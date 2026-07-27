'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक, इन फिल्मों में विलेन बन छा गए संजय दत्त

साल 1993 में रिलीज हुई फिल्म 'खलनायक' में संजय दत्त ने बलराम प्रसाद उर्फ 'बल्लू' नाम के एक खूंखार विलेन का रोल प्ले किया था. अब वो जल्द ही 'खलनायक रिटर्नस' में तबाही मचाते नजर आएंगे. फिल्म से उनका फर्स्ट लुक भी रिवील हो गया है.