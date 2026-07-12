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ब्लैक लहंगे में जाह्नवी कपूर ने गिराई बिजली, हर अदा पर दिल हार बैठे फैंस, देखें तस्वीरें
Janhvi Kapoor Look: जाह्नवी कपूर ने ब्लैक एम्ब्रॉयडरी लहंगे में अपना रॉयल अंदाज दिखाया हैं. हैवी ब्लाउज, स्टाइलिश दुपट्टा और ज्वेलरी उनके पूरे लुक को अट्रैक्टिव बना रही है, जो सोशल मीडिया पर छा गई है.
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी बहन अंशुला कपूर की शादी में उन्होंने अपनी कई तस्वीरें शेयर की, जिसपर फैंस ने जमकर प्यार लुटाया. इसी बीच अब उन्होंने एक और पोस्ट शेयर किया, जिसमें वो ब्लैक कलर के सुंदर लहंगे और बारीक कढ़ाई की हुई ब्लाउज में नजर आई. अब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं.
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Published at : 12 Jul 2026 05:58 PM (IST)
Tags :Janhvi Kapoor
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