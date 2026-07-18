INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडTushar Hiranandani Wins Film Reward: 'श्रीकांत' के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी बोले- नेशनल अवॉर्ड मिलना किसी बड़ी जीत से कम नहीं

Tushar Hiranandani Wins Film Reward: 'श्रीकांत' के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी बोले- नेशनल अवॉर्ड मिलना किसी बड़ी जीत से कम नहीं

Tushar Hiranandani Wins Film Reward: 'श्रीकांत' ने 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट हिंदी फिल्म का अवॉर्ड जीता. तुषार हीरानंदानी ने इस जीत का श्रेय अपनी टीम और पत्नी को दिया.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: अर्पित |  Updated at : 18 Jul 2026 10:31 PM (IST)
Preferred Sources

फिल्म 'श्रीकांत' के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी के लिए 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसी बड़ी जीत से कम नहीं हैं. उनकी फिल्म को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला है. इस खास मौके पर तुषार ने अपनी खुशी जाहिर की और बताया कि ये सम्मान उनके लिए इतना खास क्यों है. आइए जानते हैं उन्होंने इस जीत पर क्या कहा और किसे इसका सबसे बड़ा श्रेय दिया.

तुषार बोले- अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा

आज शाम शनिवार को 72वें नैशनल फिल्म पुरस्कारों का ऐलान हो गया है इस बाहर कई फिल्मों ने सबका ध्यान खींचा लेकिन राजकुमार राव के फिल्म से कट ने बड़ी जीत हासिल की डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी में डायरेक्शन में बनी को बेस्ट हिंदी फिल्म का नेशनल अवार्ड मिला 'इस जीत से फिल्म की पूरी टीम बहुत ज्यादा खुश है.' 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Nidhi Parmar Hiranandani (@nidhiparmarhira)

ये भी पढे़ं: काजल अग्रवाल ने क्यों बनाई बॉलीवुड से दूरी? एक्ट्रेस ने बताई हिंदी फिल्मों से दूर रहने की वजह

राजकुमार राव ने खुशी को जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि 'मैं तो अभी से जश्न मना रहा हूं दो दिन पहले ही मेरा जन्मदिन था इससे अच्छा तोहफा मुझे मेरे जन्मदिन पर नहीं मिल सकता.' 

फिल्म के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी ने इस जीत पर अपनी खुशी जाहिर की है और उन्होंने कहा कि अभी भी मुझे यकीन नहीं हो रहा की फिल्म को देश में सबसे बड़ा सम्मान मिला है. और उन्होंने आगे कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि में क्या कहूं हमारी फिल्म किसी दूसरे बड़े पुरस्कार के नॉमिनेट भी नहीं थी ऐसे में देश का सबसे बड़ा पुरस्कार मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इससे लगता है कि हमारी मेहनत सफल हुई और मैं इस बात से बहुत खुश हूं.

पत्नी को माता-पिता को दिया जीत का श्रेय 

तुषार ने इस खास मौके पर अपनी पत्नी निधि परमार को धन्यवाद किया. उन्होंने बताया कि जब फिल्म को कोई प्रोड्यूस नहीं कर रहा था, तब उनकी पत्नी ने उनके साथ दिया और फिल्म बनाई. 

तुषार हीरानंदानी ने कहा, 'मैं अपनी पत्नी निधि परमार का शुक्रिया कहना चाहता हूं अगर उन्होंने साथ नहीं दिया होता तो शायद ये फिल्म बोल नहीं पाती. और ये पुरस्कार अपने माता-पिता को को समर्पित करना चाहता हूं अफसोस की बात ये है कि वे 'श्रीकांत' देखने से पहले ही इस दुनिया से चले गए.

श्रीकांत बोल की सच्ची कहानी पर बनी है फिल्म 

श्रीकांत साल 2024 में रिलीज हुई एक बायोपिक फिल्म है दृष्टिहीन बिजनेसमैन और बोलेंटा इंडस्ट्रीज के फाउंडर श्रीकांत बोल की असली जिंदगी पर बनी है. फिल्म राजकुमार राव ने श्रीकांत का रोल निभाया है. वहीं ज्योतिका उनकी टीचर और आलिया एफ उनकी गर्लफ्रेंड के किरदार में नजर आए हैं.

तुषार हीरानंदानी का कहना है कि ये एक सच्ची कहानी है. ऐसे में नेशनल अवार्ड मिलना इसी बात की खुशी देता है की फिल्म लोगों तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुई है. 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by India Autism Center (@indiaautismcenter)

ये भी पढे़ं: काजल अग्रवाल-श्रेयस तलपड़े की 'द इंडिया स्टोरी' का दमदार ट्रेलर रिलीज, सामाजिक मुद्दों से रूबरू कराएगी फिल्म

ऐसे ही फिल्म बनाना चाहते हैं तुषार 

तुषार ने बताया कि फिल्म 'श्रीकांत' को लोगों ने सिनेमाघर में बहुत ज्यादा पसंद किया था. उन्हें ऐसे फिल्म बनाना बहुत अच्छा लगता है जो लोगों को कुछ अच्छा सोचने और आगे बढ़ाने की इंस्पिरेशन दे. 

उन्होंने कहा श्रीकांत के बाद 2 साल हो गए हैं और मैं अभी तक अपनी अगली फिल्म शुरू नहीं की है मैं अभी भी लिख रहा हूं मैं ऐसे ही फिल्म बनाना चाहता हूं जब लोग मुझे याद करें तो 'सांड की आंख' और श्रीकांत जैसे फिल्म के लिए करें

और पढ़ें
Published at : 18 Jul 2026 10:31 PM (IST)
Tags :
Alaya F Jyotika Tushar Hiranandani Srikanth Movie
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Tushar Hiranandani Wins Film Reward: 'श्रीकांत' के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी बोले- नेशनल अवॉर्ड मिलना किसी बड़ी जीत से कम नहीं
'श्रीकांत' के डायरेक्टर तुषार हीरानंदानी बोले- नेशनल अवॉर्ड मिलना किसी बड़ी जीत से कम नहीं
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, 9 बजे तक 34 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, 9 बजे तक 34 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'उनके पास और कोई काम नहीं है?' क्या बुरे वक्त में सलमान खान ने दिया था ईवा ग्रोवर का साथ? एक्ट्रेस ने खोला राज
क्या बुरे वक्त में सलमान खान ने दिया था ईवा ग्रोवर का साथ? एक्ट्रेस ने खोला राज
बॉलीवुड
'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बोले रणदीप, अक्षय ने आनंद एल राय के लिए जताई खुशी
'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बोले रणदीप, अक्षय ने आनंद एल राय के लिए जताई खुशी
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर गरजा बुलडोजर तो आई बीजेपी की प्रतिक्रिया, बोले - 'खुद को राजकुमार...'
अभिषेक बनर्जी के ऑफिस पर गरजा बुलडोजर तो आई बीजेपी की प्रतिक्रिया, बोले - 'खुद को राजकुमार...'
महाराष्ट्र
NDA में शामिल होगा या कांग्रेस संग विलय करेगा शरद पवार गुट? सुप्रिया सुले बोलीं- 'हमे कोई प्रस्ताव...'
NDA में शामिल होगा या कांग्रेस संग विलय करेगा शरद पवार गुट? सुप्रिया सुले बोलीं- 'हमे कोई प्रस्ताव...'
इंडिया
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
सोनम वांगचुक को जबरन अस्पताल ले जाने पर भड़के योगेंद्र यादव, बोले - 'आप उनको ले जा सकते हैं लेकिन...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
इंडिया
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'
अभिषेक बनर्जी ने TMC के बागी गुट को दिया चैलेंज तो BJP ने किया पलटवार, कहा- 'शायद वो भी...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
फतेहपुर: खाड़ी से पैसे कमाकर लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी संग दिया जहर, पिता मांग रहा इंसाफ
फतेहपुर: खाड़ी से पैसे कमाकर लौटे पति को पत्नी ने प्रेमी संग दिया जहर, पिता मांग रहा इंसाफ
इंडिया
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget