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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'उनके पास और कोई काम नहीं है?' क्या बुरे वक्त में सलमान खान ने दिया था ईवा ग्रोवर का साथ? एक्ट्रेस ने खोला राज

'उनके पास और कोई काम नहीं है?' क्या बुरे वक्त में सलमान खान ने दिया था ईवा ग्रोवर का साथ? एक्ट्रेस ने खोला राज

एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर ने हाल ही में दिए इंटरव्यू में अपनी निजी जिंदगी और सलमान खान से जुड़े वायरल दावों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने साफ कहा कि उनके मुश्किल दौर में सलमान खान ने उनकी कोई मदद नहीं की थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: Diksha Sharma |  Updated at : 18 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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बॉलीवुड और टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस ईवा ग्रोवर अक्सर किसी न किसी कारण चर्चा में रहती हैं. अब ईवा अपने लेटेस्ट इंटरव्यू को लेकर सुर्खियों में आ गई हैं. एक्ट्रेस ने हाल ही में उन खबरों पर खुलकर बात की है, जिनमें दावा किया जाता है कि उनकी जिंदगी के मुश्किल दौर में सलमान खान ने उनका साथ दिया था. ईवा ने इन सभी दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि उन्होंने कभी सलमान से मदद नहीं मांगी और न ही सलमान ने उनकी किसी तरह की मदद की.

'मैंने ऐसी खबरें देखकर हैरानी हुई'
सिद्धार्थ कन्नन को दिए इंटरव्यू में ईवा ने बताया कि उन्होंने हाल ही में विकिपीडिया और यूट्यूब पर ऐसी कई खबरें देखीं, जिनमें कहा गया था कि उनकी पर्सनल लाइफ के कठिन समय में सलमान खान उनके साथ खड़े थे. ईवा ने कहा कि ये बातें सच नहीं हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसी अफवाहें कहां से आती हैं.

'सलमान खान को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है?'
ईवा ने कहा, 'मैंने सलमान सर के साथ 'रेडी' फिल्म में काम किया था. उसके बाद हमारी कभी कोई बातचीत नहीं हुई. वो इतने बड़े सुपरस्टार हैं, फिर मेरी निजी जिंदगी से उनका नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? क्या उनके पास और कोई काम नहीं है? मेरी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था, इससे सलमान खान का कोई लेना-देना नहीं था. इसलिए बार-बार उनका नाम जोड़ना बिल्कुल गलत है.'

बस एक बार हुई थी मुलाकात...
ईवा ने बताया कि 'रेडी' की शूटिंग के दौरान वो एक बार सलमान खान के दूसरे सेट पर गई थीं. वहीं उनकी मुलाकात सलमान के दोस्त नदीम से हुई, जिन्होंने कहा था कि अगर उन्हें काम की जरूरत है तो वो सलमान से बात कर सकती हैं. इसके बाद उनकी सलमान खान से छोटी-सी मुलाकात हुई थी. उसी दौरान 'बिग बॉस' का जिक्र भी हुआ था और उन्हें शो के लिए कोशिश करने की सलाह दी गई थी. 

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'सलमान ने कभी फोन नहीं किया'
ईवा ने आगे कहा, 'मीडिया में आई ये खबर भी गलत है कि सलमान खान ने मुझे फोन कर 'बिग बॉस' का ऑफर दिया था. ऐसा कभी नहीं हुआ. बिना पुष्टि के ऐसी बातें लिखना ठीक नहीं है. मुझे डर लगता है कि सलमान खान भी यही सोचेंगे कि मैं उनका नाम इस्तेमाल कर रही हूं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है.'

ईवा ग्रोवर की शादी और तलाक
बता दें कि ईवा ग्रोवर ने आमिर खान के सौतेले भाई हैदर अली खान से शादी की थी. इस शादी के लिए उन्होंने अपना घर भी छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी मां इस रिश्ते के खिलाफ थीं. अलग-अलग धर्म होने की वजह से परिवार इस शादी के लिए तैयार नहीं था. ईवा और हैदर की एक बेटी भी है. हालांकि, शादी के करीब पांच साल बाद घरेलू हिंसा और मैरिटल अफेयर के चलते दोनों का तलाक हो गया.

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Published at : 18 Jul 2026 08:55 PM (IST)
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Eva Grover SALMAN KHAN
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