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समंदर किनारे पति संग रोमांटिक हुईं बिपाशा बसु, बेटी संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें
बिपासा बसु ने हाल ही में अपने बीच वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के ये मोमेंट्स फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.
एक्ट्रेस बिपासा बसु इन दिनों अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ बीच वेकेशन की झलकियां शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 03 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :Bipasha Basu Karan Singh Grover
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