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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCannes 2026: आलिया भट्ट ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक पोज, देखें फोटोज

Cannes 2026: आलिया भट्ट ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक पोज, देखें फोटोज

Cannes 2026: एक्ट्रेस आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज का जादू बिखेर रही हैं. अब एक्ट्रेस फिर से रेड कार्पेट पर छा गईं. कान्स 2026 से आलिया का नया लुक सामने आया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 14 May 2026 02:26 PM (IST)
Cannes 2026: एक्ट्रेस आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज का जादू बिखेर रही हैं. अब एक्ट्रेस फिर से रेड कार्पेट पर छा गईं. कान्स 2026 से आलिया का नया लुक सामने आया है.

79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का नया लुक सामने आ गया है. ये उनका लास्ट रेड कार्पेट लुक है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ऑफ-शोल्डर ब्रोकैड गाउन पहने नजर आ रही हैं. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. आलिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

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कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नया और आखिरी लुक सामने आ गया है. उन्होंने एक बार फिर से अपने रॉयल अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
कान्स फिल्म फेस्टिवल 2026 से बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट का नया और आखिरी लुक सामने आ गया है. उन्होंने एक बार फिर से अपने रॉयल अंदाज से सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है.
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अपने पांचवें कान्स लुक के लिए आलिया ने ऑफ-शोल्डर ब्रोकैड गाउन, जिसमें गोल्ड और मरून कलर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. इस गाउन पर की गई हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को शाही टच दे रही है.
अपने पांचवें कान्स लुक के लिए आलिया ने ऑफ-शोल्डर ब्रोकैड गाउन, जिसमें गोल्ड और मरून कलर का शानदार कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है. इस गाउन पर की गई हैवी फ्लोरल एम्ब्रॉयडरी उनके लुक को शाही टच दे रही है.
Published at : 14 May 2026 02:26 PM (IST)
Tags :
Alia Bhatt Cannes 2026

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