हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडPhotos: 66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का

Actresses At Bulgari Event: मुंबई की शाम आज फिल्मी हसीनाओं के नाम रही. बुल्गारी के इवेंट में नीना गुप्ता ने अपने लुक से लाइमलाइट चुरा ली. वहीं सारा तेंदुलकर से लेकर खुशी कपूर तक का ग्लैमरस अवतार दिखा.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 01 Oct 2025 09:47 PM (IST)
बुल्गारी के इवेंट में आज बॉलीवुड हसीनाओं की महफिल सजी. साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. खुशी कपूर, सारा तेंदुलकर से लेकर नीना गुप्ता तक ने अपने ग्लैमरस लुक से चार चांद लगा दिए.

इवेंट में नीना गुप्ता ने अपने लुक से हर किसी का ध्यान खींच लिया. व्हाइट स्ट्रैपी कमीज के साथ हाई स्लिट स्कर्ट और मैचिंग दुपट्टा लिए वो बेहद ग्लैमरस दिख रही थीं.
नीना ने अपने लुक को बेज हील्स के साथ पूरा किया था. इस दौरान वो व्हाइट बैग भी कैरी करती नजर आईं.
सारा तेंदुलकर का लुक भी देखने लायक रहा. इवेंट में वो ब्लू कलर का क्लोज नेक बॉडीकॉन पहने दिखाई दीं जिसमें वो बहुत गॉर्जियस दिख रही थीं.
इस दौरान सारा की मां अंजलि तेंदुलकर भी उनके साथ दिखीं. ब्लैक कलर की ड्रेस में वो भी बहुत प्यारी लग रही थीं.
सामंथा रूथ प्रभू का भी इस दौरान स्टनिंग लुक देखने को मिला. ब्लू कलर के बॉडीकॉन में वो बेहद हसीन दिख रही थीं. अपने लुक को उन्होंने गोल्डन नेकपीस और ओपन हेयरस्टाइल के साथ पूरा किया था.
खुशी कपूर ग्लैमरस लुक में स्पॉट हुईं. इस शाईनी हाई स्लिट गाउन में वो कहर ढा रही थीं. डायमंड नेकलेक और ईयररिंग्स उनके लुक में चार चांद लगा रहे थे.
जेनेलिया देशमुख भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. ब्लैक कलर का कॉर्सेट पहने वो सिंपल और खूबसूरत लग रही थीं.
फैशन डिजाइनर मसाबा गुप्ता ने इवेंट के लिए ब्लैक साड़ी चुनी. इसे उन्होंने मैचिंग डिजाइनर ब्लाउज के साथ ड्रेप किया था.
Published at : 01 Oct 2025 09:38 PM (IST)
