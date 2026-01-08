एक्सप्लोरर
Birthday Special: यश की फिट बॉडी का क्या है राज? जानें- 'टॉक्सिक' एक्टर की डाइट से वर्कआउट प्लान तक सबकुछ
Birthday Special: यश को बड़े पर्दे पर देखते ही लोगों के मन में यही सवाल आता है कि आखिर वो इतने फिट कैसे रहते हैं. तो चलिए आज आपको उनकी डाइट और वर्कआउट रूटीन के बारे में बताते हैं.
दमदार पर्सनैलिटी, रफ-टफ लुक और जबरदस्त फिटनेस यश जब भी स्क्रीन पर आते हैं उनकी मौजूदगी खुद-ब-खुद महसूस होती है. ‘केजीएफ’ से लेकर अब ‘टॉक्सिक’ तक यश ने साबित किया है कि वो सिर्फ एक एक्टर नहीं बल्कि डिसिप्लिन और मेहनत की मिसाल हैं. उनकी फिट बॉडी और एनर्जी के पीछे कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक सख्त रूटीन, क्लीन डाइट और सालों से फॉलो की जा रही मजबूत लाइफस्टाइल है जो उन्हें आज भी टॉप फॉर्म में बनाए हुए है.
08 Jan 2026
