'सूर्या' की फिल्म ने 7 बजे तक तोड़ा इन 5 फिल्मों का रिकॉर्ड, बंपर ओपनिंग

तमिल सुपरस्टार 'सूर्या' की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' 14 अगस्त यानी आज थिएटर में रिलीज हो गई है. फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं. वहीं पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का भी फायदा मिल रहा है. फिल्म लगातार शानदार कलेक्शन कर रही है. फिल्म तमिल और तेलुगू भाषा में रिलीज हुई है. 6 बजे तक तो फिल्म ने 5 फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ भी दिया है.

'विश्वनाथ एंड संस' का बॉक्स ऑफिस

सूर्या की फिल्म 'विश्वनाथ एंड संस' ने 6 बजे तक 5.43 करोड़ की कमाई की. फिल्म को 3450 शोज मिले. फिल्म को 31.6 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म ने 6 बजे तक तमिल में 3.03 करोड़ और तेलुगू में 2.40 करोड़ की कमाई की.

डेज बॉक्स ऑफिस ऑक्यूपेंसी पहला दिन (लाइव) 7.29 करोड़ (साढ़े 7 बजे तक) 35.5 परसेंट टोटल 7.29 करोड़

4 बजे तक फिल्म ने 4.58 करोड़ की कमाई कर ली थी.

फिल्म को 2765 शोज मिले.

फिल्म को 32.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म के तमिल वर्जन ने 4 बजे तक 2.62 करोड़ की कमाई की. वहीं तेलुगू वर्जन ने 1.96 करोड़ की कमाई की.

बता दें कि फिल्म के सारे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के आंकड़े सैकनिल्क से लिए हैं. फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन के ऑफिशियल आंकड़े रात साढ़े 10 बजे तक आएंगे.

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इसी के साथ फिल्म ने 5 फिल्मों को बुरी तरह पछाड़ दिया है. आइए नजर डालतें हैं उन पांच फिल्मों पर.

इन पांच फिल्मों को पछाड़ा

'गट्टा कुश्ती 2' ने पहले दिन 2.70 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को 2,109 शोज मिले थे. वहीं फिल्म को 26 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म डीसी ने पहले दिन 4.40 करोड़ कमाए थे. तमिल वर्जन में फिल्म ने 2.85 करोड़ की कमाई की थी. फिल्म को 3,504 शोज मिले थे. फिल्म को 24.8 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म ब्लास्ट ने 1.25 करोड़ कमाए थे. इस फिल्म को 1728 शोज मिले थे. फिल्म को 21.5 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली. फिल्म के तमिल वर्जन ने 1 करोड़ ही कमाए थे.

फिल्म कॉन सिटी ने तो पहले दिन सिर्फ 75 लाख की ही कमाई की थी. फिल्म को 972 शोज मिले थे और 20 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली थी.

फिल्म 'परिमाला एंड को' ने पहले दिन 1.60 करोड़ कमाए थे. फिल्म को 1238 शोज मिले थे. फिल्म को 25 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली थी.

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फिल्म को वेंकी एटलुरी ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में सूर्या के अलावा ममिता बैजू, रवीना टंडन, राधिका सरथकुमार, योगी बाबू जैसे स्टार्स हैं. सूर्या की फिल्म को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. एक्टर भी जोरों-शोरों से फिल्म के प्रमोशन में लगे हैं.

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क्या है फिल्म की कहानी?

फिल्म में सूर्या संजय विश्वनाथ के रोल में हैं. वो एक 40 साल के अमीर शख्स हैं. वो इंटरनेशनल ओलंपिक पिस्टल/क्लासिकल शूटर के रोल में दिखे हैं. फिल्म में दिखाया गया कि उनके बेटे अभय को सीरियस बीमारी हो जाती है. उसे बोन मैरो की जरुरत होती है. इसके बाद फिल्में कई ट्विस्ट एंड टर्न आते हैं.