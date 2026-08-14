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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाश्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा

श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा

प्यू रिसर्च सेंटर के 36 देशों के सर्वे में भारत की वैश्विक छवि की तस्वीर सामने आई है. श्रीलंका में 79 फीसदी लोगों ने भारत को पसंद किया, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 7 फीसदी की राय सकारात्मक रही.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 14 Aug 2026 02:13 PM (IST)
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भारत की वैश्विक छवि और दुनिया में उसके बढ़ते प्रभाव को लेकर एक नए सर्वे में दिलचस्प तस्वीर सामने आई है. प्यू रिसर्च सेंटर के 36 देशों में किए गए सर्वे के मुताबिक, भारत को लेकर दुनिया की राय पूरी तरह एक जैसी नहीं है. कुछ देशों में भारत को लेकर लोगों की सोच काफी सकारात्मक है, जबकि कुछ देशों में नकारात्मक राय ज्यादा देखने को मिली.

सर्वे के अनुसार, 36 देशों में औसतन 45 फीसदी लोगों की भारत के प्रति सकारात्मक राय है, जबकि 41 फीसदी लोगों की राय नकारात्मक है. खास बात यह है कि भारत के पड़ोसी देशों में राय के बीच बड़ा अंतर दिखाई देता है. सर्वे में श्रीलंका भारत के लिए सबसे सकारात्मक देशों में शामिल रहा. यहां 79 फीसदी लोगों ने भारत के बारे में अच्छी राय जताई. इसके मुकाबले पाकिस्तान में सिर्फ 7% लोगों ने भारत के प्रति सकारात्मक राय व्यक्त की.

केन्या और ब्रिटेन में भी भारत की अच्छी छवि

श्रीलंका के अलावा केन्या और ब्रिटेन में भी भारत को लेकर सकारात्मक राय काफी मजबूत रही. इन दोनों देशों में करीब 10 में 7 लोगों ने भारत के बारे में अच्छी राय व्यक्त की.इसके अलावा जर्मनी, इजरायल, इटली, स्वीडन, जापान और थाईलैंड में भी ज्यादातर लोगों की भारत को लेकर सकारात्मक सोच देखने को मिली. तुर्किए में सिर्फ 15 फीसदी लोगों ने भारत के प्रति सकारात्मक राय जताई. वेस्ट बैंक और पूर्वी यरुशलम में यह आंकड़ा 18% रहा.

अमेरिका में भारत की रेटिंग हुई कम

अमेरिका में भारत को लेकर तस्वीर कुछ अलग है. यहां 45 फीसदी लोगों की भारत के बारे में सकारात्मक राय है, जबकि 50 फीसदी लोगों की राय नकारात्मक है. रिपोर्ट के अनुसार, यह भारत के लिए 2008 के बाद सबसे कम सकारात्मक रेटिंग है. 2023 में अमेरिका में 51% लोगों ने भारत को लेकर अच्छी राय जताई थी. इसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली. सर्वे में अमेरिका में राजनीतिक सोच के आधार पर भी अंतर दिखाई दिया. 50 फीसदी डेमोक्रेट समर्थकों ने भारत के बारे में सकारात्मक राय जताई, जबकि रिपब्लिकन समर्थकों में यह आंकड़ा 42 फीसदी रहा.

भारत के वैश्विक प्रभाव को लेकर क्या सोचते हैं अमेरिकी?

सर्वे में अमेरिका के लोगों से भारत के दुनिया में प्रभाव को लेकर भी सवाल पूछा गया. 54 फीसदी अमेरिकी वयस्कों का मानना है कि भारत का वैश्विक प्रभाव लगभग पहले जैसा ही है. वहीं 30% लोगों ने कहा कि भारत का प्रभाव बढ़ा है और 13 फीसदी लोगों को लगा कि भारत का प्रभाव कम हुआ है.

यूरोप में भारत की छवि में सुधार

सर्वे में कुछ यूरोपीय देशों में भारत को लेकर सकारात्मक सोच बढ़ती दिखाई दी है. ब्रिटेन में 2025 के मुकाबले भारत के प्रति सकारात्मक राय में 11 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी हुई है. जर्मनी में यह बढ़ोतरी 6 प्रतिशत अंक रही. श्रीलंका में 2024 के मुकाबले भारत के प्रति सकारात्मक राय 14 प्रतिशत अंक बढ़ी है. जर्मनी में 2023 में 47 फीसदी लोगों ने भारत के बारे में सकारात्मक राय जताई थी. अब यह आंकड़ा बढ़कर 63 फीसदी हो गया है. इसी तरह फ्रांस में 2023 में भारत को लेकर सकारात्मक राय 39 फीसदी थी, जो अब 50 फीसदी हो गई है.

इजरायल में राजनीतिक सोच के आधार पर अंतर

इजरायल में भी भारत को लेकर लोगों की राय उनकी राजनीतिक सोच के हिसाब से अलग दिखाई दी. सर्वे के मुताबिक, वामपंथी विचार रखने वाले 46 फीसदी लोगों की भारत के बारे में सकारात्मक राय थी, जबकि दक्षिणपंथी विचार रखने वालों में यह आंकड़ा 68 फीसदी रहा.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 14 Aug 2026 02:13 PM (IST)
Tags :
Sri Lanka Pew Research Center Pakistan INDIA
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