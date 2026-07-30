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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडबेहद दिलचस्प है 'राम तेरी गंगा मैली' की मंदाकिनी की कहानी, झरने वाले सीन ने बनाया था स्टार

बेहद दिलचस्प है 'राम तेरी गंगा मैली' की मंदाकिनी की कहानी, झरने वाले सीन ने बनाया था स्टार

Mandakini Birthday: 'राम तेरी गंगा मैली' से रातोंरात स्टार बनीं मंदाकिनी आज अपना बर्थडे मना रही हैं. लेकिन आपको पता है कि राज कपूर ने उनका नाम बदल दिया था. इसी बीच आइए उनके करियर पर नजर डालते है.

Written By : IANS एजेंसी  | Updated at : 30 Jul 2026 12:45 PM (IST)
Mandakini Birthday: 'राम तेरी गंगा मैली' से रातोंरात स्टार बनीं मंदाकिनी आज अपना बर्थडे मना रही हैं. लेकिन आपको पता है कि राज कपूर ने उनका नाम बदल दिया था. इसी बीच आइए उनके करियर पर नजर डालते है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. साल 1985 में 'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म से रातोंरात स्टार बनीं एक्ट्रेस मंदाकिनी को आज भी दर्शक याद करते है और उन्हें फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती है, जो खूब पसंद किए जाते हैं. हालांकि उनका असली नाम मंदाकिनी नहीं है. इसी बीच आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं.

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30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मीं मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ हैं. उनके पिता ब्रिटिश और मां मुस्लिम परिवार से थे. उनकी आंखें, खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने पहली ही फिल्म से उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था, जिसके बाद वो कई समय तक दर्शकों की पसंदीदा एक्ट्रेस बनी रहीं.
30 जुलाई 1963 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में जन्मीं मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ हैं. उनके पिता ब्रिटिश और मां मुस्लिम परिवार से थे. उनकी आंखें, खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस ने पहली ही फिल्म से उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया था, जिसके बाद वो कई समय तक दर्शकों की पसंदीदा एक्ट्रेस बनी रहीं.
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'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म के लिए पहले डिंपला कपाड़िया का ऑडिशन लिया गया था क्योंकि फिल्म 'बॉबी' में स्विमिंग वाले सीन में उन्होंने कई फैंस को दीवाना बनाया था. हालांकि उस में वो 2 बच्चों की मां थी.
'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म के लिए पहले डिंपला कपाड़िया का ऑडिशन लिया गया था क्योंकि फिल्म 'बॉबी' में स्विमिंग वाले सीन में उन्होंने कई फैंस को दीवाना बनाया था. हालांकि उस में वो 2 बच्चों की मां थी.
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बाद में राज कपूर ने 'मजलूम' फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पर यास्मीन को देखा और उनके ऑडिशन लिए गए. तब राज कपूर ने उनका नाम बदल दिया और मंदाकिनी रख दिया. 'राम तेरी गंगा मैली' में कुछ बोल्ड सीन्स थे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और राजीव कपूर के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट साबित हुई.
बाद में राज कपूर ने 'मजलूम' फिल्म के सिल्वर स्क्रीन पर यास्मीन को देखा और उनके ऑडिशन लिए गए. तब राज कपूर ने उनका नाम बदल दिया और मंदाकिनी रख दिया. 'राम तेरी गंगा मैली' में कुछ बोल्ड सीन्स थे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई और राजीव कपूर के साथ उनकी जोड़ी सुपरहिट साबित हुई.
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वहीं 1988 में आई 'जीते हैं शान से' का गाना 'जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली' तो आज भी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है, जिसमें मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी देखने को मिली थी.
वहीं 1988 में आई 'जीते हैं शान से' का गाना 'जूली जूली जॉनी का दिल तुमपे आया जूली' तो आज भी दर्शकों का पसंदीदा बना हुआ है, जिसमें मंदाकिनी और मिथुन चक्रवर्ती की जोड़ी देखने को मिली थी.
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उन्होंने अपने करियर में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा और आदित्य पंचोली जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जो उनके सक्सेसफुल करियर को दिखाती है. हालांकि उनके लिए ये सब आसान नहीं था.
उन्होंने अपने करियर में मिथुन चक्रवर्ती, संजय दत्त, गोविंदा और आदित्य पंचोली जैसे बड़े एक्टर्स के साथ काम किया, जो उनके सक्सेसफुल करियर को दिखाती है. हालांकि उनके लिए ये सब आसान नहीं था.
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एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने बताया था कि एक फिल्म के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर को हां कही थी, लेकिन मुझसे कम फीस लेने वाली एक्ट्रेस को चुन लिया गया. बता दें कि वो फिल्म 'शिरीन फरहाद' थी, जिसमें वो कुमार गौरव के साथ नजर आती. हालांकि बाद में पता चला कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते.
एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने बताया था कि एक फिल्म के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर को हां कही थी, लेकिन मुझसे कम फीस लेने वाली एक्ट्रेस को चुन लिया गया. बता दें कि वो फिल्म 'शिरीन फरहाद' थी, जिसमें वो कुमार गौरव के साथ नजर आती. हालांकि बाद में पता चला कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते.
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1990 के दशक में उन्होंने बौद्ध भिक्षु डॉ. कग्युर टी. रिनपोछे ठाकुर से शादी कर ली और 1996 की फिल्म 'जोरदार' के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली और सालों तक लाइमलाइट से दूर रहीं.
1990 के दशक में उन्होंने बौद्ध भिक्षु डॉ. कग्युर टी. रिनपोछे ठाकुर से शादी कर ली और 1996 की फिल्म 'जोरदार' के बाद एक्टिंग से दूरी बना ली और सालों तक लाइमलाइट से दूर रहीं.
Published at : 30 Jul 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
Mandakini Ram Teri Ganga Maili

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