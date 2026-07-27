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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक, इन फिल्मों में विलेन बन छा गए संजय दत्त

'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक, इन फिल्मों में विलेन बन छा गए संजय दत्त

संजय दत्त ने अपने करियर में कई शादानर फिल्मों में विलेन बरकर दर्शकों का दिल जीता है. 'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक उन्होंने हर एक फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से सुर्खियां बटोरी.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 27 Jul 2026 06:56 PM (IST)
संजय दत्त ने अपने करियर में कई शादानर फिल्मों में विलेन बरकर दर्शकों का दिल जीता है. 'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक उन्होंने हर एक फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से सुर्खियां बटोरी.

बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त 29 जुलाई को अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कई धांसू फिल्मों में विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीता है.

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साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'खलनायक' में संजय दत्त ने बलराम प्रसाद उर्फ 'बल्लू' नाम के एक खूंखार विलेन का रोल प्ले किया था. अब वो जल्द ही 'खलनायक रिटर्नस' में तबाही मचाते नजर आएंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है.
साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'खलनायक' में संजय दत्त ने बलराम प्रसाद उर्फ 'बल्लू' नाम के एक खूंखार विलेन का रोल प्ले किया था. अब वो जल्द ही 'खलनायक रिटर्नस' में तबाही मचाते नजर आएंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है.
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फिल्म 'अग्निपथ' में संजय दत्त ने 'कांचा चीना' नाम के विलेन की भूमिका निभाई थी, जो उनके करियर के सबसे यादगार और भयानक किरदारों में से एक माना जाता है.
फिल्म 'अग्निपथ' में संजय दत्त ने 'कांचा चीना' नाम के विलेन की भूमिका निभाई थी, जो उनके करियर के सबसे यादगार और भयानक किरदारों में से एक माना जाता है.
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एक्टर यश स्टारर 'केजीएफ चैप्टर 2' में भी संजय दत्त छा गए थे. उन्होंने विलेन अधीरा की भूमिका निभाई थी. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
एक्टर यश स्टारर 'केजीएफ चैप्टर 2' में भी संजय दत्त छा गए थे. उन्होंने विलेन अधीरा की भूमिका निभाई थी. जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया.
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साल 2025 में आई फिल्म 'बागी 4' में संजय दत्त एक बेहद खतरनाक विलेन के किरदार में दिखे.
साल 2025 में आई फिल्म 'बागी 4' में संजय दत्त एक बेहद खतरनाक विलेन के किरदार में दिखे.
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विजय स्टारर फिल्म लियो में संजय दत्त ने लीड विलेन का दमदार किरदार निभाया है, जो कहानी में हीरो का पिता भी है. उन्होंने अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से गहरी छाप छोड़ी.
विजय स्टारर फिल्म लियो में संजय दत्त ने लीड विलेन का दमदार किरदार निभाया है, जो कहानी में हीरो का पिता भी है. उन्होंने अपनी शानदार स्क्रीन प्रेजेंस से गहरी छाप छोड़ी.
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फिल्म 'शमशेरा' में संजय दत्त ने शुद्ध सिंह नाम के एक क्रूर खलनायक की भूमिका निभाई है. वो फिल्म में रणबीर कपूर के कट्टर दुश्मन के रूप में नजर आते हैं.
फिल्म 'शमशेरा' में संजय दत्त ने शुद्ध सिंह नाम के एक क्रूर खलनायक की भूमिका निभाई है. वो फिल्म में रणबीर कपूर के कट्टर दुश्मन के रूप में नजर आते हैं.
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संजय दत्त ने फिल्म द राजा साब में एक दमदार और खतरनाक खलनायक की भूमिका निभाई है. इस फिल्म में वो लीड एक्टर प्रभास के किरदार के आमने-सामने नजर आते हैं .
संजय दत्त ने फिल्म द राजा साब में एक दमदार और खतरनाक खलनायक की भूमिका निभाई है. इस फिल्म में वो लीड एक्टर प्रभास के किरदार के आमने-सामने नजर आते हैं .
Published at : 27 Jul 2026 06:55 PM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt

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