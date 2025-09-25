एक्सप्लोरर
'बजरंगी भाईजान' की 'मुन्नी' की 10 तस्वीरें, इतनी बड़ी हो गई हैं सलमान खान की हर्षाली
harshaali Malhotra 10 Photos: बजरंगी भाईजान में मुन्नी का किरदार निभाकर हर्षाली मल्होत्रा फेमस हो गई थीं. उन्होंने अपने क्यूटनेस से सभी का दिल जीत लिया था. अब ये मुन्नी बड़ी हो गई है.
सलमान खान की फिल्म बजरंगी भाईजान सिनेमाघरों में साल 2015 में आई थी. इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था. फिल्म में मुन्नी का किरदार निभाने वाली बच्ची फेमस हो गई थी. अब ये बच्ची बड़ी हो गई है. देखिए हर्षाली मल्होत्रा की 10 फोटोज.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 25 Sep 2025 11:43 AM (IST)
10 Photos
