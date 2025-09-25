हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की 10 तस्वीरें, इतनी बड़ी हो गई हैं सलमान खान की हर्षाली

'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की 10 तस्वीरें, इतनी बड़ी हो गई हैं सलमान खान की हर्षाली

harshaali Malhotra 10 Photos: बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाकर हर्षाली मल्होत्रा फेमस हो गई थीं. उन्होंने अपने क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था. अब ये मुन्नी बड़ी हो गई है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 25 Sep 2025 11:43 AM (IST)
harshaali Malhotra 10 Photos: बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाकर हर्षाली मल्होत्रा फेमस हो गई थीं. उन्होंने अपने क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था. अब ये मुन्नी बड़ी हो गई है.

सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान सिनेमाघरों में साल 2015 में आई थी. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाने वाली बच्ची फेमस हो गई थी. अब ये बच्ची बड़ी हो गई है. देखिए हर्षाली मल्होत्रा की 10 फोटोज.

बजरंगी भाईजान में अपनी क्यूटनेस से हर्षाली मल्होत्रा ने सबका दिल जीत लिया था. उन्हें फिल्म में लोगों का खूब प्यार मिला.
सलमान खान के साथ उनकी बॉन्डिंग लोगों का दिल जीत गई थी. इस फिल्म के लिए मुन्नी उर्फ हर्षाली को ढेर सारे अवॉर्ड भी मिले थे.
अब ये मुन्नी बड़ी हो गई है और आपकी इसकी अब तस्वीरें देख लेंगे तो चौंक जाएंगे.
अब ये छोटी मुन्नी बड़ी हो चुकी है और आप इसे देख लेंगे तो पहचान पाना मुश्किल होगा.
हर्षाली सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और आए दिन अपनी फोटोज शेयर करती रहती हैं.
हर्षाली को डांस का बहुत शौक है वो डांस वीडियो भी शेयर करती रहती हैं.
हर्षाली ट्रेडिशनल के साथ वेस्टर्न लुक में भी बला की खूबसूरत लगती हैं. इस फोटो में उन्होंने मिनी स्कर्ट के साथ व्हाइट टॉप और बूट्स कैरी किए हुए हैं.
इस फोटो में उन्होंने ग्रीन कलर का अनारकली पहना हुआ है. सिंपल मेकअप के साथ शर्माते हुए पोज दिया है.
हर्षाली का आए दिन एक नया लुक देखने को मिलता है. जिस देखकर फैंस खुश हो जाते हैं और कमेंट करने से खुद को रोक नहीं पाते हैं.
बता दें हर्षाली अब फिल्मों में एंट्री करने वाली हैं. वो साउथ की फिल्म ने वापसी कर रही हैं. वो अपनी इस फिल्म के लिए बहुत एक्साइटेड हैं.
Published at : 25 Sep 2025 11:43 AM (IST)
Bajrangi Bhaijaan Harshaali Malhotra SALMAN KHAN

Photo Gallery

