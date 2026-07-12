INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर ने गिराई बिजली, हर अदा पर दिल हार बैठे फैंस, देखें तस्वीरें

ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर ने गिराई बिजली, हर अदा पर दिल हार बैठे फैंस, देखें तस्वीरें

Janhvi Kapoor Look: जाह्नवी कपूर ने ब्लैक एम्ब्रॉयडरी लहंगे में अपना रॉयल अंदाज दिखाया हैं. हैवी ब्लाउज, स्टाइलिश दुपट्टा और ज्वेलरी उनके पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रही है, जो सोशल मीडिया पर छा गई है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Janhvi Kapoor Look: जाह्नवी कपूर ने ब्लैक एम्ब्रॉयडरी लहंगे में अपना रॉयल अंदाज दिखाया हैं. हैवी ब्लाउज, स्टाइलिश दुपट्टा और ज्वेलरी उनके पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रही है, जो सोशल मीडिया पर छा गई है.

एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी बहन अंशुला कपूर की शादी में उन्होंने अपनी कई तस्वीरें शेयर की, जिसपर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. इसी बीच अब उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो ब्लैक कलर के सुंदर लहंगे और बारीक कढ़ाई की हुई ब्लाउज में नजर आई. अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.

1/7
जाह्नवी ने ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी लहंगा पहना है, जिसके बोल्डर पर गोल्डन और रेड कढ़ाई की गई है.
जाह्नवी ने ब्लैक कलर का एम्ब्रॉयडरी लहंगा पहना है, जिसके बोल्डर पर गोल्डन और रेड कढ़ाई की गई है.
2/7
लहंगे के साथ उन्होंने रेड, ग्रीन और गोल्डन डिटेलिंग वाला डीप नेक ब्लाउज पहना, जिसपर बारीक कढ़ाई और मिरर वर्क नजर आ रहा है.
लहंगे के साथ उन्होंने रेड, ग्रीन और गोल्डन डिटेलिंग वाला डीप नेक ब्लाउज पहना, जिसपर बारीक कढ़ाई और मिरर वर्क नजर आ रहा है.
3/7
साथ ही ब्लैक दुपट्टा और उसका बॉर्डर उनके पूरे लुक को रॉयल और ट्रेडिशनल बना रहा है.
साथ ही ब्लैक दुपट्टा और उसका बॉर्डर उनके पूरे लुक को रॉयल और ट्रेडिशनल बना रहा है.
4/7
उन्होंने अपने लुक के साथ झुमके, लाल और गोल्डन चूड़ियां, लाल बिंदी और नोज रिंग पहनी है.
उन्होंने अपने लुक के साथ झुमके, लाल और गोल्डन चूड़ियां, लाल बिंदी और नोज रिंग पहनी है.
5/7
उनका मेकअप बहुत सॉफ्ट और अट्रैक्टिव है, जो उनके पूरे लुक को एथनिक और ग्लैमरस बना रहा है.
उनका मेकअप बहुत सॉफ्ट और अट्रैक्टिव है, जो उनके पूरे लुक को एथनिक और ग्लैमरस बना रहा है.
6/7
सॉफ्ट वेव्स के साथ उनके खुले बाल और उनके पोज हर फैंस को दीवाना बना रहे है.
सॉफ्ट वेव्स के साथ उनके खुले बाल और उनके पोज हर फैंस को दीवाना बना रहे है.
7/7
रॉयल और ट्रेडिशन का ऐसे कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है, जिनसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है.
रॉयल और ट्रेडिशन का ऐसे कॉम्बिनेशन उनके पूरे लुक में चार चांद लगा रहा है, जिनसे नजरें हटाना मुश्किल हो रहा है.
Published at : 12 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Janhvi Kapoor

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Sunday BO Collection Live: रविवार को 'धमाल 4' ने 5 बजे तक कर ली 16 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल
रविवार को 'धमाल 4' ने 5 बजे तक कर ली 16 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल
मनोरंजन
Maa Inti Bangaram BO Collection: सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' ने रचा इतिहास, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन: सामंथा की 'मां इंटि बंगारम' ने रचा इतिहास, 100 करोड़ के क्लब में मारी एंट्री
मनोरंजन
सीमा सजदेह संग तलाक पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उस समय हालात अच्छे नहीं थे'
सीमा सजदेह संग तलाक पर सोहेल खान ने तोड़ी चुप्पी, बोले- 'उस समय हालात अच्छे नहीं थे'
मनोरंजन
Dhamaal 4 BO Collection: 'धमाल 4' का दुनियाभर में उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन मिली 60% उछाल, 50 करोड़ के पार कलेक्शन
'धमाल 4' का दुनियाभर में उड़ाया गर्दा, दूसरे दिन मिली 60% उछाल, 50 करोड़ के पार कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive
Ram Kapoor ने पहली बार बताया बचपन का दर्द, सुनकर खामोश हुआ Lock Upp 2
Bollywood News: दिलजीत दोसांझ की 'सतलुज' विवाद के बाद OTT पर सेंसरशिप की चर्चा तेज (12-07-2026)
Udne Ki Aasha: 😔Sachin टूट गया, अपने होने वाले बच्चे की मौत की खबर सुन सारे सपने हुए चकनाचूर। #sbs
Salman Khan से जुड़ी Kala Hiran के प्रोड्यूसर को मिली धमकी

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
इंडिया गठबंधन में दरार! तमिलनाडु में DMK नहीं अपनाएगी केरल-बंगाल मॉडल! स्टालिन ने कांग्रेस को दिया झटका
इंडिया गठबंधन में दरार! तमिलनाडु में DMK नहीं अपनाएगी केरल-बंगाल मॉडल! स्टालिन ने कांग्रेस को दिया झटका
दिल्ली NCR
भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचा भाई, जंतर-मंतर पर दिया धरना, कहा- 'जब तक सरकार...'
भरत तिवारी को इंसाफ दिलाने समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचा भाई, जंतर-मंतर पर दिया धरना
टेलीविजन
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
'तारक मेहता' में कम हो जाएगा जेठालाल का ट्रैक? इस नए एक्टर की वजह से दिलीप जोशी को हुआ नुकसान
क्रिकेट
कोच गौतम गंभीर या कप्तान श्रेयस अय्यर, कौन है भारत की 6 हार का असली गुनाहगार?
कोच गौतम गंभीर या कप्तान श्रेयस अय्यर, कौन है भारत की 6 हार का असली गुनाहगार?
विश्व
US-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद एक्टिव हुआ पाकिस्तान, डार ने अराघची को घुमाया फोन, बोले - 'एकमात्र रास्ता...'
US-ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बाद एक्टिव हुआ पाकिस्तान, डार ने अराघची को घुमाया फोन, बोले - 'एकमात्र रास्ता...'
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
मुंबई लोकल ट्रेन का यह वीडियो आपका दिन बना देगा, सीट पर सो रहे डॉगी पर पैसेंजर्स ने जमकर लुटाया प्यार
मुंबई लोकल ट्रेन का यह वीडियो आपका दिन बना देगा, सीट पर सो रहे डॉगी पर पैसेंजर्स ने जमकर लुटाया प्यार
जनरल नॉलेज
क्या सच में नाग की मौत का बदला लेने आती है नागिन, अंधविश्वास या इसके पीछे है कोई साइंस?
क्या सच में नाग की मौत का बदला लेने आती है नागिन, अंधविश्वास या इसके पीछे है कोई साइंस?
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget