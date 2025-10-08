जवानी में भी बेहद स्टाइलिश थीं अजय देवगन की पत्नी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

काजोल बॉलीवुड की एक पॉपुलर और बेस्ट एक्ट्रेस में शामिल हैं, जो अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं. जवानी में काजोल अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश पर्सनालिटी के लिए बेहद पॉपुलर थीं. उनकी सिम्प्लिसिटी और खूबसूरती उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाता था.