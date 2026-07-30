एक्सप्लोरर
बेहद दिलचस्प है 'राम तेरी गंगा मैली' की मंदाकिनी की कहानी, झरने वाले सीन ने बनाया था स्टार
Mandakini Birthday: 'राम तेरी गंगा मैली' से रातोंरात स्टार बनीं मंदाकिनी आज अपना बर्थडे मना रही हैं. लेकिन आपको पता है कि राज कपूर ने उनका नाम बदल दिया था. इसी बीच आइए उनके करियर पर नजर डालते है.
बॉलीवुड एक्ट्रेस मंदाकिनी आज अपना जन्मदिन मना रही हैं. साल 1985 में 'राम तेरी गंगा मैली' फिल्म से रातोंरात स्टार बनीं एक्ट्रेस मंदाकिनी को आज भी दर्शक याद करते है और उन्हें फॉलो करते हैं. सोशल मीडिया पर अक्सर वो अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती है, जो खूब पसंद किए जाते हैं. हालांकि उनका असली नाम मंदाकिनी नहीं है. इसी बीच आइए उनके करियर पर एक नजर डालते हैं.
1/7
2/7
3/7
4/7
5/7
6/7
7/7
Published at : 30 Jul 2026 12:45 PM (IST)
Tags :Mandakini Ram Teri Ganga Maili
बॉलीवुड
7 Photos
बेहद दिलचस्प है 'राम तेरी गंगा मैली' की मंदाकिनी की कहानी, झरने वाले सीन ने बनाया था स्टार
बॉलीवुड
11 Photos
हनीमून से लौटे आमिर खान और गौरी स्प्रैट, मुंबई एयरपोर्ट से आईं ये लेटेस्ट तस्वीरें
बॉलीवुड
7 Photos
अर्चना पूरन सिंह के बेटे आयुष्मान सेठी ने गर्लफ्रेंड संग बाली में किया शुद्धिकरण, देखें तस्वीरें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
दुर्गावती से माफी मांगेगी स्नेहा, मीरा की साजिश से बढ़ेंगी अनु-आर्या की मुश्किलें
मनोरंजन
रणबीर की 'रामायण' में किसने निभाया है 'भगवान विष्णु' का किरदार? ट्रेलर ने बढ़ाया सस्पेंस
मनोरंजन
7वें दिन 'जना नायकन' की कमाई को लगा ब्रेक, जानें- एक हफ्ते का कलेक्शन
मनोरंजन
भारत में इन 10 हॉलीवुड फिल्मों ने की सबसे ज्यादा कमाई, 100 करोड़ से नीचे एक भी नहीं
Advertisement
डॉ. कमलेश "कौन्तेय"प्रोफेसर
Opinion