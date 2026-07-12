एक्सप्लोरर
बला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस
Naomika Saran Look: 'द ओडिसी' के ग्रैंड प्रीमियर में डिंपल कपाड़िया अपनी नातिन नाओमिका सरन के साथ पहुंचीं. वहां नाओमिका ने अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान खींच लिया और उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं.
हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के ग्रेड इंडिया प्रीमियर में पहुंचीं. इस इवेंट में उनके साथ उनकी नातिन नाओमिका सरन भी मौजूद थी, जिनकी खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच आइए उन फोटोज पर एक नजर डालते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :Naomika Saran Dimple Kapadiya
बॉलीवुड
7 Photos
बला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
बॉलीवुड
11 Photos
'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
10 Photos
7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा
बॉलीवुड
9 Photos
'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अरशद वारसी ने मुंबई के अंधेरी में बेची अपनी दुकान, 6.25 करोड़ रुपये में हुई डील
मनोरंजन
नाबालिग को-एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में रोहित चंदेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूली ये बात
मनोरंजन
रविवार को 'धमाल 4' ने 3 बजे तक कर ली 11 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल
मनोरंजन
'वो ट्रिपल इंजन चला रहे हैं...', शेखर सुमन ने आमिर खान की तीसरी शादी पर ली चुटकी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
बला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस
बॉलीवुड
7 Photos
45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
शिवाजी सरकार
Opinion