भारत ने कर दिया अमेरिका संग ट्रेड डील से इनकार? ट्रंप के दूत सर्जियो गोर ने दिया इसका जवाब

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते (Trade Deal) को भारत द्वारा खारिज किए जाने की खबरों पर दोनों देशों की तरफ से बयान आया है. भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से खारिज किया है. उसके कुछ ही घंटों बाद भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने भी इस खबर को फेक न्यूज करार दिया है. अमेरिकी राजदूत ने स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष ने किसी समझौते को अस्वीकार नहीं किया है.

न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि फेक न्यूज अलर्ट. किसी ने भी कुछ भी खारिज नहीं किया है. उन्होंने बताया कि ट्रेड डील को लेकर दोनों पक्षों के बीच बेहद सकारात्मक बैठकें हुई हैं. अमेरिकी राजदूत ने बताया कि दोनों ही पक्षों ने व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है. हम लगातार सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं उन्होंने आगे कहा कि रॉयटर्स आप इससे बेहतर कर सकते हैं.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी सोशल मीडिया पर इस रिपोर्ट को पूरी तरह से गलत और निराधार बताया है. गोयल ने कहा कि ये खबर पूरी तरह से असत्य, निराधार और भ्रामक के अलावा कुछ नहीं है. जून में जब अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर दिल्ली आए थे, तब उनके साथ मेरी शानदार बैठकें हुई थीं और दोनों पक्ष एक ऐसे समझौते के लिए प्रतिबद्ध हैं जो संतुलित हो और व्यावसायिक रूप से सार्थक हों. उन्होंने बताया कि हमारी टीमें इस मकसद को हासिल करने में जुटी हैं.

Fake news alert! No one has rejected anything. Both sides had very constructive meetings and reaffirmed their commitment to finalizing a trade deal. We continue to stay actively engaged.

Reuters - you can do better! https://t.co/7LARDhhtCg — Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) July 13, 2026

हम इस डील के बिल्कुल आखिरी कदम पर- सर्जियो गोर

सर्जियो गोर ने पिछले महीने यूएस-इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम लीडरशिप समिट को संबोधित करते हुए कहा था कि ये ऐतिहासिक व्यापार समझौता अब अपने अंतिम चरण में है. गोर ने कहा था कि हम इस डील के बिल्कुल आखिरी कदम पर हैं. इस समझौते का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है. दोनों पक्षों की ओर से बस कुछ ही चीजें बची हैं. आप कह सकते हैं कि यह डील अब अपने आखिरी 1 प्रतिशत हिस्से पर अटकी है. उन्होंने कहा था कि वह इस डील को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं.

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