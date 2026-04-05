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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड25 सालों में कितना बदल गईं बिपाशा बसु, कभी हुस्न से गिराती थीं बिजलियां, आज दिखती हैं ऐसी

25 सालों में कितना बदल गईं बिपाशा बसु, कभी हुस्न से गिराती थीं बिजलियां, आज दिखती हैं ऐसी

बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं. इसके पीछे की वजह से है कि कई सालों के बाद एक्ट्रेस रैंप पर उतरी हैं. ऐसे में उनका कमबैक लोगों का ध्यान खींच रहा है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 05 Apr 2026 05:50 PM (IST)
बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं. इसके पीछे की वजह से है कि कई सालों के बाद एक्ट्रेस रैंप पर उतरी हैं. ऐसे में उनका कमबैक लोगों का ध्यान खींच रहा है.

बिपाशा बसु ने शादी और मां बनने के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहा करती थीं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने अपने कमबैक से हर किसी को चौंका दिया है.

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बिपाशा बसु अपने दौर की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. एक्ट्रेस अपने सिजलिंग अवतार से लोगों को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं.
बिपाशा बसु अपने दौर की ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक मानी जाती हैं. एक्ट्रेस अपने सिजलिंग अवतार से लोगों को दीवाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थीं.
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बिपाशा बसु ने 2001 में अजनबी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था.इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर भी नजर आए थे.
बिपाशा बसु ने 2001 में अजनबी फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था.इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार, बॉबी देओल और करीना कपूर भी नजर आए थे.
Published at : 05 Apr 2026 05:50 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Karan Singh Grover

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