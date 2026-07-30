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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकाउबॉय हैट, डेनिम शर्ट और डैशिंग अंदाज, भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने 'अलायंस' में पहुंचे सलमान खान

काउबॉय हैट, डेनिम शर्ट और डैशिंग अंदाज, भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने 'अलायंस' में पहुंचे सलमान खान

Salman Khan Look: सलमान खान हाल ही में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए रियलिटी शो 'अलायंस' में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काउबॉय हैट, डेनिम शर्ट और रफ-टफ अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 30 Jul 2026 10:08 AM (IST)
Salman Khan Look: सलमान खान हाल ही में अपने भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए रियलिटी शो 'अलायंस' में पहुंचे. इस दौरान उन्होंने काउबॉय हैट, डेनिम शर्ट और रफ-टफ अंदाज से हर किसी का ध्यान खींच लिया.

बॉलीवुड एक्टर सोहेल खान इन दिनों रियलिटी शो अलायंस में नजर आ रहे हैं. इस शो में उनकी एक्स वाइफ सीमा सजदेह भी शामिल थीं, लेकिन हाल ही में वो एलिमिनेट हो गईं. सीमा सजदेह के बाहर होते ही भाई सोहेल खान को सपोर्ट करने के लिए बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने शो में गेस्ट एंट्री ली है.

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सलमान खान अपने भाई सोहेल खान से मिलने के लिए रियलिटी शो 'द अलायंस' में पहुंचे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान करीब एक घंटे तक शो का हिस्सा रहे.
सलमान खान अपने भाई सोहेल खान से मिलने के लिए रियलिटी शो 'द अलायंस' में पहुंचे. इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान करीब एक घंटे तक शो का हिस्सा रहे.
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इस दौरान सलमान ने सोहेल का हौसला बढ़ाया और उन्हें बेहतर परफॉर्म के लिए मोटिवेट किया. हालांकि, शो में उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनके स्टाइलिश लुक ने लोगों का ध्यान खींचा.
इस दौरान सलमान ने सोहेल का हौसला बढ़ाया और उन्हें बेहतर परफॉर्म के लिए मोटिवेट किया. हालांकि, शो में उनकी मौजूदगी से ज्यादा उनके स्टाइलिश लुक ने लोगों का ध्यान खींचा.
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सलमान खान काउबॉय हैट, ब्लू डेनिम शर्ट और ब्लैक जींस में नजर आए. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक शूज और अपने सिग्नेचर स्वैग के साथ कंप्लीट किया.
सलमान खान काउबॉय हैट, ब्लू डेनिम शर्ट और ब्लैक जींस में नजर आए. उन्होंने अपने लुक को ब्लैक शूज और अपने सिग्नेचर स्वैग के साथ कंप्लीट किया.
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सलमान का ये रफ-टफ अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. जैसे ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, देखते ही देखते वायरल हो गईं.
सलमान का ये रफ-टफ अंदाज फैंस को खूब पसंद आ रहा है. जैसे ही उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, देखते ही देखते वायरल हो गईं.
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फैंस सलमान के इस नए लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें
फैंस सलमान के इस नए लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें "भाई का स्वैग" बता रहा है तो कोई उनके फिटनेस और स्टाइल की तारीफ कर रहा है. 60 साल की उम्र में भी सलमान का फैशन सेंस और स्क्रीन प्रेजेंस लोगों को काफी इंप्रेस कर रहा है.
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सलमान खान को हाल ही में 'अलायंस' के सेट के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के कैमरों के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए.
सलमान खान को हाल ही में 'अलायंस' के सेट के बाहर स्पॉट किया गया. इस दौरान उन्होंने पैपराजी के कैमरों के सामने एक से बढ़कर एक पोज दिए.
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सलमान खान के डैशिंग लुक को देखते ही वहां मौजूद पैपराजी भी एक्साइटिड हो गए और हूटिंग करने लगे. काउबॉय हैट और डेनिम आउटफिट में उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था.
सलमान खान के डैशिंग लुक को देखते ही वहां मौजूद पैपराजी भी एक्साइटिड हो गए और हूटिंग करने लगे. काउबॉय हैट और डेनिम आउटफिट में उनका स्टाइलिश अंदाज देखते ही बन रहा था.
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हालांकि, सलमान खान की इस खास एंट्री वाला एपिसोड अभी ऑन एयर नहीं हुआ है. ऐसे में फैंस बेसब्री से उस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वो अपने भाई सोहेल खान के साथ नजर आएंगे.
हालांकि, सलमान खान की इस खास एंट्री वाला एपिसोड अभी ऑन एयर नहीं हुआ है. ऐसे में फैंस बेसब्री से उस एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें वो अपने भाई सोहेल खान के साथ नजर आएंगे.
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वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी.
वर्क फ्रंट की बात करें तो सलमान खान जल्द ही फिल्म 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' में नजर आएंगे. अपूर्व लाखिया फिल्म के डायरेक्टर हैं. इसमें सलमान के साथ चित्रांगदा सिंह लीड रोल में नजर आएंगी.
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इसके अलावा सलमान के पास डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली की फिल्म भी है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.
इसके अलावा सलमान के पास डायरेक्टर वामशी पैडिपल्ली की फिल्म भी है, जिसमें वो नयनतारा के साथ स्क्रीन शेयर करेंगे.
Published at : 30 Jul 2026 10:05 AM (IST)
Tags :
Sohail Khan SALMAN KHAN

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