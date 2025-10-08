हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
जवानी में भी बेहद स्टाइलिश थीं अजय देवगन की पत्नी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

जवानी में भी बेहद स्टाइलिश थीं अजय देवगन की पत्नी, देखें 10 खूबसूरत तस्वीरें

Kajol Stunning Photos: जवानी में भी काजोल अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए पॉपुलर थीं. उनकी ये तस्वीरें उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी और एक्टिंग की शानदार झलक दिखाती है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 08 Oct 2025 09:34 AM (IST)
Kajol Stunning Photos: जवानी में भी काजोल अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए पॉपुलर थीं. उनकी ये तस्वीरें उनकी ग्लैमरस पर्सनालिटी और एक्टिंग की शानदार झलक दिखाती है.

जवानी में भी काजोल अपनी खूबसूरती और स्टाइल के लिए छाई रहती थीं. उनकी तस्वीरों में उनका ग्लैमरस अंदाज और अट्रैक्टिव पर्सनालिटी साफ झलकती है. हर फोटो में उनकी ऐक्टिंग और रॉयल स्टाइल का मैजिक देखने को मिलता है.

1/10
काजोल बॉलीवुड की एक पॉपुलर और बेस्ट एक्ट्रेस में शामिल हैं, जो अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं. जवानी में काजोल अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश पर्सनालिटी के लिए बेहद पॉपुलर थीं. उनकी सिम्प्लिसिटी और खूबसूरती उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाता था.
काजोल बॉलीवुड की एक पॉपुलर और बेस्ट एक्ट्रेस में शामिल हैं, जो अपनी एक्टिंग और खूबसूरती के लिए हमेशा चर्चाओं में रहती हैं. जवानी में काजोल अपनी ग्लैमरस और स्टाइलिश पर्सनालिटी के लिए बेहद पॉपुलर थीं. उनकी सिम्प्लिसिटी और खूबसूरती उन्हें और भी अट्रैक्टिव बनाता था.
2/10
वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि अपनी एक्टिंग के दम पर भी फैंस का दिल जीतती थीं. काजोल की हर तस्वीर और पब्लिक अपीयरेंस फैंस के बीच तेजी से वायरल होती थी और लोग उनकी स्टाइल और फैशन सेंस की तारीफ करते थे.
वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थीं, बल्कि अपनी एक्टिंग के दम पर भी फैंस का दिल जीतती थीं. काजोल की हर तस्वीर और पब्लिक अपीयरेंस फैंस के बीच तेजी से वायरल होती थी और लोग उनकी स्टाइल और फैशन सेंस की तारीफ करते थे.
3/10
काजोल ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बाजी से की. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में अपनी जगह बनाई.
काजोल ने अपने करियर की शुरुआत 1992 में फिल्म बाजी से की. इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में अपनी जगह बनाई.
4/10
उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फिर मिलेंगे शामिल हैं. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस लुक ने फैंस को दीवाना बना दिया.
उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्मों में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, फिर मिलेंगे शामिल हैं. इन फिल्मों में उनकी एक्टिंग और ग्लैमरस लुक ने फैंस को दीवाना बना दिया.
5/10
जवानी में काजोल का फैशन और स्टाइल भी बहुत पसंद किया जाता था. वह अपने कपड़ों, मेकअप और हेयरस्टाइल में हमेशा ट्रेंड सेट करती थीं.
जवानी में काजोल का फैशन और स्टाइल भी बहुत पसंद किया जाता था. वह अपने कपड़ों, मेकअप और हेयरस्टाइल में हमेशा ट्रेंड सेट करती थीं.
6/10
उनके ग्लैमरस लुक ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेज कॉन्फिडेंस में शुमार कर दिया. काजोल की पर्सनालिटी में एक खास कॉन्फिडेंस और चार्म था, जो उन्हें अलग बनाता था.
उनके ग्लैमरस लुक ने उन्हें बॉलीवुड की सबसे स्टाइलिश एक्ट्रेसेज कॉन्फिडेंस में शुमार कर दिया. काजोल की पर्सनालिटी में एक खास कॉन्फिडेंस और चार्म था, जो उन्हें अलग बनाता था.
7/10
1999 में काजोल ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से शादी की. शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और अपने करियर में कई यादगार फिल्म की.
1999 में काजोल ने बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन से शादी की. शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा और अपने करियर में कई यादगार फिल्म की.
8/10
उनके दो बच्चे हैं – युग और निसा. काजोल अपने परिवार के प्रति बहुत पोजेसिव हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
उनके दो बच्चे हैं – युग और निसा. काजोल अपने परिवार के प्रति बहुत पोजेसिव हैं और अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
9/10
काजोल की खूबसूरती, ग्लैमरस स्टाइल और एक्टिंग ने उन्हें हमेशा फैंस के दिलों में एक खास जगह दिलाई. आज भी उनकी फिल्मों और तस्वीरों को लोग बहुत पसंद करते हैं.
काजोल की खूबसूरती, ग्लैमरस स्टाइल और एक्टिंग ने उन्हें हमेशा फैंस के दिलों में एक खास जगह दिलाई. आज भी उनकी फिल्मों और तस्वीरों को लोग बहुत पसंद करते हैं.
10/10
काजोल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने अपनी जवानी में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि स्टाइल और टैलेंट का भी बेहतरीन एग्जांपल पेश किया.
काजोल बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेज में से हैं, जिन्होंने अपनी जवानी में सिर्फ खूबसूरती ही नहीं, बल्कि स्टाइल और टैलेंट का भी बेहतरीन एग्जांपल पेश किया.
Published at : 08 Oct 2025 09:34 AM (IST)
Kajol Ajay Devgn

Photo Gallery

Embed widget