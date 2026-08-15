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हिंदी न्यूज़राज्यझारखंडCM हेमंत सोरेन को मारने की धमकी, बोकारो से युवक गिरफ्तार

CM हेमंत सोरेन को मारने की धमकी, बोकारो से युवक गिरफ्तार

Jharkhand News In Hindi: झारखंड के रांची में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 15 Aug 2026 07:26 AM (IST)
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झारखंड के रांची में JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कथित तौर पर जान से मारने की धमकी देने के आरोप में शुक्रवार (14 अगस्त) को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है.  मामले की जानकारी पुलिस देते हुए पुलिस के बताया की आरोपी की पहचान बोकारो जिले के विश्वजीत कुमार के रूप में हुई है. उसने बताया कि कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज होने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया.

CM को धमकी देने के आरोप में 'बीएनएस' के तहत मामला दर्ज

कोतवाली थाना प्रभारी सनोज चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा, 'कुमार के खिलाफ प्रदर्शनकारियों को भड़काने और मुख्यमंत्री को धमकी देने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत मामला दर्ज किया गया है.' उन्होंने बताया कि आरोपी ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में सोरेन के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थीं. इस स्टेडियम में नौकरी के अभ्यर्थी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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 'विधानसभा घेराव' में भी 600 प्रदर्शनकारी छात्रों पर मामला दर्ज

दरअसल, 10 अगस्त को JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने 'विधानसभा घेराव' किया था. इसमें प्रदर्शन में प्रदर्शनकारी छात्रों ने सुरक्षा घेराव तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई थी, जिसके चलते भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज, वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल भी किया था. वहीं पुलिस ने विधानसभा मार्च में हुई झड़प में कुल 600 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की है, जिसमें 100 नामजद है और 500 अज्ञात तथा अन्य प्रदर्शनकारी शामिल हैं.

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Published at : 15 Aug 2026 07:26 AM (IST)
Tags :
JPSC Jharkhand News HEMANT SOREN Ranchi Protest
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