ग्लोबल स्टार बन चुकी प्रियंका चोपड़ा ने बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक अपनी अलग पहचान बनाई है. IMDb के अनुसार प्रियंका एक फिल्म के लिए करीब 30 से 40 करोड़ रुपये तक की फीस लेती हैं जो उन्हें सबसे ज्यादा चार्ज करने वाली एक्ट्रेसेस में शामिल करता है.