका पिंटो ने साल 2022 में फिल्म 'ऑपरेशन रोमियो' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसमें सिद्धांत गुप्ता, भूमिका चावला और शरद केलकर जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. हालांकि, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी.
वेदिका पिंटो ने साल 2022 में फिल्म 'ऑपरेशन रोमियो' से बॉलीवुड में कदम रखा. इसमें सिद्धांत गुप्ता, भूमिका चावला और शरद केलकर जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे. हालांकि, उनकी पहली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर मुंह के बल गिरी.
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वेदिका पिंटो बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ भी काम कर चुकी हैं. दोनों ने साथ में फिल्म 'गुमराह' में साथ काम किया था. इसमें मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय भी लीड रोल में हैं.
वेदिका पिंटो बॉलीवुड के पॉपुलर एक्टर आदित्य रॉय कपूर के साथ भी काम कर चुकी हैं. दोनों ने साथ में फिल्म 'गुमराह' में साथ काम किया था. इसमें मृणाल ठाकुर और रोनित रॉय भी लीड रोल में हैं.
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इसके अलावा वेदिका पिंटो फिल्म 'निशांची' में भी नजर आ चुकी हैं, जिसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप हैं. ये फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
इसके अलावा वेदिका पिंटो फिल्म 'निशांची' में भी नजर आ चुकी हैं, जिसके डायरेक्टर अनुराग कश्यप हैं. ये फिल्म 19 सितंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
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इस फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे, मोनिका पंवार, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और विनीत कुमार सिंह जैसे एक्टर्स नजर आए थे. हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.
इस फिल्म में ऐश्वर्य ठाकरे, मोनिका पंवार, कुमुद मिश्रा, मोहम्मद जीशान अय्यूब और विनीत कुमार सिंह जैसे एक्टर्स नजर आए थे. हालांकि, ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई.
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वेदिका पिंटो को आखिरी बार 'निशांची' के सीक्वल में देखा गया था. ये फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली.
वेदिका पिंटो को आखिरी बार 'निशांची' के सीक्वल में देखा गया था. ये फिल्म 14 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी, लेकिन उनकी ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चली.
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'मुसाफिर कैफे' के जरिए वेदिका पिंटो ने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा है. यह उनकी पहली वेब सीरीज है, जिसमें उन्होंने सुधा त्रिपाठी का किरदार निभाया है.
'मुसाफिर कैफे' के जरिए वेदिका पिंटो ने ओटीटी की दुनिया में कदम रखा है. यह उनकी पहली वेब सीरीज है, जिसमें उन्होंने सुधा त्रिपाठी का किरदार निभाया है.
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वेदिका पिंटो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 476K फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं.
वेदिका पिंटो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उन्हें 476K फॉलोअर्स हैं. वो अक्सर अपनी खूबसूरत और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती रहती हैं, जिन्हें उनके फैंस बेहद पसंद करते हैं.
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वेदिका पिंटो अपनी खूबसूरती, स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं. उनकी शानदार पर्सनैलिटी और एलिगेंट लुक्स अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. अपनी सादगी और फैशन सेंस से वो लोगों का दिल जीत लेती हैं.
वेदिका पिंटो अपनी खूबसूरती, स्टाइल और ग्लैमरस अंदाज से फैंस का ध्यान खींचती रहती हैं. उनकी शानदार पर्सनैलिटी और एलिगेंट लुक्स अक्सर सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं. अपनी सादगी और फैशन सेंस से वो लोगों का दिल जीत लेती हैं.
Published at : 28 Jul 2026 12:47 PM (IST)
Tags :
Vedika Pinto Musafir Cafe

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