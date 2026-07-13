ग्लैमर वर्ल्ड में कुछ साल बिताने के बाद उर्वशी ने साल 2012 में बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर सचिन जोशी से शादी कर ली. शादी के बाद उर्वशी ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, बल्कि अपनी पहचान बदलते हुए अपना नाम भी रैना जोशी रख लिया. आज वो दो बच्चों की मां हैं और अपनी खुशहाल मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.