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शाहरुख खान से ऋतिक रोशन तक, पर्दे पर गुरु बने ये कलाकार, जिंदगी की मिली नई सीख
Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु और छात्र के बीच के रिश्ते को और मजबूत करता है. इसी बीच आइए बॉलीवुड फिल्मों के उन गुरुओं के बारे में जानते है, जिन्होंने ऑन स्क्रीन कई लोगों को सीख दी.
आज पूरे देश में गुरु पूर्णिमा मनाया जा रहा है, जो गुरु और शिष्य के बीच के गहरे रिश्ते को दर्शाता हैं. वहीं बॉलीवुड में कुछ ऐसी फिल्में है, जिनमें कई कलाकारों ने गुरु के किरदार में दर्शकों को कुछ न कुछ सीख देती है. नॉलेज से लेकर हिम्मत तक, उन किरदारों ने कई लोगों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी है. इसी बीच आइए उन कलाकारों के बारे में जानते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 05:02 PM (IST)
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion