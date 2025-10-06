हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स

अरबाज-शूरा से अथिया-राहुल तक, 2025 में पेरेंट्स बने ये बॉलीवुड कपल्स

Bollywood Couples Became Parents In 2025: साल 2025 में कई बॉलीवुड कपल्स पेरेंट्स बने हैं. अरबाज खान-शूरा खान, कियारा-सिद्धार्थ से लेकर अथिया-राहुल तक ने अपने घर नन्हें मेहमान का वेलकम किया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Oct 2025 11:06 PM (IST)
Bollywood Couples Became Parents In 2025: साल 2025 में कई बॉलीवुड कपल्स पेरेंट्स बने हैं. अरबाज खान-शूरा खान, कियारा-सिद्धार्थ से लेकर अथिया-राहुल तक ने अपने घर नन्हें मेहमान का वेलकम किया है.

अरबाज-शूरा से लेकर अथिया-राहुल तक, 2025 में कई बॉलीवुड कपल्स ने माता-पिता बनकर अपनी खुशियों को दोगुना किया. इन कपल्स ने सोशल मीडिया पर अपने बच्चों के जन्म की खुशी फैंस के साथ शेयर की. फैंस भी अपने फेवरेट सितारों की इस नई शुरुआत पर ढेरों बधाइयां दीं.

1/9
साल 2025 कई सेलेब्स के लिए शानदार रहा. इस साल कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने घर पर नन्हें मेहमान का वेलकम किया है.
साल 2025 कई सेलेब्स के लिए शानदार रहा. इस साल कई बॉलीवुड सेलेब्स ने अपने घर पर नन्हें मेहमान का वेलकम किया है.
2/9
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं और अपने पहले बेबी गर्ल का 15 जुलाई 2025 को वेलकम किया.
कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा भी हाल ही में पेरेंट्स बने हैं और अपने पहले बेबी गर्ल का 15 जुलाई 2025 को वेलकम किया.
3/9
अथिया शेट्टी और केएल राहुल 24 मार्च 2025 को एक बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने. उन्होंने इस खुशखबरी को इंस्टाग्राम पर शेयर की. उन्होंने अपनी बेटी का नाम इवारा रखा है.
अथिया शेट्टी और केएल राहुल 24 मार्च 2025 को एक बेबी गर्ल के पेरेंट्स बने. उन्होंने इस खुशखबरी को इंस्टाग्राम पर शेयर की. उन्होंने अपनी बेटी का नाम इवारा रखा है.
4/9
अरबाज खान और शूरा खान ने 5 अक्टूबर 2025 को एक बेटी का स्वागत किया है. अरबाज ने दूसरी बार पिता बनने की खुशी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी.
अरबाज खान और शूरा खान ने 5 अक्टूबर 2025 को एक बेटी का स्वागत किया है. अरबाज ने दूसरी बार पिता बनने की खुशी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी.
5/9
सागरिका घाटगे और जहीर खान भी इसी साल पेरेंट्स बने. एक्ट्रेस ने 16 अप्रैल 2025 को अपने बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने फतेह सिंह खान रखा है.
सागरिका घाटगे और जहीर खान भी इसी साल पेरेंट्स बने. एक्ट्रेस ने 16 अप्रैल 2025 को अपने बेटे को जन्म दिया था जिसका नाम उन्होंने फतेह सिंह खान रखा है.
6/9
मालविका राज और प्रणव बग्गा ने 23 अगस्त 2025 को अपनी पहली बेटी का स्वागत किया था. 40 दिन बाद, दशहरे के दिन, इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का नाम 'महारा' अनाउंस किया था.
मालविका राज और प्रणव बग्गा ने 23 अगस्त 2025 को अपनी पहली बेटी का स्वागत किया था. 40 दिन बाद, दशहरे के दिन, इस कपल ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी का नाम 'महारा' अनाउंस किया था.
7/9
कैटरीना कैफ भी अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं. वेोअब तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं. एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डिलीवरी अक्टूबर या नवंबर के बीच हो सकती है.
कैटरीना कैफ भी अपने पहले बच्चे के स्वागत के लिए बिल्कुल तैयार हैं. वेोअब तीसरे ट्राइमेस्टर में हैं. एनडीटीवी की रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी डिलीवरी अक्टूबर या नवंबर के बीच हो सकती है.
8/9
परिणीति चोपड़ा भी प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज 25 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की थी. हालांकि, अभी तक उनकी डिलीवरी डेट की जानकारी सामने नहीं आई है.
परिणीति चोपड़ा भी प्रेग्नेंट हैं. उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज 25 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए शेयर की थी. हालांकि, अभी तक उनकी डिलीवरी डेट की जानकारी सामने नहीं आई है.
9/9
कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में 6 अक्टूबर को अपने दूसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी की न्यूज अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की है. दोनों पहले से एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
कॉमेडियन भारती सिंह ने हाल ही में 6 अक्टूबर को अपने दूसरे बच्चे की प्रेग्नेंसी की न्यूज अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर की है. दोनों पहले से एक बेटे के पेरेंट्स हैं.
Published at : 06 Oct 2025 11:06 PM (IST)
