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Cannes 2026: आलिया भट्ट ने रॉयल अंदाज में फिर ढाया कहर, दिए से बढ़कर एक पोज, देखें फोटोज
Cannes 2026: एक्ट्रेस आलिया भट्ट 79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल में लगातार अपने ग्लैमरस अंदाज का जादू बिखेर रही हैं. अब एक्ट्रेस फिर से रेड कार्पेट पर छा गईं. कान्स 2026 से आलिया का नया लुक सामने आया है.
79वें कान्स फिल्म फेस्टिवल से आलिया भट्ट का नया लुक सामने आ गया है. ये उनका लास्ट रेड कार्पेट लुक है. एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें वो ऑफ-शोल्डर ब्रोकैड गाउन पहने नजर आ रही हैं. उनका ये लुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ है. आलिया की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
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Published at : 14 May 2026 02:26 PM (IST)
Tags :Alia Bhatt Cannes 2026
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