अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद हिरासत में लिए गए वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सोमवार (5 जनवरी 2026) को न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया गया. अदालत में उनकी पहली पेशी के दौरान मादुरो पर नार्को-टेररिज्म, मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग तस्करी से जुड़े गंभीर आरोप लगाए गए. मादुरो की कोर्ट पेशी ने अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीतिक हलकों में नई हलचल पैदा कर दी है.

इस केस की सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मादुरो की ओर से अमेरिका के चर्चित वकील बैरी जे. पोलक अदालत में पेश हुए. बैरी पोलक वही वकील हैं, जिन्होंने विकिलीक्स के संस्थापक जूलियन असांजे को अमेरिका की कानूनी गिरफ्त से बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाई थी. बैरी पोलक वॉशिंगटन स्थित लॉ फर्म Harris St. Laurent & Wechsler में पार्टनर हैं और राष्ट्रीय सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और हाई-प्रोफाइल मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं.

तीन दशक का लंबा कानूनी अनुभव

बैरी पोलक का कानूनी करियर 30 वर्षों से भी अधिक का रहा है. उन्होंने कई कॉर्पोरेट दिग्गजों, राजनेताओं और अंतरराष्ट्रीय मामलों में आरोपियों का सफलतापूर्वक बचाव किया है. उन्होंने एक चर्चित मामले में मार्टिन टैंकलेफ की सजा पलटने में भी अहम भूमिका निभाई थी, जो 17 साल तक जेल में रहने के बाद निर्दोष साबित हुए थे. इसी अनुभव के चलते मादुरो ने उन्हें अपना मुख्य वकील चुना है.

मादुरो की पत्नी का अलग वकील

कोर्ट दस्तावेजों के अनुसार, निकोलस मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस का बचाव अलग से किया जा रहा है. उनकी ओर से मार्क ई. डोनेली अदालत में पेश हुए, जो अमेरिकी न्याय विभाग के पूर्व अभियोजक रह चुके हैं. डोनेली ने कोर्ट में पुष्टि की कि वे फ्लोरेस का कानूनी प्रतिनिधित्व करेंगे.

अदालत में मादुरो ने खुद को बताया निर्दोष

करीब 30 मिनट तक चली सुनवाई के दौरान निकोलस मादुरो ने अदालत में साफ शब्दों में कहा कि वे निर्दोष हैं और उन्हें जबरन अमेरिका लाया गया है. उन्होंने इसे अपहरण करार देते हुए सभी आरोपों से इनकार किया.सीलिया फ्लोरेस ने भी अदालत में खुद को निर्दोष बताया.

अगली सुनवाई की तारीख तय

इस मामले की सुनवाई अमेरिकी जिला न्यायाधीश एल्विन हेलरस्टीन कर रहे हैं. अदालत ने अगली सुनवाई की तारीख 17 मार्च तय की है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला अंतरराष्ट्रीय राजनीति में और बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है.

ये भी पढ़ें: Venezuela Gunfire: वेनेजुएला में फायरिंग, राष्ट्रपति भवन के पास ड्रोन दिखने से हड़कंप, जानें क्या बोला अमेरिका?