रिव्यू: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, दिशा पाटनी संग जमी केमिस्ट्री

जब भी इमरान हाशमी की फिल्मों की बात की जाती है तो लोगों के दिमाग में एक छवि आती है वह रोमांटिक हीरो की. 90-20s के दौर में इमरान हाशमी का वो समय था जब उनकी फिल्में सिनेमाघर में रिलीज होती थीं तो देखने वालों की लाइन लग जाती थी यहां तक की जो यंग जनरेशन थी वो स्कूल और कॉलेज की अपनी क्लासेस छोड़कर फिल्में देखते थे. लोग इमरान हाशमी का फ्लेवर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड रहते थे. ऐसे में अब उनकी फिल्म आई है आवारापन 2, जो सच कहें तो इमरान हाशमी फ्लेवर है. ये आवारापन का सीक्वेंस है लेकिन उससे ज्यादा ये मिलेनियल्स की रोमांटिक ड्रामा फिल्म है, जिसमें प्रेम कहानी के साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग की स्टोरी देखने के लिए मिलती है. चलिए बताते हैं आवारापन 2 का रिव्यू..

आवारापन 2 की कमजोर कहानी

अगर आपने इमरान हाशमी के फिल्म मर्डर जन्नत और गैंगस्टर देखी है तो आपको यह फिल्म इन सबका मिक्सअप लगेगी हालांकि इसकी कहानी काफी डिफरेंट है इसमें एक प्रेम कहानी तो देखने के लिए मिलती है साथ ही ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है. इसकी कहानी शिवम पंडित के इर्द-गिर्द घूमती है वो आलिया नाम की बच्ची को बचाने के लिए अंडरवर्ल्ड में घुस जाता है. कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे-वैसे एक्शन और रोमांस भी देखने के लिए मिलता है. फिल्म में दिशा पाटनी भी हैं. इमरान के साथ उनकी जोड़ी काफी अच्छी लगती है. हालांकि उनके बीच कोई लव इंटेंस सीन नहीं फिल्माया गया है. फिल्म के गाने में आवारापन का फ्लैशबैक भी देखने के लिए मिलता है. फिल्म का क्लाइमेक्स और एंडिंग जैसे जल्दबाजी में खत्म कर दी गई हो इस वजह से थोड़ा वीक लगता है. लेकिन इसमें जो म्यूजिक दिया गया है और गाने फिल्माए गए हैं वो इस कहानी की मजबूत कड़ी साबित होते हैं.

इमरान हाशमी फ्लेवर इज बैक

आवारापन 2 में इमरान हाशमी की जो एक्टिंग है वह बेहद ही कमाल के रही है आवारापन मैं अपने शिवम पंडित के कैरेक्टर में इमरान हाशमी को देखा गया था ठीक वैसे ही या फिर यूं कहें कि उससे भी दमदार अंदाज है. 19 साल बाद इमरान हाशमी ने आवारापन 2 से शिवम पंडित बनकर एक बार फिर से स्क्रीन पर दर्शकों का दिल जीत लिया है. फिल्म में इमरान हाशमी ने जिस तरीके से काम किया है उसे देखने के बाद सये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान हाशमी फ्लेवर इज बैक.

वहीं बाकी कलाकारों के एक्टिंग की बात की जाए तो फिल्में दिशा पाटनी भी हैं जिन्होंने जारा का रोल प्ले किया है. हालांकि इसमें दिशा का कोई खास रोल नहीं है ना उनके पास करने के लिए कुछ है लेकिन जितना भी स्क्रीन स्पेस मिला उतने में शानदार अपीरियंस दी है. दिशा पाटनी की स्क्रीन प्रेजेंस कमाल की होती है उनके चेहरे पर इमोशन साफ तौर से दिखता है जिस फेज से जारा का कैरेक्टर गुजर रहा होता है.

उसके साथ ही आवारापन 2 में पूरन गब्बी ने विलेन का रोल प्ले किया है. जोरावर के कैरेक्टर मैं खूब जंचते हैं. उनका एक साइको टाइप के विलेन का रोल होता है. आज के दौर में इस तरीके के विलेन स्क्रीन पर काफी बेहतरीन लगते हैं मिलेनियल्स के हिसाब से तो ये बेहद ही कमाल का था. इसके अलावा सुविंदर विक्की और शबाना आजमी ने भी बेहतरीन काम किया. शबाना आजमी को खास स्क्रीन स्पेस नहीं मिलता है. वो लेडी डॉन के किरदार में होती हैं.

स्मार्ट डायरेक्शन

आवारापन 2 के डायरेक्टर नितिन कक्कर हैं. फिल्म के गाने भले ही कमजोर नहीं लेकिन नितिन ने इमरान हाशमी की जो इमेज थी रोमांटिक हीरो की, इसका भरपूर फायदा उठाया है. फिल्म में उन्होंने गैंगस्टर, मर्डर और जन्नत वाली इमरान हाशमी की मिक्सर छवि को दिखाया है इमरान इसमें क्रिया के साथ ही रोमांस करते हुए बेहतरीन लगते हैं उनके चेहरे पर वही इमोशन जो 19 साल पहले देखने के लिए स्क्रीन पर मिलता है जिसको देखने के लिए लोग क्रेजी हुआ करते थे. उसे नितिन ने पर्दे पर बहुत ही शानदार तरीके से दिखाया है. हालांकि फिल्म की कहानी का जो स्क्रीन प्ले है वह काफी स्लो है कहानी धीमी गति से आगे बढ़ती है लेकिन धीरे-धीरे मजा आने लग जाता है. जहां कहानी भी पड़ती है वहां पर फिल्म का म्यूजिक और गाने उसे घड़ी को मजबूत बना देते हैं नितिन ने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है ऑडियंस को कहानी ऊबाऊ ना लगे.

आवारापन 2 की जान है म्यूजिक

आवारापन 2 में जिस तरीके की कहानी दिखाई गई है वह काफी वीक है और अगर बिना म्यूजिक और गानों के ऐसी कहानी को देखने के लिए दर्शक को बैठा दिया जाए तो शायद इसको कोई खास पसंद नहीं करेगा लेकिन डायरेक्टर नितिन ने आवारापन 2 में जिस तरीके से कहानी को मजबूत बनाने के लिए म्यूजिक का इस्तेमाल किया है, गानों का इस्तेमाल किया है वह कमाल का होता है. जहां-जहां फिल्म की कहानी और कड़ियां वीक पड़ती हैं वहां म्यूजिक इसका जिम्मा उठा लेते हैं और ये दर्शकों को बांधे रखने में मदद करते हैं. इसके गानों की सबसे खास बात यह है कि सारे गाने इमरान हाशमी और दिशा पाटनी पर फिल्माए गए हैं जिसमें उनकी केमिस्ट्री को देखना कमाल का लगता है.

कुल मिलाकर यह कह सकते हैं कि यह आवारापन का सीक्वल नहीं बल्कि मिलेनियल्सकी आवारापन 2 है जिसमें एक्शन, रोमांस और इमोशंस भी है.

Rating: 3.5/5