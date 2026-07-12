अंशुला कपूर के वेडिंग वेडिंग रिसेप्शन में छाए सेलेब्स, अर्जुन-रणवीर ने जमकर किया डांस, देखें अनसीन फोटोज

अंशुला कपूर ने इन तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'सबसे बेहतरीन पार्टियां वही होती हैं, जिन्हें आप कभी खत्म नहीं होने देना चाहते. जब हिमेश रेशमिया अपनी शानदार आवाज और जबरदस्त एनर्जी से महफिल सजाते हैं, तो शाम यादगार बनना तय होता है. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर.'