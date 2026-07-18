INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बोले रणदीप, अक्षय ने आनंद एल राय के लिए जताई खुशी

'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बोले रणदीप, अक्षय ने आनंद एल राय के लिए जताई खुशी

72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में रणदीप हुड्डा ने 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का अवॉर्ड जीत है. वहीं आनंद एल राय को 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' के लिए नॉन-फ़ीचर फ़िल्म कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड दिया गया.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 18 Jul 2026 08:53 PM (IST)
Preferred Sources

शनिवार शाम को नई दिल्ली में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 72वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स का ऐलान किया. मलयालम एक्टर ममूटी और बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर अवॉर्ड मिला. वहीं यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस चुनी गईं. जबकि बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवॉर्ड एक्टर रणदीप हुड्डा ने अपने नाम किया. ये अवॉर्ड जीतने के बाद रणदीप इमोशनल हो गए. उन्हें ये अवॉर्ड फिल्म 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' के लिए मिला है. वहीं आनंद एल राय को 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' के लिए नॉन-फ़ीचर फ़िल्म कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड मिलने पर अक्षय कुमार ने खुशी जाहिर की.

रणदीप हुड्डा बने 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' 

72वें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में रणदीप हुड्डा का भी जलवा देखने को मिला है. जजेस के पैनल ने उन्हें 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' चुना है. बता दें कि रणदीप हुड्डा ने वीर सावरकर की बायोपिक 'स्वातंत्र्यवीर सावरकर' बनाई थी. अब इसका इनाम पाकर वो गदगद हो गए. जबकि अभिनेता इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए भावुक भी नजर आए. 

ये भी पढ़ें: 3100 करोड़ी 'धुरंधर' के बाद महान कमांडर पर फिल्म बनाएंगे आदित्य धर? असम के CM हिमंत बिस्वा सरमा ने की बातचीत

रणदीप बोले- मैं अभी भी समझ नहीं पा रहा हूं

नेशनल अवॉर्ड अपने नाम करने के बाद रणदीप हुड्डा ने हिन्दुस्तान टाइम्स से बातचीत की. इस दौरान अभिनेता ने कहा, 'मैं पूरी तरह से अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि स्वातंत्र्यवीर सावरकर' के लिए 'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड मिला है.' उन्होंने आगे बताया कि इस फिल्म के लिए उनका सफर बेहद मुश्किल और चुनौतियों से भरा हुआ था. हालांकि हर मुश्किल को पार करने की उन्हें खुशी है. 

फिल्म के लिए मैंने अपना सब कुछ लगा दिया

रणदीप हुड्डा एक बेहतरीन एक्टर तो हैं ही, वहीं अब उन्होंने नेशनल अवॉर्ड जीतकर दर्शकों का ध्यान फिल्ममेकिंग से भी खींचा है. उन्होंने आगे कहा, 'इस फिल्म के लिए मैंने एक एक्टर, डायरेक्टर और को-राइटर के रूप में अपना सब कुछ लगा दिया था.' रणदीप चाहते थे कि वो वीर सावरकर की कहानी पर्दे पर ईमानदारी और सच्चाई के साथ पेश करें. वो आगे कहते हैं, 'इस फिल्म के बनने एक दौरान जिन भी चीजों का सामना किया और जो कुछ सहा वो वीर सावरकर की ज़िंदगी और उनके त्याग के सामने कुछ भी नहीं है.'

ये भी पढ़ें: इवेंट में ब्लैक गाउन में दिवा लगीं माधुरी दीक्षित, अनन्या पांडे भी लगीं अप्सरा, लेकिन सारी लाइमलाइट लूट ले गईं बॉबी देओल की पत्नी

आनंद एल राय के अवॉर्ड जीतने पर अक्षय कुमार ने किया रिएक्ट

वहीं आनंद एल. राय ने 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' के लिए नॉन-फ़ीचर फ़िल्म कैटेगरी में बेस्ट डायरेक्टर अवॉर्ड जीता. इसे लेकर अक्षय कुमार ने खुशी जाहिर की. उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी है कि आनंद एल राय को 'स्टैच्यू ऑफ़ यूनिटी' के लिए ये अवॉर्ड मिला है. बता दें कि इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को अक्षय कुमार ने प्रस्तुत किया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 18 Jul 2026 08:48 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Randeep Hooda 72nd National Film Awards
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बोले रणदीप, अक्षय ने आनंद एल राय के लिए जताई खुशी
'बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर' का नेशनल अवॉर्ड जीतने पर बोले रणदीप, अक्षय ने आनंद एल राय के लिए जताई खुशी
बॉलीवुड
The Odyssey BO Day 2 Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, 8 बजे तक 32 करोड़ के पार हुआ कलेक्शन
Live Updates: दूसरे दिन भी नोट छापने की मशीन बनी ‘द ओडिसी’, 8 बजे तक 32 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
'मुझे सिर्फ क्रेडिट चाहिए था, पैसे नहीं...', 'OMG 2' कॉन्ट्रोवर्सी पर परेश रावल का बड़ा बयान
'मुझे सिर्फ क्रेडिट चाहिए था, पैसे नहीं...', 'OMG 2' कॉन्ट्रोवर्सी पर परेश रावल का बड़ा बयान
बॉलीवुड
72nd National Film Awards: कार्तिक आर्यन और ममूटी बेस्ट एक्टर, यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट
कार्तिक-ममूटी बेस्ट एक्टर और यामी गौतम बेस्ट एक्ट्रेस, यहां देखें विनर्स की पूरी लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Jagadhatri: Jagdhatri को हुआ Shivay से प्यार का अहसास! क्या अब सामने आएगा दिल का राज?
Bollywood News: आमिर खान को कथित लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी, वायरल ऑडियो-पोस्ट से बॉलीवुड में मचा हड़कंप (18.07.26)
Kajal, Shreyas Talpade & Chettan DK Talk About Food Safety, Health, Parenting & Their Film 'The India Story'
Sohail Khan ने बचपन के दर्द का किया खुलासा, सालों बाद सुनाई Sexual Harassment की कहानी
गुटखाबाज बीवी की डिमांड डायरी!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
अहमदाबाद पटाखा फैक्ट्री हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, बोले - 'मैं इस घटना से...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अखिलेश जी... बेचैन मत होइए, पश्चाताप कीजिए', जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओपी राजभर का निशाना
'अखिलेश जी... बेचैन मत होइए, पश्चाताप कीजिए', जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ओपी राजभर का निशाना
इंडिया
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
सोनम वांगचुक को अस्पताल ले गई पुलिस तो आया कपिल सिब्बल का रिएक्शन, बोले - मोदी जी ने...'
स्पोर्ट्स
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
21 साल की उम्र में तिहरा शतक, एक ओवर में 6 छक्के… सर गैरी सोबर्स के वो रिकॉर्ड जिन्होंने रचा इतिहास
रीजनल सिनेमा
Deool Band 2 Lifetime Collection: 10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
10 करोड़ के बजट में बनी 'देऊल बंद 2' हुई सुपरहिट, 641.6% रहा प्रॉफिट, जानें- लाइफटाइम कलेक्शन
ट्रेंडिंग
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
लखनऊ में 5 साल के मासूम को क्लास मॉनिटर ने बेरहमी से पीटा, CCTV में कैद हुई खौफनाक घटना
छत्तीसगढ़
रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी
रायपुर: परिवार के 5 लोगों की मौत से हड़कंप, कारोबारी ने पत्नी और 3 बच्चों को जहर देकर लगाई फांसी
इंडिया
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
श्रीहरिकोटा से Vikram-1 की सफल लॉन्चिंग पर PM मोदी ने किया फोन, वैज्ञानिकों को दी बधाई, जानें और क्या कहा?
ENT LIVE
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
Sohail Khan ने पहली बार बचपन में हुए यौन उत्पीड़न का दर्द किया साझा
ENT LIVE
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
Aamir Khan ने तोड़ी चुप्पी, बोले- '3 Idiots' का Phunsukh Wangdu, Sonam Wangchuk पर बेस्ड नहीं था
ENT LIVE
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
Shehnaaz Gill ने बताया सक्सेस का मंत्र, कहा- अभी बहुत कुछ हासिल करना बाकी है
ABP NEWS
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
Viral Video: कंधे पर मेला ही नहीं, नदी भी पार करते हैं पिता! बच्चे के लिए पिता का अनोखा जज्बा वायरल
ABP NEWS
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Viral Video: गुरुग्राम तक कैसे पहुंचे बांग्लादेशी 13 लोग? हिरासत में लिए गए सभी संदिग्ध
Embed widget