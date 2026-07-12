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राम कपूर ही नहीं, बचपन में इन सेलेब्स के साथ भी हुई छेड़छाड़, तीसरा नाम जानकर चौंक जाएंगे आप
राम कपूर के अलावा टीवी और बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनके साथ बचपन में छेड़छाड़ हुई है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है. आइए पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.
ग्लैमर और चकाचौंध से भरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में बाहर से सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन कई बार इसके पीछे के काले सच दिल दहला देते हैं. हाल ही में पॉपुलर एक्टर राम कपूर ने 'लॉक अप 2' में खुलासा किया कि वो बचपन में मोलेस्ट हो चुके हैं. लेकिन राम कपूर अकेले नहीं हैं, मनोरंजन जगत के कई ऐसे बड़े और दिग्गज सितारे हैं, जिन्होंने बचपन में इस भयानक दर्द को झेला है.
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Published at : 12 Jul 2026 05:30 PM (IST)
Tags :Akshay Kumar Sonam Kapoor Ram Kapoor
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