हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडपापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, आराध्या की नाना के साथ शेयर की क्यूट फोटोज

पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, आराध्या की नाना के साथ शेयर की क्यूट फोटोज

Aishwarya Rai Gets Emotional: ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हैं. वो अक्सर अपने पापा को याद करती हैं और उनके साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 21 Nov 2025 08:13 AM (IST)
ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर आराध्या और अपने पिता के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.

1/6
ऐश्वर्या राय अपने पिता को बहुत याद करती हैं. वो हर खास मौके पर उन्हें याद करना नहीं भूलती हैं.
2/6
पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर ऐश्वर्या ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया है.
3/6
उन्होंने नाना के साथ आराध्या की पुरानी फोटोज और उनकी फोटोज के सामने हाथ जोड़ने वाली फोटोज शेयर की हैं.
4/6
ऐश्वर्या ने फोटोज शेयर करते हुए लिखा- जन्मदिन मुबारक हो प्यारे डैडी-अजा.
5/6
उन्होंने आगे लिखा- हमारे गार्जियन एंजेल, आपसे हमेशा प्यार करते हैं. हमारी आराध्या के 14 साल के होने पर आपके सभी असीम प्यार और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद.
6/6
ऐश्वर्या का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. आराध्या का नया और पुराना लुक देखकर हर कोई चौंक भी रहा है.
Published at : 21 Nov 2025 08:13 AM (IST)
Aishwarya Rai Bachchan Aaradhya Bachchan

Embed widget