एक्सप्लोरर
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
निसा देवगन अक्सर अपने लुक्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. उनके वेस्टर्न से लेकर एथनिक तक सारे लुक्स छाए रहते हैं. अब उनकी दिवाली लुक की फोटोज वायरल हैं.
फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने रविवार को दिवाली पार्टी रखी. इस पार्टी में कई बड़े स्टार्स पहुंचे थे. एक्ट्रेस काजोल अपनी बेटी निसा के साथ इस पार्टी में पहुंचीं.
1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
6/10
7/10
8/10
9/10
10/10
Published at : 13 Oct 2025 11:11 AM (IST)
Tags :Kajol Ajay Devgn Nysa Diwali Look
बॉलीवुड
10 Photos
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
बॉलीवुड
9 Photos
दिवाली पार्टी में बन-ठन कर पहुंचीं रेखा, दिग्गज अभिनेत्री की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
बॉलीवुड
10 Photos
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
बॉलीवुड
7 Photos
न्यूयॉर्क में प्रियंका चोपड़ा की दिवाली पार्टी, इंडो-वेस्टर्न में छा गई देसी गर्ल, शेरवानी में दिखे पति निक जोनस
बॉलीवुड
7 Photos
मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी: सास नीता अंबानी का हाथ थामे पहुंचीं राधिका मर्चेंट, साड़ी में लूट ली लाइमलाइट
बॉलीवुड
8 Photos
नुसरत ने लगाया ग्लैमर का तड़का, ड्रीम गर्ल पर टिकीं निगाहें, देखें दिवाली पार्टी की फोटोज
बॉलीवुड
7 Photos
व्हाइट अनारकली सूट और माथे पर काली बिंदी... दिवाली पार्टी में करिना कपूर का क्लासी लुक
बॉलीवुड
7 Photos
दिवाली पार्टी में प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस ने की ट्विनिंग, इंडो-वेस्टर्न लुक में छाए
View More
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
बिहार की 83 सीटों पर NDA या महागठबंधन किसका खेल बिगाड़ेंगे PK? सामने आया चौंकाने वाला सर्वे
बिहार
तारापुर से चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, पटना साहिब और कुम्हरार से नए चेहरों को मिल सकता है टिकट
इंडिया
NDA में हो गया सीटों का बंटवारा, बिहार की 10 सीटों ने बिगाड़ दिया महागठबंधन का खेल! जानें चौंकाने वाली बात
बॉलीवुड
सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड की 10 फोटोज, जवानी में थीं इतनी खूबसूरत कि नजरें नहीं हटेंगी
Advertisement
बॉलीवुड
10 Photos
दिवाली पार्टी में अजय देवगन की बेटी निसा ने पहनी साड़ी-स्ट्रैपलेस ब्लाउज, 10 फोटोज में देखें एथनिक लुक्स
बॉलीवुड
9 Photos
दिवाली पार्टी में बन-ठन कर पहुंचीं रेखा, दिग्गज अभिनेत्री की तस्वीरों पर दिल ना हार बैठे तो कहना
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
Opinion