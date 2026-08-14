रिव्यू: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री

स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मूवी रिव्यूमनोरंजनAwarapan 2 Review: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री

Awarapan 2 Review: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री

Awarapan 2 Review: इमरान हाशमी की आवारापन 2 सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म देखने की प्लानिंग है को पहले यहां इसका रिव्यू पढ़ लीजिए.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Aug 2026 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

जब भी इमरान हाशमी की फिल्मों की बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में एक छवि आती है वह रोमांटिक हीरो की. 90-20s के दौर में इमरान हाशमी का वो समय था जब उनकी फिल्में सिनेमाघर में रिलीज होती थीं तो देखने वालों की लाइन  लग जाती थी यहां तक की जो यंग जनरेशन थी वो स्कूल और कॉलेज की अपनी क्लासेस छोड़कर फिल्में देखते थे. लोग इमरान हाशमी का फ्लेवर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे. ऐसे में अब उनकी फिल्म आई है आवारापन 2, जो सच कहें तो इमरान हाशमी फ्लेवर है. ये आवारापन का सीक्वेंस है लेकिन उससे ज्यादा ये मिलेनियल्स की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्रेम कहानी के साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी देखने के लिए मिलती है. चलिए बताते हैं आवारापन 2 का रिव्यू..

आवारापन 2 की कमजोर कहानी
अगर आपने इमरान हाशमी के फिल्म मर्डर जन्नत और गैंगस्टर देखी है तो आपको यह फिल्म इन सबका मिक्सअप लगेगी हालांकि इसकी कहानी काफी डिफरेंट है इसमें एक प्रेम कहानी तो देखने के लिए मिलती है साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है. इसकी कहानी शिवम पंडित के इर्द-गिर्द घूमती है वो आलिया नाम की बच्ची को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है.  कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे-वैसे एक्शन और रोमांस भी देखने के लिए मिलता है. फिल्म में दिशा पाटनी भी हैं. इमरान के साथ उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है. हालांकि उनके बीच कोई लव इंटेंस सीन नहीं फिल्माया गया है. फिल्म के गाने में आवारापन का फ्लैशबैक भी देखने के लिए मिलता है. फिल्म का क्लाइमेक्स और एंडिंग जैसे जल्दबाजी में खत्म कर दी गई हो इस वजह से थोड़ा वीक लगता है. लेकिन इसमें जो म्यूजिक दिया गया है और गाने फिल्माए गए हैं वो इस कहानी की मजबूत कड़ी साबित होते हैं. 

इमरान हाशमी फ्लेवर इज बैक
आवारापन 2 में इमरान हाशमी की जो एक्टिंग है वह बेहद ही कमाल के रही है आवारापन मैं अपने शिवम पंडित के कैरेक्टर में इमरान हाशमी को देखा गया था ठीक वैसे ही या फिर यूं कहें कि उससे भी दमदार अंदाज है. 19 साल बाद इमरान हाशमी ने आवारापन 2 से शिवम पंडित बनकर एक बार फिर से स्क्रीन पर दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म में इमरान हाशमी ने जिस तरीके से काम किया है उसे देखने के बाद सये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान हाशमी फ्लेवर इज बैक. 

वहीं बाकी कलाकारों के एक्टिंग की बात की जाए तो फिल्में दिशा पाटनी भी हैं जिन्होंने जारा का रोल प्ले किया है. हालांकि इसमें दिशा का कोई खास रोल नहीं है ना उनके पास करने के लिए कुछ है लेकिन जितना भी स्क्रीन स्पेस मिला उतने में शानदार अपीरियंस दी है. दिशा पाटनी की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की होती है उनके चेहरे पर इमोशन साफ तौर से दिखता है जिस फेज से जारा का कैरेक्टर गुजर रहा होता है.

उसके साथ ही आवारापन 2 में पूरन गब्बी ने विलेन का रोल प्ले किया है. जोरावर के कैरेक्टर मैं खूब जंचते हैं. उनका एक साइको टाइप के विलेन का रोल होता है. आज के दौर में इस तरीके के विलेन स्क्रीन पर काफी बेहतरीन लगते हैं मिलेनियल्स के हिसाब से तो ये बेहद ही कमाल का था. इसके अलावा सुविंदर विक्की और शबाना आजमी ने भी बेहतरीन काम किया. शबाना आजमी को खास स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता है. वो लेडी डॉन के किरदार में होती हैं.

स्मार्ट डायरेक्शन 
आवारापन 2 के डायरेक्टर नितिन कक्कर हैं. फिल्म के गाने भले ही कमजोर नहीं लेकिन नितिन ने इमरान हाशमी की जो इमेज थी रोमांटिक हीरो की, इसका भरपूर फायदा उठाया है. फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर, मर्डर और जन्नत वाली इमरान हाशमी की मिक्सर छवि को दिखाया है इमरान इसमें क्रिया के साथ ही रोमांस करते हुए बेहतरीन लगते हैं उनके चेहरे पर वही इमोशन जो 19 साल पहले देखने के लिए स्क्रीन पर मिलता है जिसको देखने के लिए लोग क्रेजी हुआ करते थे. उसे नितिन ने पर्दे पर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है. हालांकि फिल्म की कहानी का जो स्क्रीन प्ले है वह काफी स्लो है कहानी धीमी गति से आगे बढ़ती है लेकिन धीरे-धीरे मजा आने लग जाता है. जहां कहानी भी पड़ती है वहां पर फिल्म का म्यूजिक और गाने उसे घड़ी को मजबूत बना देते हैं नितिन ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है ऑडियंस को कहानी ऊबाऊ ना लगे.

आवारापन 2 की जान है म्यूजिक
आवारापन 2 में जिस तरीके की कहानी दिखाई गई है वह काफी वीक है और अगर बिना म्यूजिक और गानों के ऐसी कहानी को देखने के लिए दर्शक को बैठा दिया जाए तो शायद इसको कोई खास पसंद नहीं करेगा लेकिन डायरेक्टर नितिन ने आवारापन 2 में जिस तरीके से कहानी को मजबूत बनाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, गानों का इस्तेमाल किया है वह कमाल का होता है. जहां-जहां फिल्म की कहानी और कड़ियां वीक पड़ती हैं वहां म्यूजिक इसका जिम्मा उठा लेते हैं और ये दर्शकों को बांधे रखने में मदद करते हैं. इसके गानों की सबसे खास बात यह है कि सारे गाने इमरान हाशमी और दिशा पाटनी पर फिल्माए गए हैं जिसमें उनकी केमिस्ट्री को देखना कमाल का लगता है.

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह आवारापन का सीक्वल नहीं बल्कि मिलेनियल्सकी आवारापन 2 है जिसमें एक्शन, रोमांस और इमोशंस भी है.

Rating: 3.5/5

Published at : 14 Aug 2026 02:21 PM (IST)
Tags :
Emraan Hashmi Awarapan 2
View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
25°C
New Delhi
Rain: 100mm
Humidity: 97%
Wind: WNW 47km/h
देखें आज का मौसम
powered by
Accu Weather
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Awarapan 2 Review: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री
रिव्यू: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री
मनोरंजन
मूवी रिव्यू: 'बंटवारा 1947' में सनी देओल ने फिर मचाया गदर, शबाना आजमी ने रुला दिया
मूवी रिव्यू: 'बंटवारा 1947' में सनी देओल ने फिर मचाया गदर, शबाना आजमी ने रुला दिया
मनोरंजन
Awarapan 2 Batwara 1947 Movie LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', इतने करोड़ से आगे चल रही इमरान की फिल्म
LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', हैरान कर देगा कलेक्शन
मनोरंजन
'वो सुपरस्टार हैं', शाहरुख संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर यश ने तोड़ी चुप्पी
'वो सुपरस्टार हैं', शाहरुख संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर यश ने तोड़ी चुप्पी
ABP APP ABP APP

वीडियोज

The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Ramayana के VFX Trolls पर Ranbir Kapoor का जवाब, बोले- लोग CG Critics बन गए हैं
Pati Brahmachari:😍Isha-Suraj के बीच दिखी केमिस्ट्री, पर इस खुशी के पीछे का राज क्या? #sbs
Bollywood News: संजू-सलमान की जोड़ी! फिल्म में सलमान खान और संजय दत्त का धमाकेदार स्पेशल एक्शन कैमियो देखने को मिलेगा (13.08.26)

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
मल्लिकार्जुन खरगे की रैली और गंगाजल से 'शुद्धिकरण', धर्मग्रंथों ने खोल दी इस पाखंड की पोल
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
स्पोर्ट्स
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
युवराज समेत कितने बल्लेबाजों ने इंटरनेशनल क्रिकेट में लगाए हैं 6 छक्के?
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
विश्व
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
बिहार
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
बिहार: कुएं की गैस से पिता-पुत्र समेत 4 की मौत, मोटर ठीक करने के दौरान हादसा
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Bigg Boss 20 में बड़ा ट्विस्ट, Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, मिलेंगी 2 Lives
Embed widget