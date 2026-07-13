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Urvashi Sharma Birthday: 19 साल में पूरी तरह बदल गईं बॉबी देओल की हीरोइन, अब ऐसी दिखती हैं उर्वशी शर्मा
Urvashi Sharma Birthday: उर्वशी शर्मा 13 जुलाई को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि बीते 19 सालों में बॉबी देओल की ये हीरोइन कितनी बदल चुकी हैं और आजकल कहां हैं.
बॉलीवुड में हर साल कई चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं. साल 2007 में आई थ्रिलर फिल्म 'नकाब' की वो मासूम और खूबसूरत लड़की तो आपको याद ही होगी? हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा की.
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Published at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
Tags :Bobby Deol Urvashi Sharma
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