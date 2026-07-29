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करिश्मा-अभिषेक बच्चन के रिश्ते के खिलाफ थीं बबीता कपूर? एक्ट्रेस का खुलासा
अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर के रिश्ते को लेकर एक्ट्रेस नसीम मुकरी ने हाल ही में चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने कहा कि बबीता कपूर इस रिश्ते के खिलाफ थीं. उन्होंने पैसों की मांग की थी.
साल 2000 के शुरुआती दौर में एक्टर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर बॉलीवुड के सबसे पॉपुलर कपल्स में से एक थे. दोनों की सगाई भी हुई थी, लेकिन साल 2003 में ये रिश्ता टूट गया. अब सालों बाद एक्ट्रेस नसीम मुकरी ने खुलासा किया कि दोनों का रिश्ता करिश्मा की मां और एक्ट्रेस बबीता कपूर की वजह से टूटा.
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Published at : 29 Jul 2026 07:15 PM (IST)
Tags :Abhishek Bachchan Karisma Kapoor
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Hirdesh Kumar Singh
Opinion