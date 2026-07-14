नागपुर महानगरपालिका के गार्डन में ही उगा दी गांजे की फसल! सोचा कौन ही देखेगा? वीडियो से हड़कंप

नागपुर में महानगरपालिका के गार्डन में गांजे की फसल उगाने की चौंकाने वाली खबर सामने आई है. आरोपी ने सरकारी गार्डन में किसी को कभी पता नहीं चलेगा ऐसा सोचकर फसल लगा दी. म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के गार्डन में मिले बड़े-बड़े गांजे के पौधे मिले हैं. BJP नेता मुन्ना यादव के वीडियो से हंगामा मच गया है.

नागपुर के अजनी इलाके में गजानन गार्डन में बड़े-बड़े गांजे के पौधे लगाए गए हैं. BJP नेता मुन्ना यादव ने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया, जिससे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस में हड़कंप मच गया है. लोगों ने पुलिस से शिकायत की थी कि गजानन गार्डन में 16 से 19 साल के बच्चे और युवा गांजा पी रहे थे, लेकिन जांच हुई तो कोई नहीं मिला.

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बीजेपी नेता वीडियो के जरिए उठाया मुद्दा

इस मामले की आगे जांच के बाद मुन्ना यादव ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें दिखाया गया है कि गार्डन में बड़े-बड़े गांजे के पौधे लगाए गए हैं. मुन्ना यादव ने पूरे मामले की जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. इस मामले को लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया है.

पुलिस द्वारा इस फसल को उगाने वाले आरोपी के बारे जांच की जा रही है. मामले पर संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है. सरकारी अधिकारियों, कर्मियों से भी गांजे की फसल को लेकर पूछताछ की जा रही है.

फसल को लेकर खड़े हुए कई सवाल

गार्डन में मिले गांजे के पौधे से अब कई तरह के सवाल उठना शुरू हो गए हैं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के गार्डन में यह गांजे के पौधे किसी की नजर में क्यों नहीं आए? वहीं बिना किसी को पता चले यह फसल कैसे उगाई जा सकती है. आरोप है कि इसकी शिकायत करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई.

बीजेपी पार्षद ने आरोप लगाया कि यहां रहने वाले लोग कई महीनों से शिकायत कर रहे हैं. उनका कहना है कि बच्चे और युवा गार्डन में इकट्ठा होकर गांजे का नशा करते हैं. जिससे उनकी सेहत को लेकर चिंता बनी हुई है. इस शिकायत के बाद अब पुलिस ने गार्डन पहुंचकर जांच-पड़ताल की है.

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