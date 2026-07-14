क्या चूहों ने कर दिया है नाक में दम? देखें बिना जहर के घर से बाहर खदेड़ने की जादुई ट्रिक

How To Get Rid Of Rats At Home: घर में चूहों का दिखना सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये खाने-पीने की चीजों को खराब करने के साथ गंदगी भी फैलाते हैं. कई लोग इन्हें भगाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बच्चों, पालतू जानवरों और घर के दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर भी चूहों से छुटकारा पाया जा सकता है.

इन जगहों को बंद करना चाहिए

सबसे पहले घर में उन जगहों की जांच करें, जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं. दरवाजों के नीचे की खाली जगह, दीवारों की दरारें, पाइप के आसपास बने गैप और टूटी हुई जालियां चूहों के लिए आसान रास्ता बन जाती हैं. इन सभी जगहों को मजबूत जाली, धातु की शीट या दूसरे टिकाऊ सामान से अच्छी तरह बंद कर दें. एक बार रास्ता बंद हो गया तो चूहों का अंदर आना काफी हद तक रुक जाएगा.

साफ-सफाई का भी खास ध्यान

घर की साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखें. रसोई में बचा हुआ खाना खुला न छोड़ें और अनाज, दाल, आटा जैसी चीजों को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में रखें. रात में सिंक में गंदे बर्तन छोड़ने की बजाय उन्हें साफ कर दें. अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनका बचा हुआ खाना भी रातभर खुला न रखें. जब चूहों को खाने का सामान नहीं मिलेगा तो वे ज्यादा देर तक घर में नहीं टिकेंगे. अगर घर के बाहर कबाड़, लकड़ी का ढेर या कूड़ा जमा है तो उसे भी समय-समय पर हटाते रहें. ऐसे स्थान चूहों के छिपने और रहने के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन जाते हैं. कूड़ेदान का ढक्कन हमेशा अच्छी तरह बंद रखें ताकि उसमें रखी चीजों की गंध चूहों को आकर्षित न करे.

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ट्रैप का इस्तेमाल

बिना जहर के चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ट्रैप को हमेशा उस जगह रखें जहां चूहों की आवाजाही ज्यादा हो, जैसे दीवार के किनारे या रसोई के पास. इसमें मूंगफली का मक्खन, सूखे मेवे या कोई दूसरी खुशबूदार खाने की चीज रखी जा सकती है। एक से ज्यादा ट्रैप लगाने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

इसका भी रखें ध्यान

अगर घर में बार-बार चूहे नजर आ रहे हैं तो यह भी देखें कि कहीं पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा. नमी वाली जगहें और पानी का सोर्स भी चूहों को आकर्षित करता है. इसलिए लीक हो रहे पाइप या टोंटी को जल्द ठीक कराएं और घर में बेवजह नमी न रहने दें.

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