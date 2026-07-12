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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडराम कपूर ही नहीं, बचपन में इन सेलेब्स के साथ भी हुई छेड़छाड़, तीसरा नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

राम कपूर ही नहीं, बचपन में इन सेलेब्स के साथ भी हुई छेड़छाड़, तीसरा नाम जानकर चौंक जाएंगे आप

राम कपूर के अलावा टीवी और बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनके साथ बचपन में छेड़छाड़ हुई है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है. आइए पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jul 2026 05:30 PM (IST)
राम कपूर के अलावा टीवी और बॉलीवुड में कई ऐसे सेलेब्स हैं, जिनके साथ बचपन में छेड़छाड़ हुई है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम भी शामिल है. आइए पूरी लिस्ट पर एक नजर डालते हैं.

ग्लैमर और चकाचौंध से भरी बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री में बाहर से सब कुछ बहुत खूबसूरत नजर आता है, लेकिन कई बार इसके पीछे के काले सच दिल दहला देते हैं. हाल ही में पॉपुलर एक्टर राम कपूर ने 'लॉक अप 2' में खुलासा किया कि वो बचपन में मोलेस्ट हो चुके हैं. लेकिन राम कपूर अकेले नहीं हैं, मनोरंजन जगत के कई ऐसे बड़े और दिग्गज सितारे हैं, जिन्होंने बचपन में इस भयानक दर्द को झेला है.

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गोविंदा की भांजी और एक्ट्रेस आरती सिंह ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था. उन्होंने रोते हुए बताया था कि जब वो बहुत छोटी थीं, तब उनके ही घर के एक नौकर ने उनके साथ छेड़छाड़ करने और उनका यौन शोषण करने की कोशिश की थी.
गोविंदा की भांजी और एक्ट्रेस आरती सिंह ने रियलिटी शो 'बिग बॉस 13' के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया था. उन्होंने रोते हुए बताया था कि जब वो बहुत छोटी थीं, तब उनके ही घर के एक नौकर ने उनके साथ छेड़छाड़ करने और उनका यौन शोषण करने की कोशिश की थी.
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बॉलीवुड की 'फैशन क्वीन' सोनम कपूर ने भी एक इंटरव्यू में अपने बचपन के एक बुरे एक्सपीरियंस को शेयर किया था. सोनम ने बताया था कि जब वो करीब 13-14 साल की थीं, तब एक थिएटर में एक शख्स ने उनके साथ गलत हरकत की थी.
बॉलीवुड की 'फैशन क्वीन' सोनम कपूर ने भी एक इंटरव्यू में अपने बचपन के एक बुरे एक्सपीरियंस को शेयर किया था. सोनम ने बताया था कि जब वो करीब 13-14 साल की थीं, तब एक थिएटर में एक शख्स ने उनके साथ गलत हरकत की थी.
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अक्षय कुमार ने एक इवेंट के दौरान बच्चों की सुरक्षा पर बात करते हुए खुलासा किया था कि जब वो बहुत छोटे थे, तब उनके पड़ोस में रहने वाले एक लिफ्ट ऑपरेटर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी. अक्षय ने बताया कि वो तुरंत वहां से भागे और अपने पिता को इसके बारे में बताया, जिसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया.
अक्षय कुमार ने एक इवेंट के दौरान बच्चों की सुरक्षा पर बात करते हुए खुलासा किया था कि जब वो बहुत छोटे थे, तब उनके पड़ोस में रहने वाले एक लिफ्ट ऑपरेटर ने उन्हें गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी. अक्षय ने बताया कि वो तुरंत वहां से भागे और अपने पिता को इसके बारे में बताया, जिसके बाद उस व्यक्ति को पुलिस के हवाले किया गया.
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दीपिका पादुकोण भी बचपन में इस तरह की घटना का शिकार हो चुकी हैं. उन्होंने एक बातचीत में बताया था कि जब वो लगभग 14 साल की थीं, तब वो अपने परिवार के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई थीं. वहां भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी. दीपिका ने बताया कि उस वक्त उन्होंने डरने के बजाय पलटकर उस आदमी को करारा थप्पड़ जड़ा था.
दीपिका पादुकोण भी बचपन में इस तरह की घटना का शिकार हो चुकी हैं. उन्होंने एक बातचीत में बताया था कि जब वो लगभग 14 साल की थीं, तब वो अपने परिवार के साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में गई थीं. वहां भीड़ का फायदा उठाकर एक शख्स ने उनके साथ छेड़छाड़ की थी. दीपिका ने बताया कि उस वक्त उन्होंने डरने के बजाय पलटकर उस आदमी को करारा थप्पड़ जड़ा था.
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कंगना रनौत हमेशा हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च और कई इंटरव्यू में बताया है कि जब वो बहुत छोटी थीं, तब उनके ही एक दूर के रिश्तेदार ने उनके साथ गलत हरकत की थी. कंगना ने कहा था कि बचपन में बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' का पता नहीं होता, जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं.
कंगना रनौत हमेशा हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखती हैं. उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी के लॉन्च और कई इंटरव्यू में बताया है कि जब वो बहुत छोटी थीं, तब उनके ही एक दूर के रिश्तेदार ने उनके साथ गलत हरकत की थी. कंगना ने कहा था कि बचपन में बच्चों को 'गुड टच' और 'बैड टच' का पता नहीं होता, जिसका फायदा ऐसे लोग उठाते हैं.
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मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने भी बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मुद्दे पर खुलकर बात की है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में उनके साथ भी एक करीबी शख्स ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी.
मशहूर फिल्म निर्देशक अनुराग बसु ने भी बच्चों के साथ होने वाले यौन शोषण के मुद्दे पर खुलकर बात की है. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि बचपन में उनके साथ भी एक करीबी शख्स ने दुर्व्यवहार करने की कोशिश की थी.
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अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने भी समाज के इस काले सच से पर्दा उठाया था. कल्कि ने बताया था कि जब वो महज 9 साल की थीं, तब उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. कल्कि ने कहा कि इस तरह के हादसों के बाद बच्चे अक्सर सहम जाते हैं और खुद को अकेला समझने लगते हैं, इसलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है.
अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जानी जाने वाली एक्ट्रेस कल्कि कोचलिन ने भी समाज के इस काले सच से पर्दा उठाया था. कल्कि ने बताया था कि जब वो महज 9 साल की थीं, तब उनके साथ यौन उत्पीड़न हुआ था. कल्कि ने कहा कि इस तरह के हादसों के बाद बच्चे अक्सर सहम जाते हैं और खुद को अकेला समझने लगते हैं, इसलिए इस पर बात करना बेहद जरूरी है.
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एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सच कहूं तो' में अपनी जिंदगी के कई अनसुने पन्नों को खोला है. उन्होंने किताब में जिक्र किया था कि बचपन में जब वो दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाती थीं या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थीं, तब कुछ लोगों ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके साथ छेड़छाड़ की थी. उस उम्र में वो इतनी डर जाती थीं कि किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं.
एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सच कहूं तो' में अपनी जिंदगी के कई अनसुने पन्नों को खोला है. उन्होंने किताब में जिक्र किया था कि बचपन में जब वो दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाती थीं या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थीं, तब कुछ लोगों ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके साथ छेड़छाड़ की थी. उस उम्र में वो इतनी डर जाती थीं कि किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं.
Published at : 12 Jul 2026 05:30 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Sonam Kapoor Ram Kapoor

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