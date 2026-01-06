सुधा चंद्रन ने कभी नहीं सोचा था कि उनकी गहरी निजी आस्था का एक पल सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन जाएगा. दरअसल हाल ही में हुए एक जागरण के वीडियो ऑनलाइन वायरल होने के बाद, एक्ट्रेस को कड़ी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा. अब उन्होंने इस पर अपना रिएक्शन दिया है.

वायरल वीडियो पर ट्रोल होने के बाद सुधा चंद्रन ने तोड़ी चुप्पी

दरअसल ज़ूम के साथ बातचीत में, सुधा ने वायरल वीडियो के बाद आए ऑनलाइन रिएक्शन के बारे में बताया, जिनमें से कई ने धार्मिक सभा के दौरान उनकी इमोशनल स्थिति की ऑथेंटिसिटी पर सवाल उठाए थे. उनके अनुसार, कई यूजर ने इस घटना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया या बनावटी बताया.

आलोचना का जवाब देते हुए सुधा ने कहा, “मैं यहां किसी बात को सही ठहराने नहीं आई हूं, जीवन के प्रति मेरा अपना नजरिया है. मेरे कुछ ऐसे संबंध हैं जिनका मैं सम्मान करती हूं. मुझे लोगों से कोई लेना-देना नहीं है. जो ट्रोल करते हैं, अच्छी बात है, खुश रहें अपनी जिंदगी में. उन लाखों लोगों का क्या जो इससे जुड़ सकते हैं और इसे महसूस कर सकते हैं? मेरे लिए वही जरूरी है.” अभिनेत्री ने आगे इस बात पर ज़ोर दिया कि वह ऑनलाइन ट्रोलिंग के लिए जवाबदेह नहीं हैं. खुद को सेल्फमेड वुमन बताते हुए सुधा ने कहा कि वह आत्मसम्मान, गरिमा और ईश्वर में आस्था के साथ अपना जीवन जीना जारी रखना चाहती हैं.

‘कभी नहीं सोचा लोग क्या बोलेंगे’

अपने अतीत में झेले गए फैसलों पर विचार करते हुए नागिन अभिनेत्री ने कहा, “मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा कि लोग क्या बोलेंगे. यहां तक ​​कि दुर्घटना के बाद भी, लोगों ने कहा था कि तुम क्या बेवकूफी कर रही हो. लेकिन जब वही एक सफलता की कहानी बन जाता है, तो लोग उसी के बारे में चर्चा करते हैं.”

View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

क्यों ट्रोल हुई थीं सुधा चंद्रन?

यह विवाद इस हफ्ते की शुरुआत में जागरण के कई वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद शुरू हुआ. वीडियो क्लिप में सुधा झूमती हुई दिख रही थीं, इस दौरान वे क्लियरली भावविभोर थीं. हॉल में इधर-उधर घूमते समय कुछ लोगों को उन्हें रोकने की कोशिश करते देखा गया और फिर उन्हें रोकने वालों को काटते हुए भी देखा गया था.

वायरल वीडियो में सुधा ने लाल और सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और उनके सिर पर 'जय माता दी' लिखा हुआ हेडबैंड था. भजन बजते ही वह भावुक हो उठीं, उछलने-कूदने लगीं और बेकाबू होकर हिलने लगीं, मानो आध्यात्मिक क्षण में खो गई हों. उनके इस हाव -भाव पर उन्हें काफी ट्रोल होना पड़ा है.

सुधा चंद्रन प्रोफेशनल फ्रंट

सुधा ने नागिन के पहले दो सीज़न में षडयंत्रकारी मां यामिनी रहेजा के रूप में अपने परफॉर्मेंस के लिए खूब पॉपुलैरिटी हासिल की. उन्होंने ये हैं मोहब्बतें, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और माता की चौकी, कलयुग में भक्ति की शक्ति जैसे शो में भी काम किया है.