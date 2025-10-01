एक्सप्लोरर
Photos: 66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
Actresses At Bulgari Event: मुंबई की शाम आज फिल्मी हसीनाओं के नाम रही. बुल्गारी के इवेंट में नीना गुप्ता ने अपने लुक से लाइमलाइट चुरा ली. वहीं सारा तेंदुलकर से लेकर खुशी कपूर तक का ग्लैमरस अवतार दिखा.
बुल्गारी के इवेंट में आज बॉलीवुड हसीनाओं की महफिल सजी. साउथ एक्ट्रेस सामंथा प्रभु भी इस इवेंट का हिस्सा बनीं. खुशी कपूर, सारा तेंदुलकर से लेकर नीना गुप्ता तक ने अपने ग्लैमरस लुक से चार चांद लगा दिए.
1/8
2/8
3/8
4/8
5/8
6/8
7/8
8/8
Published at : 01 Oct 2025 09:38 PM (IST)
बॉलीवुड
8 Photos
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
बॉलीवुड
10 Photos
खूबसूरती का दूसरा नाम हैं आशा पारेख, जवानी के दिनों में दिखती थी ऐसी, देखें 10 फोटोज
बॉलीवुड
10 Photos
अर्जुन कपूर की बहन की 10 तस्वीरें, ट्रांसफॉर्मेशन देख लग जाएगा झटका, करने जा रही हैं अब सगाई
बॉलीवुड
7 Photos
आलिया भट्ट का नवरात्रि लुक: उल्टा पल्ला की साड़ी पहने दुर्गा पंडाल पहुंचीं राहा की मम्मी, ट्रेडिशनल लुक में चुराया दिल
बॉलीवुड
7 Photos
अष्टमी पर दिखा रानी मुखर्जी का ट्रेडिशनल लुक, सुर्ख लाल साड़ी और सोने के गहनों में दिखीं बेहद खूबसूरत
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी या प्रशांत किशोर... बिहार चुनाव के 3 सबसे बड़े सर्वे, किस इलाके में कौन आगे? देख लें आंकड़े
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'हिंदुस्तान की हुकूमत को सपोर्ट करना ही धर्म', आई लव मोहम्मद विवाद पर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम
इंडिया
'जिन लोगों ने भारत-पाकिस्तान क्रिकेट मैच देखा, वो देशद्रोही...', एशिया कप को लेकर भड़के उद्धव ठाकरे
क्रिकेट
19 छक्के 39 चौके, श्रेयस अय्यर ने मचाई तबाही, रियान पराग भी चमके, भारत ने पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया को 171 रनों से हराया
Advertisement
बॉलीवुड
8 Photos
66 साल की नीना गुप्ता का लुक देख खुली रह गईं आंखें, सारा तेंदुलकर ने लगाया ग्लैमर का तड़का
बॉलीवुड
10 Photos
खूबसूरती का दूसरा नाम हैं आशा पारेख, जवानी के दिनों में दिखती थी ऐसी, देखें 10 फोटोज
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion