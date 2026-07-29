'ज्यादा बच्चे पैदा करें या नहीं?' रेखा गुप्ता की इस योजना पर केजरीवाल का तंज
Arvind Kejriwal News: अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मोहन भागवत ने हिंदुओं को ज्यादा बच्चे पैदा करने को कहते हैं. रेखा गुप्ता 3 से ज्यादा बच्चों के माता-पिता को सरकारी योजना का लाभ देने से मना कर रही हैं.
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का जिक्र कर तंज कसा है. अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयानों में विरोधाभास का दावा किया और कहा कि उनकी बातों से अब हिंदू कंफ्यूज हो रहा है कि कितने बच्चे पैदा करने हैं?
दरअसल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर अरविंद केजरीवाल ने लिखा, "मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हर हिंदू को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए. रेखा गुप्ता कह रही हैं कि तीन से ज्यादा बच्चे होने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा. बेचा हिंदू अब कंफ्यूज हो गया है."
इसी के साथ अरविंद केजरीवाल ने दोनों से ही सवाल किया कि रेखा गुप्ता और मोहन भागवत मिलकर बताएं कि हिंदुओं को आखिर करना क्या है?
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मोहन भागवत जी कह रहे है कि हर हिंदू को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि तीन से ज़्यादा बच्चे होने पर दिल्ली लक्ष्मी योजना का लाभ नहीं मिलेगा।— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 29, 2026
हिंदू बेचारा confused है। रेखा जी और भागवत जी मिलकर बता दें कि हिंदुओं को आख़िर करना क्या है।
दिल्ली लक्षमी योजना की पात्रता
दरअसल, दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र होने के लिए महिला की उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए. महिला को कम से कम 10 साल से दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए और उसके तीन या उससे कम बच्चे होने चाहिए. ये पात्रता पूरी करने पर सरकार महिला को 2500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता मिलेगी.
वहीं, दूसरी ओर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू समाज के परिवारों को को कम से कम तीन या उससे ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी था. उन्होंने इसके पीछे जनसंख्या संतुलन, जनसांख्यिकी विज्ञान और गिरती जन्म दर का हवाला दिया था.
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