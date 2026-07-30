फैंस सलमान के इस नए लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें "भाई का स्वैग" बता रहा है तो कोई उनके फिटनेस और स्टाइल की तारीफ कर रहा है. 60 साल की उम्र में भी सलमान का फैशन सेंस और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी इंप्रेस कर रहा है.