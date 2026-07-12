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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस

बला की खूबसूरत हैं डिंपल कपाड़िया की नातिन नाओमिका सरन, ब्लैक साड़ी में देख पर फिदा हुए फैंस

Naomika Saran Look: 'द ओडिसी' के ग्रैंड प्रीमियर में डिंपल कपाड़िया अपनी नातिन नाओमिका सरन के साथ पहुंचीं. वहां नाओमिका ने अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान खींच लिया और उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 12 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Naomika Saran Look: 'द ओडिसी' के ग्रैंड प्रीमियर में डिंपल कपाड़िया अपनी नातिन नाओमिका सरन के साथ पहुंचीं. वहां नाओमिका ने अपनी खूबसूरती से सभी का ध्यान खींच लिया और उनकी तस्वीर वायरल हो रही हैं.

हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया हॉलीवुड फिल्म 'द ओडिसी' के ग्रेड इंडिया प्रीमियर में पहुंचीं. इस इवेंट में उनके साथ उनकी नातिन नाओमिका सरन भी मौजूद थी, जिनकी खूबसूरती ने हर किसी का ध्यान खींच लिया. अब उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है और फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसी बीच आइए उन फोटोज पर एक नजर डालते हैं.

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तस्वीर में नाओमिका ने ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हैं, जो उनके ऊपर बहुत एलिगेंट और क्लासी लुक दे रही हैं.
तस्वीर में नाओमिका ने ब्लैक कलर की खूबसूरत साड़ी पहनी हैं, जो उनके ऊपर बहुत एलिगेंट और क्लासी लुक दे रही हैं.
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साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन और ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो एक ट्रेडिशनल टच जोड़ रहा है.
साड़ी के साथ उन्होंने गोल्डन और ब्लैक कलर का स्लीवलेस ब्लाउज कैरी किया है, जो एक ट्रेडिशनल टच जोड़ रहा है.
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उन्होंने ज्वेलरी में हल्के छोटे ईयररिंग्स और रिंग्स पहनी है. साथ ही इसे स्टाइलिश बनाने के लिए हाथ में घड़ी पहना है.
उन्होंने ज्वेलरी में हल्के छोटे ईयररिंग्स और रिंग्स पहनी है. साथ ही इसे स्टाइलिश बनाने के लिए हाथ में घड़ी पहना है.
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नाओमिका ने अपने बाल को हल्के वेव्स के साथ खुला रखा है, जिससे उनका चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा है.
नाओमिका ने अपने बाल को हल्के वेव्स के साथ खुला रखा है, जिससे उनका चेहरा बहुत खूबसूरत दिख रहा है.
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उनका मेकअप भी बिलकुल नेचुरल है, साथ ही उनकी न्यूड लिपस्टिक और स्माइल ने पूरे लुक को खास बना रही है.
उनका मेकअप भी बिलकुल नेचुरल है, साथ ही उनकी न्यूड लिपस्टिक और स्माइल ने पूरे लुक को खास बना रही है.
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साड़ी के साथ हाई हील्स और उनका अंदाज उन्हें सबसे अलग और ग्लैमरस बना रहा है.
साड़ी के साथ हाई हील्स और उनका अंदाज उन्हें सबसे अलग और ग्लैमरस बना रहा है.
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बता दें कि नाओमिका, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की छोटी बेटी रीना खन्ना की बेटी हैं, जिनकी मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींच लिया है.
बता दें कि नाओमिका, डिंपल कपाड़िया और राजेश खन्ना की छोटी बेटी रीना खन्ना की बेटी हैं, जिनकी मौजूदगी ने सभी का ध्यान खींच लिया है.
Published at : 12 Jul 2026 04:00 PM (IST)
Tags :
Naomika Saran Dimple Kapadiya

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