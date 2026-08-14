'चच्चू को संभालिए, नहीं तो सत्ता में नहीं आने देंगे', योगी के मंत्री की अखिलेश यादव को नसीहत 

लखनऊ में समाजवादी नेता शिवपाल यादव के एक बयान को लेकर योगी सरकार के मंत्री ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है. सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें अपने ‘चच्चू’ शिवपाल यादव को संभालना चाहिए, नहीं तो वह उन्हें कभी सत्ता में आने नहीं देंगे.

कैबिनेट मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने आरोप लगाया कि शिवपाल यादव सपा की सरकार बनने पर अपने लोगों के मुकदमे वापस लेने और आजम खान को गृह मंत्री बनाने की बात कह रहे हैं. इसे लेकर उन्होंने सवाल उठाया कि सजा पाए व्यक्ति चुनाव कैसे लड़ सकता है और मंत्री कैसे बन सकता है.

ओपी राजभर ने इस पोस्ट में शिवपाल यादव के बयान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि सपा के पीडीए को अपराध के लिए बढ़ावा देने जैसी बात कही जा रही है. भाजपा नेता ने अखिलेश यादव को विभीषण की कहानी पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि यह बहुत सीख देने वाला पात्र है.

ओम प्रकाश राजभर ने अपने दफ्तर में गुंडा भेजे जाने के आरोप का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि यह भी जांच में सामने आ सकता है कि उनके दफ्तर में गुंडा भेजने के पीछे चाचा का हाथ हो. पोस्ट के अंत में भाजपा नेता ने तंज कसते हुए कहा कि कलयुग के रावण की लंका में आग भी लगेगी और जरिया विभीषण ही बनेगा. उन्होंने पोस्ट में अखिलेश यादव को टैग करते हुए जय भारत, जय श्रीराम, जय श्रीकृष्ण और महाराज सुहेलदेव भी लिखा.

शिवपाल सिंह ने दिया था ये बयान

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव बुधवार को वरिष्ठ नेता मो. आजम खान और उनके छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम खान से मिलने के लिए रामपुर जेल गए थे. जहां उन्होंने करीब एक घंटे मुलाकत के बाद बाहर निकले थे. इसके बाद वो आजम खान की पत्नी से मिलने उनके घर गए. इसके बाद वह आजम खान के बड़े बेटे अदीब आजम खान के साथ जौहर विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कहा था कि सपा की सरकार बनने पर आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा.