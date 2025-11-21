एक्सप्लोरर
पापा की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हुईं ऐश्वर्या राय, आराध्या की नाना के साथ शेयर की क्यूट फोटोज
Aishwarya Rai Gets Emotional: ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करती हैं. वो अक्सर अपने पापा को याद करती हैं और उनके साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
ऐश्वर्या राय बच्चन अपने पिता की बर्थ एनिवर्सरी पर इमोशनल हो गईं. उन्होंने सोशल मीडिया पर आराध्या और अपने पिता के साथ ढेर सारी फोटोज शेयर की हैं.
