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फर्श से अर्श तक अरशद वारसी: अनाथ हुए लेकिन नहीं हारी हिम्मत, आज हैं बॉलीवुड के 'कॉमेडी किंग'
Arshad Warsi Birhtday: अरशद वारसी ने अपने करियर में कई बेहतरीन फिल्में की हैं. उन्हें बॉलीवुड का कॉमेडी किंग भी कहा जाता है. लेकिन आपको बता दे एक्टर के लिए यहां तक पहुंचना काफी मुश्किल भरा रहा है.
अरशद वारसी बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर हैं. 'मुन्ना भाई एम.बी.बी.एस.' का सर्किट का किरदार हो या 'गोलमाल' सीरीज के माधव, कॉमेडी के मामले में अरशद वारसी को टक्कर दे पाना बहुत मुश्किल है. इन दोनों ही किरदारों ने अरशद की जिंदगी बदल दी, लेकिन एक समय ऐसा था, जब एक्टर सब कुछ खो दिया था और उनकी दुनिया पूरी तरीके से बदल गई थी.
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Published at : 18 Apr 2026 05:30 PM (IST)
Tags :Arshad Warsi
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