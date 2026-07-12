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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअंशुला कपूर के वेडिंग वेडिंग रिसेप्शन में छाए सेलेब्स, अर्जुन-रणवीर ने जमकर किया डांस, देखें अनसीन फोटोज

अंशुला कपूर के वेडिंग वेडिंग रिसेप्शन में छाए सेलेब्स, अर्जुन-रणवीर ने जमकर किया डांस, देखें अनसीन फोटोज

Anshula Kapoor Reception Photos: अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह डांस करते दिखें. हिमेश रेशमिया ने भी खूब रंग जमाया.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Jul 2026 06:05 PM (IST)
Anshula Kapoor Reception Photos: अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह डांस करते दिखें. हिमेश रेशमिया ने भी खूब रंग जमाया.

अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी रचाई है. शादी के बाद अब उन्होंने अपने वेडिंग रिसेप्शन की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सितारे नजर आ रहे हैं और सभी ने इस खास मौके पर जमकर मस्ती की.

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अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर वेडिंग रिसेप्शन की कई फोटोज शेयर की है. अंशुला कपूर के रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की.
अंशुला कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर वेडिंग रिसेप्शन की कई फोटोज शेयर की है. अंशुला कपूर के रिसेप्शन में बॉलीवुड के कई सेलेब्स ने शिरकत की.
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हिमेश रेशमिया ने अपनी दमदार आवाज और सुपरहिट गानों से रिसेप्शन की रौनक दोगुनी कर दी. उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. वरूण धवन भी काफी एंजॉय करते दिखें.
हिमेश रेशमिया ने अपनी दमदार आवाज और सुपरहिट गानों से रिसेप्शन की रौनक दोगुनी कर दी. उनकी परफॉर्मेंस ने सभी को झूमने पर मजबूर कर दिया. वरूण धवन भी काफी एंजॉय करते दिखें.
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अंशुला कपूर और रोहन भी अपने रिसेप्शन में खुलकर एंजॉय करते नजर आएं. कपल साथ में बेहद खूबसूरत लग रहा था.
अंशुला कपूर और रोहन भी अपने रिसेप्शन में खुलकर एंजॉय करते नजर आएं. कपल साथ में बेहद खूबसूरत लग रहा था.
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अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में रणवीर सिंह ने भी अपनी मौजूदगी से महफिल में चार चांद लगा दिए. ब्लैक आउटफिट में वो काफी हैंडसम लगें.
अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में रणवीर सिंह ने भी अपनी मौजूदगी से महफिल में चार चांद लगा दिए. ब्लैक आउटफिट में वो काफी हैंडसम लगें.
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बहन के रिसेप्शन में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने जमकर डांस भी किया.
बहन के रिसेप्शन में अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह ने जमकर डांस भी किया.
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अंशुला कपूर ने इन तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'सबसे बेहतरीन पार्टियां वही होती हैं, जिन्हें आप कभी खत्म नहीं होने देना चाहते. जब हिमेश रेशमिया अपनी शानदार आवाज और जबरदस्त एनर्जी से महफिल सजाते हैं, तो शाम यादगार बनना तय होता है. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर.'
अंशुला कपूर ने इन तस्वीरों के साथ एक खास कैप्शन भी लिखा. उन्होंने लिखा, 'सबसे बेहतरीन पार्टियां वही होती हैं, जिन्हें आप कभी खत्म नहीं होने देना चाहते. जब हिमेश रेशमिया अपनी शानदार आवाज और जबरदस्त एनर्जी से महफिल सजाते हैं, तो शाम यादगार बनना तय होता है. आपका बहुत-बहुत धन्यवाद सर.'
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उन्होंने आगे लिखा, 'हमने खूब सज-धजकर इस पल का जश्न मनाया, दिल खोलकर डांस किया और अपने अपनों के साथ कुछ और खूबसूरत पल बिताए. पति-पत्नी के रूप में हमारी पहली शाम इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती थी.
उन्होंने आगे लिखा, 'हमने खूब सज-धजकर इस पल का जश्न मनाया, दिल खोलकर डांस किया और अपने अपनों के साथ कुछ और खूबसूरत पल बिताए. पति-पत्नी के रूप में हमारी पहली शाम इससे ज्यादा परफेक्ट नहीं हो सकती थी.
Published at : 12 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :
Anshula Kapoor Arjun Kapoor

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