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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडसमंदर किनारे पति संग रोमांटिक हुईं बिपाशा बसु, बेटी संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें

समंदर किनारे पति संग रोमांटिक हुईं बिपाशा बसु, बेटी संग बिताए खास पल, देखें तस्वीरें

बिपासा बसु ने हाल ही में अपने बीच वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के ये मोमेंट्स फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 03 May 2026 06:17 PM (IST)
बिपासा बसु ने हाल ही में अपने बीच वेकेशन की तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस के ये मोमेंट्स फैंस को खूब पसंद आ रहे हैं.

एक्ट्रेस बिपासा बसु इन दिनों अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रही हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ बीच वेकेशन की झलकियां शेयर की हैं, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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बिपाशा बसु इन दिनों अपने पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ गोवा में वेकेशन एंजॉय के रहा है, जिसकी झलकियां उनकी लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.
बिपाशा बसु इन दिनों अपने पति करण सिंह ग्रोवर और बेटी के साथ गोवा में वेकेशन एंजॉय के रहा है, जिसकी झलकियां उनकी लेटेस्ट पोस्ट में देखने को मिली.
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एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की है, जिनमें कई क्यूट और रोमांटिक पल देखने को मिल रहे है.
एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कई सारी फोटोज शेयर की है, जिनमें कई क्यूट और रोमांटिक पल देखने को मिल रहे है.
Published at : 03 May 2026 06:17 PM (IST)
Tags :
Bipasha Basu Karan Singh Grover

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