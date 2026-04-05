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25 सालों में कितना बदल गईं बिपाशा बसु, कभी हुस्न से गिराती थीं बिजलियां, आज दिखती हैं ऐसी
बॉलीवुड एक्ट्रेस बिपाशा बसु एक बार फिर से सुर्खियों में छाई हुई हैं. इसके पीछे की वजह से है कि कई सालों के बाद एक्ट्रेस रैंप पर उतरी हैं. ऐसे में उनका कमबैक लोगों का ध्यान खींच रहा है.
बिपाशा बसु ने शादी और मां बनने के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली थी. लेकिन, सोशल मीडिया पर वो खासा एक्टिव रहा करती थीं. लेकिन, अब एक्ट्रेस ने अपने कमबैक से हर किसी को चौंका दिया है.
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Published at : 05 Apr 2026 05:50 PM (IST)
Tags :Bipasha Basu Karan Singh Grover
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प्रेम कुमारJournalist
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