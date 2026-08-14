'वो सुपरस्टार हैं', शाहरुख संग बॉक्स ऑफिस क्लैश पर यश ने तोड़ी चुप्पी

साल 2018 में कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म 'केजीएफ' और शाहरुख खान की 'जीरो' एक साथ सिनेमाघरों में रिलीज हुई थीं. उस समय हर किसी की नजर शाहरुख की फिल्म पर थी, लेकिन रिलीज के बाद 'केजीएफ' ने बॉक्स ऑफिस पर ऐसा धमाका किया कि इसने सफलता के कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिए. इसी फिल्म ने यश को देशभर में एक नई पहचान दिलाई, जबकि 'जीरो' दर्शकों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई. अब यश ने सालों बाद पहली बार शाहरुख खान के साथ बॉक्स ऑफिस क्लैश पर चुप्पी तोड़ी है.

यश ने क्या कहा?

शो 'आप की अदालत' में यश ने 'केजीएफ' और 'जीरो' के बॉक्स ऑफिस क्लैश पर खुलकर बात की. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने जानबूझकर शाहरुख खान की फिल्म 'जीरो' के साथ 'केजीएफ' रिलीज की थी, तो उन्होंने इसका दिलचस्प जवाब दिया. यश बोले कि वो खुद शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं और कभी उनसे मिलना चाहते थे. शो में यश से पूछा गया, 'आप शाहरुख के बहुत बड़े फैन हैं, उनसे मिलना चाहते थे और जब समय नहीं मिला तो क्या आपने 'KGF' उनकी 'जीरो' से भिड़ा दी?'



जिस दिन मैं अपने सीनियर्स से बड़ा हो गया हूं, उस दिन मेरी दुकान बंद...

इस सवाल का जवाब देते हुए यश ने समझाया कि दोनों फिल्मों का स्तर बहुत अलग था और 'जीरो' की तुलना में 'केजीएफ' काफी छोटी फिल्म थी. यश बोले, 'हमारी फिल्म छोटी थी और शाहरुख सर की फिल्म बहुत बड़ी थी, इसलिए हमने उसे एक ही दिन रिलीज किया था. शाहरुख से मेरी कोई बराबरी नहीं. वो एक सुपरस्टार हैं और जिस दिन मैं सोच लूंगा कि मैं अपने सीनियर्स से बड़ा हो गया हूं, उस दिन मेरी दुकान बंद.'

ब्लॉकबस्टर साबित हुई 'केजीएफ', 'जीरो' औंधे मुंह गिरी

बता दें कि 'केजीएफ: चैप्टर 1' यश के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, इस फिल्म ने दुनिया भर में करीब 250 करोड़ रुपये का कारोबार किया था और बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसी फिल्म के बाद यश को पैन इंडिया स्टार के तौर पर पहचान मिली. वहीं, शाहरुख खान की 'जीरो' दुनिया भर में लगभग 100 करोड़ रुपये का ही कलेक्शन कर पाई थी.

'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में यश

बता दें कि साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर चर्चा में हैं. ये साल 2026 की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक हैं. इस फिल्म में कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, नयनतारा और रुक्मिणी वसंत जैसी हसीनाएं भी नजर आएंगी. गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

'रामायण' में दिखेंगे यश

वर्क फ्रंट की बात करें तो यश के पास 'रामायण' जैसी बड़ी फिल्म भी है. इस फिल्म में वो लंकापति रावण के किरदार में नजर आएंगे. वहीं, रणबीर कपूर भगवान श्रीराम की भूमिका निभा रहे हैं. साई पल्लवी सीता के किरदार में दिखाई देंगी, जबकि रवि दुबे लक्ष्मण की भूमिका में नजर आएंगे. ये फिल्म 6 नवंबर 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

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