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अनूप जलोटा के बर्थडे पर सजी सुरों की महफिल, इन सिंगर्स ने पार्टी में जमाया रंग
Anup Jalota 73rd Birthday: अनूप जलोटा ने अपना 73वां बर्थडे धूमधाम से मनाया हैं. इस खास मौके पर मीका सिंह, हरिहरन, नितिन मुकेश, सुदेश भोसले, ऋचा शर्मा जैसे कई सिंगर्स और उनके करीबी शामिल हुए.
पॉपुलर सिंगर्स अनूप जलोटा ने अपना 73वां बर्थडे मुंबई में अपने घर पर खास अंदाज में मनाया. इस मौके पर म्यूजिक और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की कई हस्तियां उनके साथ इस खुशी में शामिल हुईं. पूरी शाम सुरों, गजलों, पुराने गानों और यादगार किस्सों से सजी रही. मीका सिंह, हरिहरन, नितिन मुकेश, सुदेश भोसले, ऋचा शर्मा जैसे कई कलाकारों ने अपने गानों से महफिल में चार चांद लगा दिए. इसी बीच आइए उनकी तस्वीरें देखते हैं.
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Published at : 29 Jul 2026 09:56 PM (IST)
Tags :Anup Jalota Anup Jalota Birthday
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Hirdesh Kumar Singh
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