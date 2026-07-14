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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsRats In House: क्या चूहों ने कर दिया है नाक में दम? देखें बिना जहर के घर से बाहर खदेड़ने की जादुई ट्रिक

Rats In House: क्या चूहों ने कर दिया है नाक में दम? देखें बिना जहर के घर से बाहर खदेड़ने की जादुई ट्रिक

Home Tips For Rats: चूहों का दिखना सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये खाने-पीने की चीजों को खराब करने के साथ गंदगी भी फैलाते हैं. कई लोग इन्हें भगाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 14 Jul 2026 08:48 AM (IST)
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How To Get Rid Of Rats At Home: घर में चूहों का दिखना सिर्फ परेशानी की बात नहीं है, बल्कि ये खाने-पीने की चीजों को खराब करने के साथ गंदगी भी फैलाते हैं. कई लोग इन्हें भगाने के लिए जहर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बच्चों, पालतू जानवरों और घर के दूसरे लोगों के लिए भी खतरा पैदा हो सकता है. अच्छी बात यह है कि कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर भी चूहों से छुटकारा पाया जा सकता है. 

इन जगहों को बंद करना चाहिए

सबसे पहले घर में उन जगहों की जांच करें, जहां से चूहे अंदर आ सकते हैं. दरवाजों के नीचे की खाली जगह, दीवारों की दरारें, पाइप के आसपास बने गैप और टूटी हुई जालियां चूहों के लिए आसान रास्ता बन जाती हैं. इन सभी जगहों को मजबूत जाली, धातु की शीट या दूसरे टिकाऊ सामान से अच्छी तरह बंद कर दें. एक बार रास्ता बंद हो गया तो चूहों का अंदर आना काफी हद तक रुक जाएगा. 

साफ-सफाई का भी खास ध्यान 

घर की साफ-सफाई का भी खास ध्यान रखें. रसोई में बचा हुआ खाना खुला न छोड़ें और अनाज, दाल, आटा जैसी चीजों को हमेशा एयरटाइट डिब्बों में रखें. रात में सिंक में गंदे बर्तन छोड़ने की बजाय उन्हें साफ कर दें. अगर घर में पालतू जानवर हैं तो उनका बचा हुआ खाना भी रातभर खुला न रखें. जब चूहों को खाने का सामान नहीं मिलेगा तो वे ज्यादा देर तक घर में नहीं टिकेंगे. अगर घर के बाहर कबाड़, लकड़ी का ढेर या कूड़ा जमा है तो उसे भी समय-समय पर हटाते रहें. ऐसे स्थान चूहों के छिपने और रहने के लिए सबसे पसंदीदा जगह बन जाते हैं. कूड़ेदान का ढक्कन हमेशा अच्छी तरह बंद रखें ताकि उसमें रखी चीजों की गंध चूहों को आकर्षित न करे.

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ट्रैप का इस्तेमाल 

बिना जहर के चूहों को पकड़ने के लिए ट्रैप का इस्तेमाल भी किया जा सकता है. ट्रैप को हमेशा उस जगह रखें जहां चूहों की आवाजाही ज्यादा हो, जैसे दीवार के किनारे या रसोई के पास. इसमें मूंगफली का मक्खन, सूखे मेवे या कोई दूसरी खुशबूदार खाने की चीज रखी जा सकती है। एक से ज्यादा ट्रैप लगाने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है.

इसका भी रखें ध्यान

अगर घर में बार-बार चूहे नजर आ रहे हैं तो यह भी देखें कि कहीं पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा. नमी वाली जगहें और पानी का सोर्स भी चूहों को आकर्षित करता है. इसलिए लीक हो रहे पाइप या टोंटी को जल्द ठीक कराएं और घर में बेवजह नमी न रहने दें.

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 08:47 AM (IST)
Tags :
Rats In House Rat Control Tips Natural Rat Removal
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