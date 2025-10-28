हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडऐश्वर्या राय की 10 तस्वीरें: 90 के दौर में गजब ढहाती थीं एक्ट्रेस, लुक देख भूल जाएंगे वामिका-सारा की खूबसूरती

ऐश्वर्या राय की 10 तस्वीरें: 90 के दौर में गजब ढहाती थीं एक्ट्रेस, लुक देख भूल जाएंगे वामिका-सारा की खूबसूरती

Aishwarya Rai Photos: ऐश्वर्या राय 51 की उम्र में गजब की सुंदर दिखती हैं. लेकिन आज हम आपको उनकी 90s की फोटोज दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप एक्ट्रेस की अदाओं पर लट्टू हो जाएंगे.

By : सखी चौधरी  | Updated at : 28 Oct 2025 10:06 PM (IST)
Aishwarya Rai Photos: ऐश्वर्या राय 51 की उम्र में गजब की सुंदर दिखती हैं. लेकिन आज हम आपको उनकी 90s की फोटोज दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप एक्ट्रेस की अदाओं पर लट्टू हो जाएंगे.

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस मानी जाने वाली ऐश्वर्या राय ने हिंदी सिनेमा को एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. आज वो भले ही एक्टिंग से दूर हो, लेकिन अपने स्टाइल, फैशन और गॉर्जियस लुक के जरिए हर दिन लाइमलाइट में बनी रहती हैं. इसी बीच हम आपको उनकी कुछ थ्रोबैक फोटोज दिखा रहे हैं. जिन्हें देख आप आज की यंग हसीनाओं को भी भूल जाएंगे.

1/10
ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की वो हसीना हैं, जो बड़े पर्दे पर दिखे या ना दिखे लेकिन उनके किस्से बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा गूंजते रहते हैं.
ऐश्वर्या राय बॉलीवुड की वो हसीना हैं, जो बड़े पर्दे पर दिखे या ना दिखे लेकिन उनके किस्से बॉलीवुड के गलियारों में हमेशा गूंजते रहते हैं.
2/10
ऐश्वर्या ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद उन्हें साल 1997 में उन्हें मणि रत्नम की तमिल फिल्म 'इरुवर' ऑफर हुई.
ऐश्वर्या ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था. इसके बाद उन्हें साल 1997 में उन्हें मणि रत्नम की तमिल फिल्म 'इरुवर' ऑफर हुई.
3/10
इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि एक्ट्रेस को असली पहचान 'हम दिल दे चुके सनम' से मिली. जो उनकी तीसरी हिंदी फिल्म थी.
इसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्म 'और प्यार हो गया' से बॉलीवुड में कदम रखा. हालांकि एक्ट्रेस को असली पहचान 'हम दिल दे चुके सनम' से मिली. जो उनकी तीसरी हिंदी फिल्म थी.
4/10
'हम दिल दे चुके सनम' से ऐश्वर्या रातोंरात स्टार बन गई थी. फिल्म में उनकी एक्टिंग, सादगी भरे लुक और नीली आंखों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था.
'हम दिल दे चुके सनम' से ऐश्वर्या रातोंरात स्टार बन गई थी. फिल्म में उनकी एक्टिंग, सादगी भरे लुक और नीली आंखों ने दर्शकों को दीवाना बना दिया था.
5/10
इतना ही नहीं इस फिल्म में एक्ट्रेस की नजदीकियां एक्टर सलमान खान के साथ बढ़ गई थी. दोनों के बीच प्यार भी परवान चढ़ा.
इतना ही नहीं इस फिल्म में एक्ट्रेस की नजदीकियां एक्टर सलमान खान के साथ बढ़ गई थी. दोनों के बीच प्यार भी परवान चढ़ा.
6/10
लेकिन कुछ ही वक्त में ये कपल अलग हो गया. दोनों के रिश्ते का अंत बहुत बुरे दौर पर हुआ था. यही वजह कि ये ब्रेकअप आज भी चर्चा में रहता है.
लेकिन कुछ ही वक्त में ये कपल अलग हो गया. दोनों के रिश्ते का अंत बहुत बुरे दौर पर हुआ था. यही वजह कि ये ब्रेकअप आज भी चर्चा में रहता है.
7/10
ऐश्वर्या राय 90 के दशक में गजब की खूबसूरत दिखती थी. सिर्फ सलमान ही नहीं इंडस्ट्री के और भी कई स्टार्स एक्ट्रेस की अदाओं पर दिल हारते थे.
ऐश्वर्या राय 90 के दशक में गजब की खूबसूरत दिखती थी. सिर्फ सलमान ही नहीं इंडस्ट्री के और भी कई स्टार्स एक्ट्रेस की अदाओं पर दिल हारते थे.
8/10
ऐश ने अपने करियर में 'देवदास' 'धूम 2', 'जोधा अकबर' समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. जिनमें उनकी अदाकारी की आज भी तारीफ होती है.
ऐश ने अपने करियर में 'देवदास' 'धूम 2', 'जोधा अकबर' समेत कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है. जिनमें उनकी अदाकारी की आज भी तारीफ होती है.
9/10
पर्सनल लाइफ की बात करें तो सलमान से अलग होने के बाद एक्ट्रेस का अफेयर कुछ वक्त विवेक ओबरोय संग भी रहा था.
पर्सनल लाइफ की बात करें तो सलमान से अलग होने के बाद एक्ट्रेस का अफेयर कुछ वक्त विवेक ओबरोय संग भी रहा था.
10/10
विवेक से अलग होने के बाद एक्ट्रेस की मुलाकात फिल्म ‘गुरू’ के सेट पर अभिषेक बच्चन से हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हुआ. फिर साल 2007 में ऐश्वर्या राय ने एक्टर अभिषेक बच्चन संग धूमधाम से शादी रचा ली. ये कपल शादी के बाद एक बेटी आराध्या बच्चन के पेरेंट्स बने.
विवेक से अलग होने के बाद एक्ट्रेस की मुलाकात फिल्म ‘गुरू’ के सेट पर अभिषेक बच्चन से हुई थी. दोनों के बीच दोस्ती और फिर प्यार हुआ. फिर साल 2007 में ऐश्वर्या राय ने एक्टर अभिषेक बच्चन संग धूमधाम से शादी रचा ली. ये कपल शादी के बाद एक बेटी आराध्या बच्चन के पेरेंट्स बने.
Published at : 28 Oct 2025 10:06 PM (IST)
Tags :
Bollywood Aishwarya Rai

Photo Gallery

View More
Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
Advertisement
ABP Premium

वीडियोज

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: Dadi Sa की पानी पूरी पार्टी में झूमे Armaan और Abhira
IPO Alert: Orkla India Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
अब तक Bigg Boss क्या है खास ? देखे बड़ी खबरें
Bihar Restaurant Incident:Bihar Restaurant Incident:चेकिंग के नाम पर धमकाना ... CCTV फुटेज में कैद हुई दारोगा की काली करतूत
SEBI का बड़ा फैसला! अब महिलाओं और Senior Citizen को निवेश पर Extra फायदा मिलेगा| Paisa Live

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

मोहन यादव
मोहन यादवमुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश
गोवर्धन पर्व : प्रकृति से सह-अस्तित्व और समग्र विकास का उत्सव
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
'हिंदुओं ने कभी इतनी क्रूरता नहीं...', मौलवी ने PAK आर्मी के खिलाफ दिया बयान तो डरे आसिम मुनीर, सलाखों के पीछे पहुंचाया
दिल्ली NCR
Cloud Seeding: दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
दिल्ली में वायु प्रदूषण के खिलाफ कृत्रिम बारिश कितनी कारगर? एक्सपर्ट्स से समझें
इंडिया
Cyclone Montha Alert Live: आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
आंध्र प्रदेश में टकराया मोंथा साइक्लोन, 2-3 घंटे अहम, 7 जिलों में कर्फ्यू; रेलवे ने एक्टिवेट किए वॉर रूम
बॉलीवुड
'द ताज स्टोरी' रिलीज से पहले ही विवाद में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
'द ताज स्टोरी' कानूनी पचड़े में फंसी, परेश रावल की फिल्म पर नफरत फैलाने का आरोप
क्रिकेट
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
कूड़ेदान में फेंक दी युवराज सिंह के ऑटोग्राफ वाली जर्सी, 6 छक्के खाने के बाद स्टुर्ट ब्रॉड ने क्यों किया ऐसा?
बिहार
बिहार चुनाव 2025 : जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
जंगलराज के टैग से छुटकारा पाने के लिए महागठबंधन लाया नया प्लान, घोषणा पत्र में ये 19 अहम ऐलान
यूटिलिटी
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
बुजुर्ग पेंशन लेते हैं तो भूलकर भी मत कर देना यह गलती, वरना पैसे देना बंद कर देगी सरकार
शिक्षा
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
मर्चेंट नेवी में जाने के लिए करने होते हैं ये कोर्स, यहां चेक कर लें इंस्टिट्यूट्स की लिस्ट
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget