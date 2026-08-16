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हिंदी न्यूज़मनोरंजनसाउथ सिनेमाइंटीमेट सीन पर 'टॉक्सिक' स्टार यश की पत्नी राधिका को होती है परेशानी? एक्टर ने खुद बताया सच

इंटीमेट सीन पर 'टॉक्सिक' स्टार यश की पत्नी राधिका को होती है परेशानी? एक्टर ने खुद बताया सच

सुपरस्टार यश फिल्म ‘टॉक्सिक’ में इंटीमेट सीन्स को लेकर चर्चा में हैं. हाल ही में उन्होंने बताया कि पत्नी राधिका का इंटीमेट सीन्स पर क्या रिएक्शन होता है.

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 16 Aug 2026 05:58 PM (IST)
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साउथ सुपरस्टार यश इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक को लेकर खूब सुर्खियां बटोर रहा हैं. फिल्म में कियारा अडवाणी संग वो रोमांस करते नजर आने वाले हैं. अब उन्होंने खुलासा किया कि पत्नी राधिका पंडित का इंटीमेट सीन्स पर क्या रिएक्शन होता है. उन्होंने कहा कि हर पार्टनर अनकंफर्टेबल फील करता है.

इंटीमेट सीन पर पत्नी राधिका को होती है परेशानी? 
आप की अदालत में यश ने कहा, 'मुझे लगता है कि हर पार्टनर ऐसे सीन को लेकर अनकंफर्टेबल फील करेगा. मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, हर पार्टनर ऐसा ही महसूस करता है. लेकिन आखिर में हमें समझना होगा कि ये एक आर्ट और क्राफ्ट है. हम इसके जरिए जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत अलग है. कुछ चीजें लोग इसलिए करते हैं क्योंकि वे उन पर विश्वास करते हैं, कुछ इसलिए क्योंकि वे उनके बारे में जानते हैं.'

यश ने कहा कि उनकी पत्नी भी एक एक्ट्रेस हैं, इसलिए वो इसे पूरी तरह से समझती हैं और उन पर पूरा भरोसा करती हैं. उन्होंने कहा, 'मैंने भी अपनी कम्फर्ट जोन से बाहर जाकर ये चीजें की हैं. मेरे लिए भी ये सब करना आसान नहीं है, लेकिन कहानी की डिमांड है और ये उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा है.'

इंटीमेट सीन पर 'टॉक्सिक' स्टार यश की पत्नी राधिका को होती है परेशानी? एक्टर ने खुद बताया सच

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'वो खुद भी एक एक्ट्रेस हैं'
एक्टर ने आगे कहा, 'वो इससे खुश नहीं होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपसेट हैं या कुछ और, क्योंकि उन्हें मुझ पर भरोसा है. सबसे जरूरी बात ये है कि वो खुद भी एक एक्ट्रेस हैं. वो समझती हैं कि ये एक काम है. जब मैं परफॉर्म कर रहा होता हूं, तो वहां एक एक्टर अपना किरदार निभा रहा होता है, ना की उनका पति.'

बता दें, यश और राधिका ने डेटिंग के बाद शादी की थी. कपल दो बच्चों के पैरेंट हैं. शादी के बाद राधिका अब फैमिली और बच्चों पर फोकस कर रही हैं.

'टॉक्सिक' रिलीज होगी 'टॉक्सिक' 
बता दें, 'टॉक्सिक' में यश एक गैंगस्टर के किरदार में नजर आएंगे और फिल्म में उनका डबल रोल है. फिल्म का निर्देशन गीतू मोहनदास ने किया है, जबकि इसकी कहानी यश और गीतू मोहनदास ने मिलकर लिखी है.

फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत जैसी कई बड़ी एक्ट्रेसेस लीड रोल में हैं. 'टॉक्सिक' से पहले यश को 'KGF: चैप्टर 2' में देखा गया था. फिल्म 26 अगस्त को रिलीज होगी.

'रामायण' में नजर आएंगे यश
वहीं यश नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' में भी रावण के किरदार में नजर आने वाले हैं.

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 16 Aug 2026 05:58 PM (IST)
Tags :
Yash Radhika Pandit
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