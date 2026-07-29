अनूप जलोटा के बर्थडे पर सजी सुरों की महफिल, इन सिंगर्स ने पार्टी में जमाया रंग

बता दें कि इस बर्थडे में हरिहरन, मीका सिंह, नितिन मुकेश, संजय टंडन, सुदेश भोसले, अगम कुमार निगम, ऋचा शर्मा, शिवमणि, कृष्णन, श्रीनिवासन, अनुषा श्रीनिवासन अय्यर, पेनाज मसानी, अन्वेषी जैन, किरण जोनेजा सिप्पी, रमेश सिप्पी, अंकित तिवारी, विपिन अनेजा, पृथ्वी गंधर्व और कई मेहमान शामिल हुए.