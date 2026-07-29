शाहरुख खान से ऋतिक रोशन तक, पर्दे पर गुरु बने ये कलाकार, जिंदगी की मिली नई सीख

शाहरुख खान ने दो फिल्मों में गुरु की भूमिका निभाई है. साल 2000 में आई 'मोहब्बतें' में वो उस स्कूल में जाते है, जहां वो अपने पहले प्यार को खो देते है. हालांकि वो सभी को खुलकर जीने की सलाह देते है. वहीं 2007 में रिलीज हुई 'चक दे! इंडिया' में वो एक हॉकी टीम को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते है और अपनी पहचान हासिल करते है.