बेहद दिलचस्प है 'राम तेरी गंगा मैली' की मंदाकिनी की कहानी, झरने वाले सीन ने बनाया था स्टार

एक इंटरव्यू में मंदाकिनी ने बताया था कि एक फिल्म के लिए उन्होंने प्रोड्यूसर को हां कही थी, लेकिन मुझसे कम फीस लेने वाली एक्ट्रेस को चुन लिया गया. बता दें कि वो फिल्म 'शिरीन फरहाद' थी, जिसमें वो कुमार गौरव के साथ नजर आती. हालांकि बाद में पता चला कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहते.