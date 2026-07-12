एक्ट्रेस नीना गुप्ता ने अपनी ऑटोबायोग्राफी 'सच कहूं तो' में अपनी जिंदगी के कई अनसुने पन्नों को खोला है. उन्होंने किताब में जिक्र किया था कि बचपन में जब वो दर्जी के पास कपड़े सिलवाने जाती थीं या डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाती थीं, तब कुछ लोगों ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनके साथ छेड़छाड़ की थी. उस उम्र में वो इतनी डर जाती थीं कि किसी से कुछ कह नहीं पाती थीं.