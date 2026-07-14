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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'आवारापन 2' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स! बन सकती है इमरान हाशमी की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

Box Office: 'आवारापन 2' तोड़ेगी कमाई के सारे रिकॉर्ड्स! बन सकती है इमरान हाशमी की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म

Awarapan 2 Box Office: इमरान हाशमी की 'आवारापन 2' साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक है. वहीं फिल्म को लेकर काफी चर्चा हो रही है ऐसे में इससे दमदार ओपनिंग की उम्मीद की जा रही है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 14 Jul 2026 08:49 AM (IST)
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ये साल बॉलीवुड के लिए लकी रहा है और हिंदी की कई फिल्में बॉक्स-ऑफिस पर हिट रही हैं. धुरंधर 2 ने तो कई रिकॉर्ड तोड़े और छप्परफाड़ कमाई भी की. वहीं अब उम्मीद है कि साल के सेकेंड हाफ में भी बॉक्स ऑफिस पर बॉलीवुड फिल्में छाई रहेंगी. दरअसल कई बड़ी मूवीज सिनेमाघरों में लाइन से रिलीज होने की तैयारी में हैं. इमरान हाशमी की मच अवेटेड 'आवारापन 2' भी इनमें से एक है. इस रोमांटिक थ्रिलर ये भारतीय बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन ही जबरदस्त कमाई की उम्मीद की जा रही है.

'आवारापन 2' से इमरान हाशमी की अदद हिट की ख्वाहिश होगी पूरी
इमरान हाशमी काफी दमदार एक्टर हैं और उनका फैनबेस भी बहुत बड़ा है. हालांकि काफी लंबे समय से वे बॉक्स ऑफिस पर एक अदद हिट के लिए तरस रहे हैं. एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें बॉलीवुड की 'हिट मशीन' कहा जाता था, लेकिन अब उन्हें सफल फिल्म दिए हुए काफी समय हो गया है। अब, 'आवारापन' के सीक्वल के साथ ये इंतजार खत्म होता दिख रहा है. ये फिल्म 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है.

बता दें कि 'आवारापन' फ्लॉप रही थी लेकिन समय के साथ इसे 'कल्ट' फिल्म का दर्जा मिल गया. वहीं म्यूजिक आज भी लोगों को पसंद है ऐसे में  'आवारापन' की पॉपुलैरिटी का फायदा 'आवारापन 2' को होगा और ये  अभी मार्केट में काफी चर्चा में है ऐसे में ये बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर सकती है.

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'आवारापन 2' बन सकती है इमरान की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग
गौरतलब है कि 'आवारापन 2' का क्लैश सनी देओल की 'बंटवारा 1947' से होगा. फिर भी 'आवारापन 2' के बज को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इसे भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बमफाड़ ओपनिंग मिलेगी. अनुमान है कि ये पहले दिन 20 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर सकती है. अगर ये अनुमान सही रहता है तो ये इमरान हाशमी की भारत में अब तक की तीसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन सकती है।

इमरान हाशमी की टॉप 5 ओपनर्स में पांचवें नंबर पर डर्टी पिक्चर (9.54 करोड़), चौखे नंबर पर राज 3 (10.47 करोड़),  'बादशाहो' (12.6 करोड़) तीसरे स्थान पर है, जिसे 'आवारापन 2' आसानी से पीछे छोड़ देगी. एक्टर की  'दे कॉल हिम ओजी' (84.75 करोड़) नंबर 1 पर और 'टाइगर 3' (44.5 करोड़) नंबर पर दो पर है.

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Published at : 14 Jul 2026 08:40 AM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Disha Patani BOX OFFICE COLLECTION Awarapan 2
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