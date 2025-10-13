हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स

दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स

निसा देवगन अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके वेस्टर्न से लेकर एथनिक तक सारे लुक्स छाए रहते हैं. अब उनकी दिवाली लुक की फोटोज वायरल हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Oct 2025 11:11 AM (IST)
निसा देवगन अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके वेस्टर्न से लेकर एथनिक तक सारे लुक्स छाए रहते हैं. अब उनकी दिवाली लुक की फोटोज वायरल हैं.

फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रविवार को दिवाली पार्टी रखी. इस पार्टी में कई बड़े स्टार्स पहुंचे थे. एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी निसा के साथ इस पार्टी में पहुंचीं.

1/10
निसा ने मां काजोल के साथ पोज दिए. काजोल को गोल्डन साड़ी में देखा गया.
निसा ने मां काजोल के साथ पोज दिए. काजोल को गोल्डन साड़ी में देखा गया.
2/10
वहीं निसा ने भी सिल्वर साड़ी पहनी. उन्होंने स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ साड़ी कैरी की.
वहीं निसा ने भी सिल्वर साड़ी पहनी. उन्होंने स्ट्रैपलेस ब्लाउज के साथ साड़ी कैरी की.
3/10
इसके साथ उन्होंने जूलरी अवॉइड की. साथ ही बालों को ओपन रखा.
इसके साथ उन्होंने जूलरी अवॉइड की. साथ ही बालों को ओपन रखा.
4/10
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ड्यूई मेकअप लिया और ब्रासलेट भी पहना. पूरे लुक में वो बेहद सुंदर लग रही थीं.
अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए उन्होंने ड्यूई मेकअप लिया और ब्रासलेट भी पहना. पूरे लुक में वो बेहद सुंदर लग रही थीं.
5/10
निसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. फोटोज में मां काजोल के साथ उनकी बॉन्डिंग देखने को मिली.
निसा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं. फोटोज में मां काजोल के साथ उनकी बॉन्डिंग देखने को मिली.
6/10
निसा अक्सर एथनिक लुक्स में नजर आती हैं. साड़ी हो या लहंगा निसा हर लुक में लाइमलाइट बटोर लेती हैं.
निसा अक्सर एथनिक लुक्स में नजर आती हैं. साड़ी हो या लहंगा निसा हर लुक में लाइमलाइट बटोर लेती हैं.
7/10
इस स्काई ब्लू लहंगे में निसा बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने मिनिमल जूलरी के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है.
इस स्काई ब्लू लहंगे में निसा बेहद गॉर्जियस लग रही हैं. उन्होंने मिनिमल जूलरी के साथ इस लुक को कंप्लीट किया है.
8/10
निसा पर रेड कलर काफी जंचता है. लाइट मेकअप और मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल में वो खूबसूरत लग रही हैं.
निसा पर रेड कलर काफी जंचता है. लाइट मेकअप और मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल में वो खूबसूरत लग रही हैं.
9/10
इस ग्रीन लहंगे के साथ उन्होंने चोकर नेकलेस पहना है और ब्रासलेट भी कैरी किया.
इस ग्रीन लहंगे के साथ उन्होंने चोकर नेकलेस पहना है और ब्रासलेट भी कैरी किया.
10/10
इस पिंक लहंगे को उन्होंने हैवी ईयररिंग्स और चूड़ियों के साथ पहना है. निसा पर ये लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है.
इस पिंक लहंगे को उन्होंने हैवी ईयररिंग्स और चूड़ियों के साथ पहना है. निसा पर ये लहंगा बहुत खूबसूरत लग रहा है.
Published at : 13 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Kajol Ajay Devgn Nysa Diwali Look

Photo Gallery

Embed widget