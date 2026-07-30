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काउबॉय हैट, डेनिम शर्ट और डैशिंग अंदाज, भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने 'अलायंस' में पहुंचे सलमान खान
Salman Khan Look: सलमान खान हाल ही में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए रियलिटी शो 'अलायंस' में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काउबॉय हैट, डेनिम शर्ट और रफ-टफ अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया.
बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं. इस शो में उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी शामिल थीं, लेकिन हाल ही में वो एलिमिनेट हो गईं. सीमा सजदेह के बाहर होते ही भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शो में गेस्ट एंट्री ली है.
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Published at : 30 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Tags :Sohail Khan SALMAN KHAN
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