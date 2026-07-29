#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअनूप जलोटा के बर्थडे पर सजी सुरों की महफिल, इन सिंगर्स ने पार्टी में जमाया रंग

अनूप जलोटा के बर्थडे पर सजी सुरों की महफिल, इन सिंगर्स ने पार्टी में जमाया रंग

Anup Jalota 73rd Birthday: अनूप जलोटा ने अपना 73वां बर्थडे धूमधाम से मनाया हैं. इस खास मौके पर मीका सिंह, हरिहरन, नितिन मुकेश, सुदेश भोसले, ऋचा शर्मा जैसे कई सिंगर्स और उनके करीबी शामिल हुए.

Written By : श्रेया शर्मा  | Updated at : 29 Jul 2026 09:56 PM (IST)
Anup Jalota 73rd Birthday: अनूप जलोटा ने अपना 73वां बर्थडे धूमधाम से मनाया हैं. इस खास मौके पर मीका सिंह, हरिहरन, नितिन मुकेश, सुदेश भोसले, ऋचा शर्मा जैसे कई सिंगर्स और उनके करीबी शामिल हुए.

पॉपुलर सिंगर्स अनूप जलोटा ने अपना 73वां बर्थडे मुंबई में अपने घर पर खास अंदाज में मनाया. इस मौके पर म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनके साथ इस खुशी में शामिल हुईं. पूरी शाम सुरों, गजलों, पुराने गानों और यादगार किस्सों से सजी रही. मीका सिंह, हरिहरन, नितिन मुकेश, सुदेश भोसले, ऋचा शर्मा जैसे कई कलाकारों ने अपने गानों से महफिल में चार चांद लगा दिए. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.

1/7
इस तस्वीर में अनूप जलोटा केक कट कर रहे हैं और मीका सिंह सहित कई गेस्ट इसे सेलिब्रेट करते दिखे.
इस तस्वीर में अनूप जलोटा केक कट कर रहे हैं और मीका सिंह सहित कई गेस्ट इसे सेलिब्रेट करते दिखे.
2/7
मीका सिंह उन्हें प्यार से केक खिलाते नजर आए, जिससे उनके बीच की बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है.
मीका सिंह उन्हें प्यार से केक खिलाते नजर आए, जिससे उनके बीच की बॉन्डिंग साफ दिखाई देती है.
3/7
अनूप जलोटा के साथ नितिन मुकेश बेहद खुश नजर आ रहे हैं. जहां अनूप ऑरेज कुर्ते में हैं, वहीं नितिन ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है.
अनूप जलोटा के साथ नितिन मुकेश बेहद खुश नजर आ रहे हैं. जहां अनूप ऑरेज कुर्ते में हैं, वहीं नितिन ने ग्रीन कलर का कुर्ता पहना है.
4/7
इसके अलावा इस शाम को खास बनाने के लिए गानों का आनंद लिया और झूमते नजर आए.
इसके अलावा इस शाम को खास बनाने के लिए गानों का आनंद लिया और झूमते नजर आए.
5/7
कभी गजल, तो कभी पुराने रेट्रो सॉन्ग, इन सभी ने अनूप जलोटा के बर्थडे को शानदार बना दिया.
कभी गजल, तो कभी पुराने रेट्रो सॉन्ग, इन सभी ने अनूप जलोटा के बर्थडे को शानदार बना दिया.
6/7
बता दें कि इस बर्थडे में हरिहरन, मीका सिंह, नितिन मुकेश, संजय टंडन, सुदेश भोसले, अगम कुमार निगम, ऋचा शर्मा, शिवमणि, कृष्णन, श्रीनिवासन, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, पेनाज मसानी, अन्वेषी जैन, किरण जोनेजा सिप्पी, रमेश सिप्पी, अंकित तिवारी, विपिन अनेजा, पृथ्वी गंधर्व और कई मेहमान शामिल हुए.
बता दें कि इस बर्थडे में हरिहरन, मीका सिंह, नितिन मुकेश, संजय टंडन, सुदेश भोसले, अगम कुमार निगम, ऋचा शर्मा, शिवमणि, कृष्णन, श्रीनिवासन, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, पेनाज मसानी, अन्वेषी जैन, किरण जोनेजा सिप्पी, रमेश सिप्पी, अंकित तिवारी, विपिन अनेजा, पृथ्वी गंधर्व और कई मेहमान शामिल हुए.
7/7
इससे पता चलता है कि इतने साल अनूप जलती ने इंडस्ट्री से बहुत प्यार और सम्मान पाया है, जो इस बर्थडे में झलक रहा है.
इससे पता चलता है कि इतने साल अनूप जलती ने इंडस्ट्री से बहुत प्यार और सम्मान पाया है, जो इस बर्थडे में झलक रहा है.
Published at : 29 Jul 2026 09:56 PM (IST)
Tags :
Anup Jalota Anup Jalota Birthday

बॉलीवुड फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

मनोरंजन
Jana Nayagan Box Office DAY Day 7: विजय की फिल्म की 250 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड
जन नायकन बॉक्स ऑफिस: विजय की फिल्म की 250 करोड़ क्लब में एंट्री, बनाया एक और रिकॉर्ड
मनोरंजन
150 Cr के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे राज कुंद्रा, PMLA कोर्ट के समन को बॉम्बे हाई कोर्ट में दी चुनौती
150 Cr के बिटकॉइन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसे राज कुंद्रा, PMLA कोर्ट के समन को बॉम्बे हाई कोर्ट में दी चुनौती
मनोरंजन
सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' पहुंचे सलमान खान, सेट पर सिक्योरिटी टाइट
सोहेल खान से मिलने 'अलायंस' पहुंचे सलमान खान, सेट पर सिक्योरिटी टाइट
मनोरंजन
रितेश देशमुख ने रवि किशन पर साधा निशाना? 'देश की ड्यूटी' वाला बयान वायरल
रितेश देशमुख ने रवि किशन पर साधा निशाना? 'देश की ड्यूटी' वाला बयान वायरल
Advertisement

वीडियोज

Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
New Maruti Brezza 2026 Price Revealed | ₹7.40 Lakh से शुरू | #maruti #brezza #autolive

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

Hirdesh Kumar Singh
Hirdesh Kumar Singh
CJP की जीत, PM की रील: Gen-Z ने कैसे बदली देश की राजनीति?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?
किसान आंदोलन के बीच शिवराज ने CM मोहन यादव को लिखी चिट्ठी, क्या कहा?
बिहार
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
NEET आंदोलन: रूस में रहने वाले युवक पर भी FIR, गजब है बिहार पुलिस!
इंडिया
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
सिद्धारमैया ने मांगा प्रह्लाद जोशी का इस्तीफा, बोले - 'वह भी...'
इंडिया
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
राहुल गांधी ने अमित शाह को घेरा, सौरव दास बोले, 'ये सीरियस...'
क्रिकेट
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
श्रीलंका सीरीज से पहले ईशान किशन बने कप्तान, वैभव सूर्यवंशी उपकप्तान
इंडिया
Xप्लेन: राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
राहुल गांधी के 'दो बोल' से बवाल! जानें सदन के अंदर और बाहर का हाल?
बॉलीवुड
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर? जानकर नम हो जाएंगी आखें
न आलिया न राहा, फिर रणबीर के फोन के वॉलपेपर पर है किसकी तस्वीर?
विश्व
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
‘मौत भी मंजूर, लेकिन...’, बांग्लादेश लौटने पर शेख हसीना का बड़ा बयान
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget