एक्सप्लोरर
45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
Kareena Kapoor Bikini Looks: बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर ने हाल ही में बिकिनी में अपनी ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं. 45 की उम्र एक्ट्रेस कहर ढा रही हैं. करीना की फिटनेस की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं.
बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर हमेशा अपने ग्लैमरस अंदाज से दर्शकों का दिल जीत लेती हैं. 45 साल की उम्र में भी उन्होंने अपनी फिटनेस और स्टाइल से फैंस को इंप्रेस कर दिया है. हाल ही में एक्ट्रेस ने बिकिनी पहन समंदर में रिलैक्स करते हुए अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 12 Jul 2026 03:54 PM (IST)
Tags :KAREENA KAPOOR
बॉलीवुड
7 Photos
45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
बॉलीवुड
11 Photos
'द ओडिसी' का भारत में हुआ प्रीमियर, एलनाज से सौम्या टंडन तक, इन सेलेब्स ने रेड कार्पेट पर बिखेरा जलवा
बॉलीवुड
10 Photos
7 साल से पर्दे से दूर हैं 'ये जवानी है दीवानी' की लारा, जानिए अब कहां हैं एवलिन शर्मा
बॉलीवुड
9 Photos
'समंदर सब कुछ है...', सारा अली खान दोस्तों संग छुट्टियों के यूं ले रहीं मजे, फ्लॉन्ट किए एब्स, देखिए Photos
बॉलीवुड
7 Photos
71 की उम्र में भी कयामत ढा रही हैं रेखा, अंशुला कपूर के वेडिंग रिसेप्शन में खूबसूरती से लूटी लाइमलाइट
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अरशद वारसी ने मुंबई के अंधेरी में बेची अपनी दुकान, 6.25 करोड़ रुपये में हुई डील
मनोरंजन
नाबालिग को-एक्ट्रेस से छेड़छाड़ के आरोप में रोहित चंदेल गिरफ्तार, पुलिस के सामने कबूली ये बात
मनोरंजन
रविवार को 'धमाल 4' ने 3 बजे तक कर ली 11 करोड़ की कमाई, 'लेनिन' का जानें हाल
मनोरंजन
'वो ट्रिपल इंजन चला रहे हैं...', शेखर सुमन ने आमिर खान की तीसरी शादी पर ली चुटकी
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
45 की उम्र में भी फिटनेस गोल्स दे रहीं करीना कपूर, बिकिनी पहन समंदर में उतरीं एक्ट्रेस, देखें फोटोज
बॉलीवुड
8 Photos
जिस दिन शुरू हुई थी डेटिंग, उसी दिन आकांक्षा रंजन और शरण शर्मा ने रचाई शादी, देखें खूबसूरत वेडिंग फोटोज
शिवाजी सरकार
Opinion