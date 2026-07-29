करिश्मा-अभिषेक बच्चन के रिश्ते के खिलाफ थीं बबीता कपूर? एक्ट्रेस का खुलासा

उन्होंने कहा कि इन सब विवादों के बाद अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर का रिश्ता टूट गया. सगाई टूटने के उसी साल करिश्मा कपूर ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली. फिलहाल करिश्मा कपूर दो बच्चों, समायरा कपूर और कियान राज कपूर की मां हैं. उनके एक्स पति संजय कपूर का साल 2025 में निधन हो गया था. वहीं, अभिषेक बच्चन ने साल 2007 में ऐश्वर्या राय बच्चन से शादी की. दोनों की एक बेटी आराध्या बच्चन है, जिसका जन्म 2011 में हुआ था.