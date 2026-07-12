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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज

Kareena Kapoor Bikini Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. 45 की उम्र एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. करीना की फिटनेस की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Written By : मयूरी सिंह  | Updated at : 12 Jul 2026 03:56 PM (IST)
Kareena Kapoor Bikini Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. 45 की उम्र एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. करीना की फिटनेस की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.

बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. 45 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी फिटनेस और स्टाइल से फैंस को इंप्रेस कर दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने बिकिनी पहन समंदर में रिलैक्स करते हुए अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.

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करीना कपूर इन दिनों अपने पति और एक्टर सैफ अली खान के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. वो हर रोज ट्रीप की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.
करीना कपूर इन दिनों अपने पति और एक्टर सैफ अली खान के साथ वेकेशन एंजॉय कर रही हैं. वो हर रोज ट्रीप की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं.
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अब हाल ही में करीना को एक और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. करीना 45 की उम्र में भी अपने आप को फिट रखती हैं.
अब हाल ही में करीना को एक और ग्लैमरस लुक देखने को मिला. करीना 45 की उम्र में भी अपने आप को फिट रखती हैं.
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करीना ने बिकिनी से अपनी फोटोज शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है. व्हाइट बिकीनी में एक्ट्रेस कहर ढाया है.
करीना ने बिकिनी से अपनी फोटोज शेयर कर इंटरनेट पर आग लगा दी है. व्हाइट बिकीनी में एक्ट्रेस कहर ढाया है.
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एक्ट्रेस कड़कड़ाती धूम में समंदर में एंजॉय करती नजर आ रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सिर्फ मैं और एजियन सी.'
एक्ट्रेस कड़कड़ाती धूम में समंदर में एंजॉय करती नजर आ रही हैं. इस फोटो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'सिर्फ मैं और एजियन सी.'
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करीना की फिटनेस के लोग दीवाने हो गए हैं. फैंस जमकर उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.
करीना की फिटनेस के लोग दीवाने हो गए हैं. फैंस जमकर उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.
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करीना काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
करीना काफी टाइम से बड़े पर्दे से दूर हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया पर जरिए अपने फैंस से जुड़ी रहती हैं.
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करीना को आखिरी बार फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी.
करीना को आखिरी बार फिल्म सिंघम अगेन में देखा गया था. जो साल 2024 में रिलीज हुई थी.
Published at : 12 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :
KAREENA KAPOOR

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