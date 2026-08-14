भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा

पश्चिम एशिया में अमेरिका के साथ जारी संघर्ष और तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान इस साल भारत में आयोजित होने वाली ब्रिक्स समिट (BRICS Summit) की बैठक में हिस्सा लेने के लिए राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली आने वाले हैं.

न्यूज एजेंसी एएनआई ने ईरानी सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया कि 18वें ब्रिक्स सम्मेलन की बैठक में भाग लेने के लिए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान अगले महीने सितंबर में नई दिल्ली की यात्रा करेंगे. पेजेशकियान की ये नई दिल्ली यात्रा ऐसे समय पर होने वाली है, जब पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार संघर्ष और तनाव की स्थिति बनी हुई है.

भारत की BRICS मेजबानी में ईरानी राष्ट्रपति का दौरा महत्वपूर्ण

पेजेशकियान का यह नई दिल्ली दौरा इसलिए भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि साल 2026 में भारत 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की बैठक की मेजबानी कर रहा है और भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट का थीम ‘बिल्डिंग फॉर रिजीलिएंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन एंड सस्टेनिबिलिटी’ रखा गया है.

इससे पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात अक्टूबर, 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान हुई थी. दोनों देशों के नेताओं ने इस दौरान द्विपक्षीय बैठक भी की थी, जहां उन्होंने द्विपक्षीय के साथ-साथ क्षेत्रीय विषयों पर भी गंभीर और विस्तृत चर्चा की थी. साल 2024 में ही ईरान, मिस्र, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य बना था.