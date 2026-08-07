राहुल गांधी के घर के बाहर साधु-संतों का हंगामा! दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को साधु-संतों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया.
Sadhus Protest On Rahul Gandhi Residence: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर शुक्रवार को साधु-संतों समेत कई लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे साधु-संतों समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया.
#WATCH | Delhi Police detains people including sadhus protesting outside the residence of Lok Sabha LoP Rahul Gandhi. Further details awaited. pic.twitter.com/s5gq00qGGm— ANI (@ANI) August 7, 2026
राहुल गांधी के आवास के बाहर जुटे प्रदर्शनकारी
राहुल गांधी के आवास के बाहर शुक्रवार को अचानक कई प्रदर्शनकारी पहुंच गए. इनमें साधु-संत भी शामिल थे. प्रदर्शनकारियों ने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ नाराजगी जताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया.
प्रदर्शनकारी ने कांग्रेस पर लगाया बाहर निकालने का आरोप
प्रदर्शन के दौरान एक प्रदर्शनकारी ने कांग्रेस पार्टी के प्रति नाराजगी जताई. उसने कहा, "मैं कांग्रेस पार्टी को श्राप देती हूं. हमने 56 साल तक इस पार्टी के लिए अपना खून-पसीना बहाया और अब यही कांग्रेस पार्टी हमें बाहर निकलवा रही है. राहुल गांधी, आपको शर्म आनी चाहिए." प्रदर्शनकारी ने आरोप लगाया कि उन्होंने लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और अपना खून-पसीना लगाया, लेकिन अब उन्हें ही पार्टी से बाहर निकाला जा रहा है. उसने राहुल गांधी को लेकर भी नाराजगी जाहिर की.
#WATCH | Delhi | One of the protestor says, "I curse the Congress party. We shed our blood and sweat for this party for fifty-six years, and now it is having us thrown out. Shame on you, Rahul Gandhi." pic.twitter.com/pdYE0bon9z— ANI (@ANI) August 7, 2026
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया
प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी. पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे साधु-संतों समेत कई लोगों को हिरासत में लिया और मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया.