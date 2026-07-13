INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडUrvashi Sharma Birthday: 19 साल में पूरी तरह बदल गईं बॉबी देओल की हीरोइन, अब ऐसी दिखती हैं उर्वशी शर्मा

Urvashi Sharma Birthday: 19 साल में पूरी तरह बदल गईं बॉबी देओल की हीरोइन, अब ऐसी दिखती हैं उर्वशी शर्मा

Urvashi Sharma Birthday: उर्वशी शर्मा 13 जुलाई को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि बीते 19 सालों में बॉबी देओल की ये हीरोइन कितनी बदल चुकी हैं और आजकल कहां हैं.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
Urvashi Sharma Birthday: उर्वशी शर्मा 13 जुलाई को अपना 42वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस खास मौके पर आइए जानते हैं कि बीते 19 सालों में बॉबी देओल की ये हीरोइन कितनी बदल चुकी हैं और आजकल कहां हैं.

बॉलीवुड में हर साल कई चेहरे अपनी किस्मत आजमाने आते हैं, लेकिन कुछ ही ऐसे होते हैं जो अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ जाते हैं. साल 2007 में आई थ्रिलर फिल्म 'नकाब' की वो मासूम और खूबसूरत लड़की तो आपको याद ही होगी? हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस उर्वशी शर्मा की.

1/8
उर्वशी शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी. मिका सिंह के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो 'समथिंग समथिंग' से उन्हें पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें अब्बास-मस्तान की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'नकाब' में काम करने का मौका मिला.
उर्वशी शर्मा ने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी. मिका सिंह के सुपरहिट म्यूजिक वीडियो 'समथिंग समथिंग' से उन्हें पहचान मिली, जिसके बाद उन्हें अब्बास-मस्तान की सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म 'नकाब' में काम करने का मौका मिला.
2/8
इस फिल्म में उर्वशी के अपोजिट बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जैसे बड़े स्टार्स थे. फिल्म के गाने 'एक दिन तेरी बाहों में' उर्वशी की सादगी और खूबसूरती ने उन्हें रातों-रात युवाओं का क्रश बना दिया था.
इस फिल्म में उर्वशी के अपोजिट बॉबी देओल और अक्षय खन्ना जैसे बड़े स्टार्स थे. फिल्म के गाने 'एक दिन तेरी बाहों में' उर्वशी की सादगी और खूबसूरती ने उन्हें रातों-रात युवाओं का क्रश बना दिया था.
3/8
इसके बाद उर्वशी ने 'बाबर', 'खट्टा मीठा' और 'चक्रधार' जैसी कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन जो सफलता उन्हें पहली फिल्म से मिली थी, वो दोबारा किसी फिल्म से नहीं मिल पाई.
इसके बाद उर्वशी ने 'बाबर', 'खट्टा मीठा' और 'चक्रधार' जैसी कुछ और फिल्मों में काम किया, लेकिन जो सफलता उन्हें पहली फिल्म से मिली थी, वो दोबारा किसी फिल्म से नहीं मिल पाई.
4/8
कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उर्वशी ने टीवी का रुख किया और रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के पहले सीजन में नजर आईं. वो इस स्टंट बेस्ड शो की फाइनलिस्ट थीं. वो आखिरी बार साल 2016 में टीवी शो 'अम्मा' में नजर आईं.
कुछ फिल्मों में काम करने के बाद उर्वशी ने टीवी का रुख किया और रियलिटी शो 'खतरों के खिलाड़ी' के पहले सीजन में नजर आईं. वो इस स्टंट बेस्ड शो की फाइनलिस्ट थीं. वो आखिरी बार साल 2016 में टीवी शो 'अम्मा' में नजर आईं.
5/8
ग्लैमर वर्ल्ड में कुछ साल बिताने के बाद उर्वशी ने साल 2012 में बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर सचिन जोशी से शादी कर ली. शादी के बाद उर्वशी ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, बल्कि अपनी पहचान बदलते हुए अपना नाम भी रैना जोशी रख लिया. आज वो दो बच्चों की मां हैं और अपनी खुशहाल मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.
ग्लैमर वर्ल्ड में कुछ साल बिताने के बाद उर्वशी ने साल 2012 में बिजनेसमैन और प्रोड्यूसर सचिन जोशी से शादी कर ली. शादी के बाद उर्वशी ने न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, बल्कि अपनी पहचान बदलते हुए अपना नाम भी रैना जोशी रख लिया. आज वो दो बच्चों की मां हैं और अपनी खुशहाल मैरिड लाइफ एन्जॉय कर रही हैं.
6/8
अगर आप आज उर्वशी शर्मा की तस्वीरें देखेंगे, तो शायद एक पल के लिए उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे. मॉडलिंग के दिनों की स्लिम-ट्रिम और मासूम दिखने वाली उर्वशी का लुक अब पूरी तरह बदल चुका है.
अगर आप आज उर्वशी शर्मा की तस्वीरें देखेंगे, तो शायद एक पल के लिए उन्हें पहचान भी नहीं पाएंगे. मॉडलिंग के दिनों की स्लिम-ट्रिम और मासूम दिखने वाली उर्वशी का लुक अब पूरी तरह बदल चुका है.
7/8
उर्वशी अब लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. सोशल मीडिया पर भी वो अपनी फैमिली, बच्चों और वेकेशन की तस्वीरें ही शेयर करती हैं, जिनमें उनका लुक बेहद सिंपल और रीयल दिखाई देता है.
उर्वशी अब लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करती हैं. सोशल मीडिया पर भी वो अपनी फैमिली, बच्चों और वेकेशन की तस्वीरें ही शेयर करती हैं, जिनमें उनका लुक बेहद सिंपल और रीयल दिखाई देता है.
8/8
फिल्मों से दूर होने के बाद भी उर्वशी ने अपनी फिटनेस से कोई समझौता नहीं किया है. वर्तमान समय में वो फिटनेस और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स पर अपना पूरा ध्यान दे रही हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
फिल्मों से दूर होने के बाद भी उर्वशी ने अपनी फिटनेस से कोई समझौता नहीं किया है. वर्तमान समय में वो फिटनेस और ताइक्वांडो मार्शल आर्ट्स पर अपना पूरा ध्यान दे रही हैं. वो अक्सर इंस्टाग्राम पर अपने वीडियोज शेयर करती रहती हैं.
Published at : 13 Jul 2026 06:42 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol Urvashi Sharma

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Dhamaal 4 BO Day 3:अजय देवगन की 'धमाल 4' ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, तीसरे दिन बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन
'धमाल 4' ने संडे को लूटा बॉक्स ऑफिस, बनी साल की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, जानें- कलेक्शन
मनोरंजन
Dhamaal 4 BO Collection Day 3 Updates: 65 करोड़ के पार 'धमाल 4', 'कॉकटेल 2' को पछाड़ टॉप 5 वीकेंड ओपनर में मारी एंट्री, जानें संडे कलेक्शन
65 करोड़ के पार 'धमाल 4', 'कॉकटेल 2' को पछाड़ टॉप 5 वीकेंड ओपनर में मारी एंट्री, जानें संडे कलेक्शन
मनोरंजन
Sunday BO Collection: रविवार को 'धमाल 4' ने किया 28 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन, 'लेनिन' का जानें हाल
रविवार को 'धमाल 4' ने किया 28 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन, 'लेनिन' का जानें हाल
मनोरंजन
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News : Patna Junction पर सरेआम अपहरण और हत्या!
Special Task S2: Amritsar से Kandhar तक..IC-814 हाईजैक की खौफनाक दास्तान Jagwinder Patial के साथ
Iran US War Update: खत्म हुआ मातम..अब ईरान US पर दागेगा एटम बम? | America | IRGC | Khamenei
Hormuz Strait Deadlock: Qatar-Saudi Arabia के जहाजों पर हमले के बाद भड़के Trump | US - Iran War
Tata Sierra EV AWD drive review: BE6 से बेहतर? #tata #tatasierraev #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

शिवाजी सरकार
शिवाजी सरकार
opinion: हरित भारत चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही रास्ता हैं?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
न्यूज़
पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा
पिता खामेनेई के जनाजे में शामिल हुए थे सुप्रीम लीडर मुज्तबा? 'मिस्ट्रीमैन' के राज से उठा पर्दा
दिल्ली NCR
Delhi News: दिल्ली के अलीपुर में हादसा, पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
दिल्ली के अलीपुर में हादसा, पानी में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत
बॉलीवुड
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
'मैंने उन्हें छोड़ा था...', दीपिका पादुकोण को डेटिंग के बयान पर मुजम्मिल इब्राहिम ने तोड़ी चुप्पी, दी सफाई
क्रिकेट
'शराब पार्टी सब करो...', भारत से टी20 सीरीज जीतने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट
'शराब पार्टी सब करो...', भारत से टी20 सीरीज जीतने के बाद ब्रेंडन मैकुलम ने खिलाड़ियों को दी खुली छूट
विश्व
'मौत से चंद घंटे से पहले लिंडसे ने मुझसे की थी बात,' करीबी US सीनेटर की मौत पर ट्रंप का बड़ा खुलासा
'मौत से चंद घंटे से पहले लिंडसे ने मुझसे की थी बात,' करीबी US सीनेटर की मौत पर ट्रंप का बड़ा खुलासा
एग्रीकल्चर
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
कश्मीर ही नहीं आपके खेत में भी हो सकती है केसर की खेती, जान लीजिए तरीका
ट्रेंडिंग
परिवार है या जिला? इस घर में रहते हैं 83 लोग, 6 पीढ़ियां एक साथ बनाती है खाना- वीडियो वायरल
परिवार है या जिला? इस घर में रहते हैं 83 लोग, 6 पीढ़ियां एक साथ बनाती है खाना- वीडियो वायरल
विश्व
जिन्होंने दिलाई बालेन शाह को सत्ता अब वही खींच रहे कुर्सी, नेपाल में फिर सड़कों पर उतरा Gen-Z
जिन्होंने दिलाई बालेन शाह को सत्ता अब वही खींच रहे कुर्सी, नेपाल में फिर सड़कों पर उतरा Gen-Z
ENT LIVE
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
Lock Upp Season 2 में Ram Kapoor का भावुक खुलासा
ENT LIVE
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
Ram Kapoor ने शेयर किया सालों पुराना दर्द
ENT LIVE
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
Ram Kapoor ने सुनाया अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक किस्सा
ENT LIVE
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
Rajpal Yadav की बढ़ीं मुश्किलें, कोर्ट ने सुनाई जेल की सजा
ENT LIVE
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Rajpal Yadav को कोर्ट से बड़ा झटका, 3 महीने की जेल
Embed widget