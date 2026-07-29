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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटइंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?

इंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?

इंग्लैंड के क्लब क्रिकेट में फील्डर पर उंगली चटकाकर अंपायर को गुमराह करने का आरोप लगा है. ‘क्लिकगेट’ विवाद के बाद लीग ने मामले की आधिकारिक जांच शुरू कर दी है.

Written By : संजना कुमारी |  Updated at : 29 Jul 2026 12:32 PM (IST)
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क्रिकेट जगत में आए दिन कई तरह की खबरें सामने आती हैं. लेकिन इस बार जो हुआ है उसके बारे में अंदाजा लगाना मुश्किल था. इंग्लैंड के स्थानीय क्रिकेट मैच में एक अनोखा मामला देखने को मिला, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी. यह घटना सोशल मीडिया पर ‘क्लिकगेट’ और ‘क्लिकी पोंटिंग’ जैसे नामों से वायरल हो रही है. यह वारदात नॉर्थ यॉर्कशायर एंड साउथ डरहम क्रिकेट लीग डिवीजन-2 के मुकाबले में हुई थी. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस कथित घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसे लेकर काफी चर्चा शुरू हो गई है और लीग ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है.

क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?

मुकाबले के दौरान जब नोमन शबीर बल्लेबाजी कर रहे थे, तब गेंदबाज की एक गेंद उनके बल्ले के बेहद करीब से गुजरी. हालांकि बल्लेबाज का दावा था कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी. इसी दौरान स्लिप में खड़े एक फील्डर ने उंगली चटकाई, जिससे तेज आवाज आई. विकेटकीपर ने गेंद लपकते ही पूरी टीम के साथ जोरदार अपील की. अंपायर को लगा कि आवाज बल्ले से गेंद टकराने की थी और उन्होंने बल्लेबाज को आउट दे दिया.

इंग्लैंड क्रिकेट में चीटिंग से हड़कंप, जानिए क्या है ‘क्लिकगेट’ का मामला?

बल्लेबाज ने फैसले का किया विरोध

नोमन शबीर ने अंपायर के फैसले पर तुरंत आपत्ति जताई. उन्होंने दावा किया कि गेंद बल्ले से नहीं लगी थी और स्लिप में खड़े फील्डर की ओर इशारा करते हुए कहा कि आवाज उंगली चटकाने से आई थी. हालांकि अंपायर अपने फैसले पर कायम रहे. चूंकि इस स्तर के मैचों में डीआरएस की सुविधा नहीं होती, इसलिए बल्लेबाज को पवेलियन लौटना पड़ा.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई यूजर्स का आरोप है कि फील्डर ने जानबूझकर उंगली चटकाकर अंपायर को भ्रमित करने की कोशिश की. इसी वजह से इस विवाद को ‘क्लिकगेट’ नाम दिया गया और देखते ही देखते यह इंटरनेट पर वायरल हो गया.

पहले भी लग चुके हैं ऐसे आरोप

यह पहला मौका नहीं है जब साल्टबर्न क्रिकेट क्लब पर इस तरह के आरोप लगे हों. सोशल मीडिया पर कई पुराने वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें इसी तरह की घटनाएं देखने का दावा किया जा रहा है. मिडिल्सब्रा सेकेंड इलेवन के कप्तान रोरी कॉटरिल ने भी आरोप लगाया कि सीजन की शुरुआत में उनकी टीम के खिलाफ मुकाबले में दो बार इसी तरह उंगली चटकाकर अंपायर को भ्रमित किया गया था. उन्होंने इस संबंध में वीडियो भी साझा किया. इसके अलावा वॉल्विसटन एफसी के खिलाफ खेले गए एक अन्य मैच का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें इसी तरह के हालात में बल्लेबाज को आउट दिया गया.

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जांच में जुटी लीग

नॉर्थ यॉर्कशायर एंड साउथ डरहम क्रिकेट लीग ने इस पूरे मामले पर आधिकारिक जांच शुरू कर दी है. लीग ने एक्स पर जारी बयान में कहा कि शनिवार को डिवीजन-2 के एक मैच में कथित घटनाओं को लेकर औपचारिक शिकायत मिली है. मामले की जांच की जा रही है और प्रक्रिया पूरी होने तक इस पर कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की जाएगी.

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About the author संजना कुमारी

संजना कुमारी ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत एबीपी नेटवर्क से की. उन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से पत्रकारिता एवं जनसंचार की पढ़ाई पूरी की है. खेल और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों में उनकी विशेष रुचि है. वे समसामयिक मुद्दों पर तथ्यपरक और विश्वसनीय रिपोर्टिंग को प्राथमिकता देती हैं. डिजिटल पत्रकारिता के साथ-साथ कंटेंट क्रिएशन में भी उनकी गहरी दिलचस्पी है. ट्रैवलिंग और वीडियो ब्लॉगिंग उनका पसंदीदा शौक है. नई जगहों, लोगों और अनुभवों को जानना और उन्हें कहानियों के रूप में प्रस्तुत करना उन्हें पसंद है.
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Published at : 29 Jul 2026 12:32 PM (IST)
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