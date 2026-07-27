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'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक, इन फिल्मों में विलेन बन छा गए संजय दत्त
संजय दत्त ने अपने करियर में कई शादानर फिल्मों में विलेन बरकर दर्शकों का दिल जीता है. 'अग्निपथ' से 'खलनायक' तक उन्होंने हर एक फिल्म में अपनी दमदार एक्टिंग से सुर्खियां बटोरी.
बॉलीवुड के दमदार एक्टर संजय दत्त 29 जुलाई को अपना 67वां बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं. उन्होंने अपने करियर में कई शानदार फिल्मों में काम किया है. उन्होंने कई धांसू फिल्मों में विलेन बनकर दर्शकों का दिल जीता है.
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Published at : 27 Jul 2026 06:55 PM (IST)
Tags :Sanjay Dutt
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion