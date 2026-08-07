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राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संतों का हंगामा! दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को साधु-संतों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 07 Aug 2026 12:58 PM (IST)
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Sadhus Protest On Rahul Gandhi Residence: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को साधु-संतों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे साधु-संतों समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया.

 

राहुल गांधी के आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी


राहुल गांधी के आवास के बाहर  शुक्रवार को अचानक कई प्रदर्शनकारी पहुंच गए. इनमें साधु-संत भी शामिल थे. प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारी ने कांग्रेस पर लगाया बाहर निकालने का आरोप

प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जताई. उसने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देती हूं. हमने 56 साल तक इस पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया और अब यही कांग्रेस पार्टी हमें बाहर निकलवा रही है. राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए." प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और अपना खून-पसीना लगाया, लेकिन अब उन्हें ही पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है. उसने राहुल गांधी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया

प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे साधु-संतों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया और मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया.

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About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 07 Aug 2026 11:23 AM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News RAHUL GANDHI DELHI POLICE
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