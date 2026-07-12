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अंशुला कपूर के वेडिंग वेडिंग रिसेप्शन में छाए सेलेब्स, अर्जुन-रणवीर ने जमकर किया डांस, देखें अनसीन फोटोज
Anshula Kapoor Reception Photos: अंशुला कपूर ने सोशल मीडिया पर अपने वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें शेयर की हैं. जिसमें अर्जुन कपूर और रणवीर सिंह डांस करते दिखें. हिमेश रेशमिया ने भी खूब रंग जमाया.
अंशुला कपूर ने 6 जुलाई को अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर के साथ शादी रचाई है. शादी के बाद अब उन्होंने अपने वेडिंग रिसेप्शन की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन तस्वीरों में अर्जुन कपूर, रणवीर सिंह समेत कई बॉलीवुड सितारे नजर आ रहे हैं और सभी ने इस खास मौके पर जमकर मस्ती की.
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Published at : 12 Jul 2026 06:02 PM (IST)
Tags :Anshula Kapoor Arjun Kapoor
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